«Поющий ангел», который 15 лет боролся за жизнь: трагедии и боль Анны Герман, скрытые за хитами Оглавление Немецкая девочка в Узбекистане Как Польша потеряла геолога, но нашла певицу Авария Анны Герман в Италии Как Анна Герман вернулась на сцену после аварии Муж Анны Герман — Збигнев Тухольский Болезнь Анны Герман От чего умерла Анна Герман Память об Анне Герман Почему Анну Герман называли «поющим ангелом» Частые вопросы об Анне Герман Что случилось с Анной Герман в автомобильной аварии? Сколько лет было Анне Герман, когда она умерла? Кто был мужем Анны Герман? Почему Анну Герман называли ангелом? В ночь с 25 на 26 августа 1982 года в Варшаве умерла певица Анна Герман. Ей было всего 46 лет. Life.ru рассказывает её биографию, что произошло с ней в Италии, кто был её мужем и почему артистку называли «поющим ангелом». 24 августа, 22:20 44 года назад умерла Анна Герман: биография, трагедии и лучшие песни «белого ангела эстрады». Коллаж © Life.ru. Обложка © Wikipedia, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В конце августа 1982 года не стало Анны Герман — польской певицы, которую обожали миллионы слушателей в Советском Союзе. Её необыкновенно чистый высокий голос называли хрустальным, а саму артистку — «поющим ангелом». Она пережила страшную автокатастрофу, после которой несколько лет заново училась ходить, вернулась на сцену и записала песни «Надежда», «Эхо любви», «Когда цвели сады» и другие хиты, которые слушают спустя десятилетия.

О чём пела Анна, кому был посвящён легендарный романс из её репертуара, кем был её супруг и где сейчас её единственный сын — обо всём по порядку в материале Life.ru.

Немецкая девочка в Узбекистане

Анна Виктория Герман родилась 14 февраля 1936 года в Ургенче Узбекской ССР. Её мама, Ирма Давыдовна Мартенс, происходила из меннонитов — потомков голландцев, живущих в Германии, и преподавала немецкий. Отец, Евгений Фридрихович Герман, был из немцев и голландцев, работал бухгалтером на хлебозаводе Ургенча. В 1937 году родился младший брат Анны, Фридрих, но в два года он умер от скарлатины.

В 1937 году Евгения Германа по доносу соседей арестовали по обвинению в шпионаже и в том же году расстреляли в Ташкенте. Семье пришлось переезжать, а в 1942 году Ирма вышла замуж за офицера Войска Польского Германа Гернера. После окончания войны Анна с мамой и бабушкой перебрались в Польшу, где в 1949 году осели во Вроцлаве. Девочка быстро выучила польский — мама не разрешала ей говорить по-немецки и оформила документы так, что по отцу Герман числилась полькой, а по маме голландкой.

У Анны Герман не было профессионального музыкального образования. Фото © Wikipedia / Trociny-fotografujo

Как Польша потеряла геолога, но нашла певицу

Будущая певица закончила Вроцлавский лицей и сначала собиралась стать художницей, но поступила на геологический факультет местного университета. Петь Анна начала в самодеятельности. А впервые выступила перед публикой на свадьбе подруги, исполнив с хором знаменитую Ave Maria. По совету другой приятельницы девушка прошла прослушивание во Вроцлавскую эстраду и стала солисткой, не имея музыкального образования. Но, закончив геофак, брала уроки вокала.

Анна числилась в польских коллективах и труппах, и в 1964 году с исполнением на фестивале в Сопоте песни «Танцующие Эвридики» к ней пришла настоящая известность. Необычное название — от того, что авторы соединили античный миф об Эвридике и метафору изящного танца. В том же году Герман впервые приехала на гастроли в СССР и записала первые песни на русском.

Говорят, что Анну тогда заметила музыкальный редактор «Мелодии» Анна Качалина — женщины потом подружились — и разглядела в ней ту артистку, которую полюбят в СССР, так как Герман отличалась классическим вокалом и не была склонна шокировать публику и опережать моду.

Герман исполняла песни на нескольких языках — она владела немецким, польским, итальянским, немного голландским, английским и ивритом, однако именно русскоязычные композиции сделали её одной из самых узнаваемых певиц советской эстрады. Лев Лещенко говорил, что певцам следует поучиться идеальной дикции именно у неё. Анна же отмечала, что её не тяготит тот факт, что в Польше её называют русской, а в СССР — полькой.

