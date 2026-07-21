Треш-блогерша Лапа Хапа умерла после поцелуев с бомжами

В Ленинградской области прошли похороны 24-летней Домны Белявской, известной в Сети как треш-блогер Лапа Хапа. Девушка получила скандальную известность благодаря откровенно эпатажным и провокационным выходкам, включая поцелуи с бездомными на улице ради создания контента, пишет глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В Ленинградской области прошли похороны 24-летней треш-блогера Лапы Хапы. Фото © Telegram /Екатерина Мизулина

Пик популярности Лапа Хапы пришёлся на 2024 год. Провокационные ролики стремительно разлетались по интернету. Видео разбирали блогеры с миллионной аудиторией, а собственный Telegram-канал Домны разросся почти до 400 тысяч подписчиков.

Последнее время блогерша проживала в Новосибирске. Именно там, в одной из квартир, её обнаружили без признаков жизни. Знакомые девушки назвали предварительной причиной смерти передозировку. После трагедии родственники перевезли тело в Ленинградскую область, где проживает семья.

Мизулина подчеркнула, что подобный финал для создателей треш-контента зачастую становится суровой реальностью, а не преувеличением. По её словам, за провокационными видео и трансляциями нередко скрываются тяжелейшие зависимости от запрещённых веществ и серьёзные расстройства психики. Мизулина отметила, что покойная системно пропагандировала наркотики, снимала порнографию и хулиганские выходки, а за всем этим наблюдала гигантская детская аудитория.

«За пару лет мы несколько раз обращались в полицию в связи с её деятельностью. Девушка долгое время употребляла запрещённые вещества и, по предварительным данным, погибла от передозировки наркотиками. Печально это всё», — написала Мизулина.

Ранее сообщалось, что блогер Веган Христолюб Божий умер в колонии в Воронеже в возрасте 43 лет. Уголовное дело о реабилитации нацизма, по которому он получил три года лишения свободы, было возбуждено после публикации видеоролика на YouTube.