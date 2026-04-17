Осужденный за реабилитацию нацизма Христолюб Божий из Воронежа умер в колонии

Блогер Веган Христолюб Божий скончался в колонии в Воронеже, где отбывал трёхлетний срок за реабилитацию нацизма. Информацию о его смерти, наступившей в возрасте 43 лет, ФСИН передала его отцу., сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Причина гибели неизвестна.

Незадолго до смерти Христолюб сообщал о неоднократных помещениях в ШИЗО и сухой голодовке, которую он прекратил после перевода в тюремную больницу. Его дело о реабилитации нацизма было возбуждено после публикации видеоролика на YouTube, а также было заведено дело об оскорблении чувств верующих, которое впоследствии прекратили.

Блогер, идентифицировавший себя как «проповедник и ученик Иисуса Христа», активно развивал свою онлайн-деятельность. Он управлял YouTube-каналом и вел собственный веб-сайт, где публиковал проповеди и тематические материалы, посвященные вопросам веры, пацифизма и веганства. Кстати, до смены документов Христолюба Божьего Вегана звали довольно банально — Дмитрий Кузнецов.