Суд в Москве запросил у ОАЭ данные об активах Блиновской и её семьи

Арбитражный суд Москвы ищет активы Елены Блиновской в Объединённых Арабских Эмиратах. Суд удовлетворил просьбу её финансового управляющего и теперь запросит у властей ОАЭ информацию о любом имуществе «королевы марафонов» в стране, пишет РИА «Новости».

Интерес суда распространяется на всё: от недвижимости и автомобилей до долей в компаниях и выписок по всем банковским счетам. Ранее стало известно, что Блиновская переводила деньги застройщикам в Эмираты.

Финансовый управляющий Мария Ознобихина сообщила об обнаружении платежей от Елены Блиновской в адрес двух компаний из ОАЭ — Seven City JLT и Island Oasis Properties. Анализ банковских выписок показал, что первая компания является застройщиком элитного жилого комплекса в Дубае, а вторая специализируется на строительстве вилл и таунхаусов.

Ознобихина предполагает, что эти переводы могут свидетельствовать о наличии у Блиновской незадекларированной недвижимости в ОАЭ. В связи с этим направлены запросы о наличии активов как у самой должницы, так и у ее близких родственников (мужа, родителей, брата и детей). По словам управляющего, Блиновская ранее уже переписывала имущество на родственников, чтобы избежать его взыскания кредиторами.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление финансового управляющего Елены Блиновской и признал незаконными сделки по передаче недвижимости её отцу Олегу Останину. Речь идёт об апартаментах на Четвёртом Верхне-Михайловском проспекте, а также о машиноместе и кладовке. Общая стоимость этих активов составляет 50 миллионов рублей. Суд признал их имуществом блогера.