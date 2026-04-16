Блиновская находится в колонии, решений о её переводе не было
Елена Блиновская в суде. Фото © Life.ru
Блогер Елена Блиновская, осуждённая на 4,5 года, находится в колонии Владимирской области, решений о её переводе не принималось. Об этом сообщает источник «Пятого канала», комментируя сообщения о якобы переводе «королевы марафонов».
«Блиновская находится в колонии, никаких решений о ее переводе или направлении в иные условия не принималось», — сказал собеседник.
Напомним, «королеву марафонов» Елену Блиновскую, задержанную в апреле 2023 года за отмывание денег, осудили на 4,5 года колонии общего режима. В конце 2025 года блогершу этапировали во владимирскую ИК, где, по слухам, её определили в привилегированный отряд. Впрочем, адвокат Елены настаивает, что никаких поблажек у неё нет и сидит она на общих основаниях.
