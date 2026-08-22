Легенда советского фехтования Сабиржан Рузиев умер в возрасте 72 лет

На 73-м году жизни скончался прославленный советский фехтовальщик, серебряный призёр Олимпиады-1980 Сабиржан Рузиев. О кончине спортсмена сообщила Федерация фехтования России, не уточнив причин смерти.

В федерации отметили огромный вклад Рузиева в развитие отечественного спорта и выразили соболезнования его близким. За свою карьеру Рузиев дважды становился чемпионом мира, а после ухода из большого спорта возглавлял НОК Узбекистана.

« Рузиев принадлежал поколению выдающихся мастеров клинка, которые своими достижениями, трудом и преданностью спорту создавали историю отечественного фехтования. Выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям, единомышленникам, коллегам и ученикам», — говорится в сообщении федерации.

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