Анна Герман: почему была так популярна в СССР. Фото © Wikipedia

Авария Анны Герман в Италии

Одним из главных событий в биографии Анны Герман стала страшная автомобильная авария в Италии в августе 1967 года. Водитель, по воспоминаниям певицы, заснул за рулём, и автомобиль вылетел с дороги. Герман получила тяжелейшие травмы: многочисленные переломы, повреждения позвоночника и грудной клетки, сотрясение мозга. У неё фактически не осталось ни одной целой кости.

Некоторое время состояние артистки было критическим. Затем началось долгое восстановление. Пришлось перенести операции, лежать в гипсовых корсетах и буквально заново учиться ходить. На сцене певица не появлялась около трёх лет.

Во время реабилитации Герман написала автобиографическую книгу «Вернись в Сорренто?..», а затем совершила то, что многим казалось почти невозможным: снова начала выступать.

Анна Герман после аварии в Италии. Рядом — её мама Ирма. Фото © kulturologia

Как Анна Герман вернулась на сцену после аварии

В 1970 году Анна Герман вернулась к концертной деятельности. Первое выступление состоялось на концерте в честь освобождения Варшавы — зрители аплодировали стоя 20 минут. И именно в 1970-е она исполнила хиты, которые сегодня считаются классикой.

Самые известные песни Анны Герман:

«Надежда»

«Эхо любви»

«Когда цвели сады»

«А он мне нравится»

«Белая черёмуха»

«Моей любви негромкие слова»

«Гори, гори, моя звезда».

Знаменитый романс «Гори, гори, моя звезда», написанный ещё в 1847 году, но ставший популярным в 1915-м, Анна исполняла в память о репрессированном отце. По воспоминаниям современников, в свою версию она попросила добавить тревожный барабанный ритм в самом начале, что придало трагический и пронзительный оттенок.

В 1977 году Анна приехала в Москву для съёмок в программе «Голоса друзей», где впервые встретилась с Аллой Пугачёвой и Розой Рымбаевой. Тогда же Вячеслав Добрынин предложил ей свою новую песню «Белая черёмуха», а Владимир Шаинский написал «Когда цвели сады».

С песней «А он мне нравится», тоже написанной Шаинским, вышел забавный казус. Лирическая героиня поёт о своём возлюбленном, который «маленького роста», тогда как супруг Анны Герман Збигнев Тухольский был довольно высоким — 186 см. А вот рядом с невысоким Шаинским статная Герман выглядела действительно комично.

11 декабря 1977 года состоялось выступление Герман в финале фестиваля «Песня-77». После её исполнения «Когда цвели сады» зрители устроили такую овацию, что организаторам пришлось выйти за жёсткие рамки телеэфира — и песня была спета на бис. Тогда же Анна со Львом Лещенко спела «Эхо любви» Евгения Птичкина на слова Роберта Рождественского.

Певица говорила, что ей предлагали строить карьеру на Западе, «бросить славянские вздохи» и «правильно использовать вокальные данные», но она особенно любила гастроли в СССР, где, по её словам, её принимали просто невероятно. И отмечала, что всегда пела то, к чему у неё лежала душа.

Как писали биографы, Анна, видя что под её песни люди плачут, смущалась, так как по характеру была довольно весёлой и любила пошутить.

Самые известные песни Анны Герман. Фото © ТАСС / С. Герасимов

Муж Анны Герман — Збигнев Тухольский

Главным мужчиной в жизни Анны Герман стал польский инженер Збигнев Тухольский. Они познакомились ещё в 1960 году во Вроцлаве. Их отношения продолжались много лет, а во время тяжёлого восстановления Герман после автокатастрофы Збигнев помогал ей во всём и мотивировал вернуться на сцену, включая её песни, чтобы восстановить память.

23 марта 1972 года Анна и Збигнев поженились. 27 ноября 1975 года у них родился сын Збигнев Ивар Тухольский, которого в семье называли Збышеком.

