Блиновская находится в колонии, решений о её переводе не было

Блогер Елена Блиновская, осуждённая на 4,5 года, находится в колонии Владимирской области, решений о её переводе не принималось. Об этом сообщает источник «Пятого канала», комментируя сообщения о якобы переводе «королевы марафонов».

«Блиновская находится в колонии, никаких решений о ее переводе или направлении в иные условия не принималось», — сказал собеседник.