Збигнев-младший не стал заниматься музыкой, он закончил Варшавский университет, устроился в Институт истории науки, защитил диссертацию и стал доктором наук. Изучает железнодорожный транспорт и пишет книги по этой теме. Его рост — 218 см, он занимает второе место в списке самых высоких людей Польши. Единственный наследник звезды советской сцены ведёт уединённую жизнь, известно, что своей семьи у него нет.

Анна Герман с мужем Збигневом Тухольским. Фото © VK / Алиса Фрейндлих—Королева сцены

Болезнь Анны Герман

В 1980 году во время выступления в Москве в программе «Мелодии друзей» у Герман прямо на сцене случилось обострение тромбофлебита. После концерта певицу отвезли в больницу. В том же году у неё обнаружили злокачественное новообразование — остеосаркому.

Несмотря на болезнь, Герман продолжала заниматься музыкой. Она обратилась к духовным произведениям, написала музыку к псалмам и молитвам и говорила, что, если вылечится, будет петь только о Боге.

От чего умерла Анна Герман

Анна Герман скончалась от осложнений остеосаркомы в военном госпитале Варшавы в ночь с 25 на 26 августа 1982 года. Ей было 46 лет. Особенно символичным оказалось совпадение: смерть наступила почти ровно через 15 лет после автокатастрофы в Италии, произошедшей в конце августа 1967 года.

При этом достоверных оснований утверждать, что именно последствия аварии стали непосредственной причиной возникновения онкологического заболевания, нет. Артистку похоронили на Кальвинистском кладбище Варшавы.

После смерти Анны её вдовец Збигнев больше не женился и ушёл из жизни в 2025 году в возрасте 94 лет.

— Моя Анечка всех любила, была обычным, тёплым, сердечным человеком. Мне всё время кажется, что она руководствовалась тем, что у Господа Бога, как [она] считала, есть самая важная заповедь: люби ближнего, как самого себя. Она никому ничего не сделала плохого, ни к кому не ревновала, никому не завидовала, не гневалась ни на кого, даже если был повод, — так говорил Тухольский о супруге.

Память об Анне Герман

Именем Анны Герман назвали музыкальные фестивали, скверы (в московском районе Очаково-Матвеевское) и даже небесное тело: есть астероид Annagerman, открытый в 1975 году. В Ургенче у музыкальной школы № 1, которую назвали именем певицы, в 2023 году открыли памятник ей. В казахстанском Таразе (ранее Джамбул), где Анна жила в 1943–1946 годах, установили мемориальную доску.

В 2012 году вышел сериал «Анна Герман. Тайны белого ангела», где её сыграла польская актриса Йоанна Моро.

Но главным памятником остаются её песни. Спустя более четырёх десятилетий «Надежда», «Эхо любви», «Когда цвели сады» и другие композиции Анны Герман продолжают звучать.

Память об Анне Герман в 2026 году. Фото © ТАСС / К. Атаев

Почему Анну Герман называли «поющим ангелом»

Прозвище «поющий ангел» закрепилось за Анной Герман прежде всего благодаря её необычному голосу. Певица обладала высоким чистым сопрано, которое современники часто описывали как прозрачное или хрустальное. Немецкий психиатр Яков Кирш в своей докторской диссертации доказал, что её голос обладает терапевтическими свойствами: он усиливает эффект лечебного воздействия и стабилизирует психическое состояние пациентов.

С этим образом сочеталась и внешность артистки: высокая (184 см) светловолосая Анна выходила на сцену в длинных закрытых платьях.

Именно поэтому в воспоминаниях об Анне Герман встречаются определения «поющий ангел» и «белый ангел польской эстрады». Это даже соответствовало её характеру — Анна была добрым и незлобивым человеком, не замешанным в скандальных историях и не жалующимся на судьбу.

Частые вопросы об Анне Герман

Что случилось с Анной Герман в автомобильной аварии?

В августе 1967 года Анна Герман попала в тяжёлую автомобильную аварию в Италии. Певица получила множественные переломы, травмы позвоночника и грудной клетки. Восстановление заняло несколько лет, но она сумела вернуться на сцену.

Сколько лет было Анне Герман, когда она умерла?

Анне Герман на момент смерти было 46 лет. Она родилась 14 февраля 1936 года и умерла в ночь с 25 на 26 августа 1982 года.

Кто был мужем Анны Герман?

Мужем и единственным любимым мужчиной Анны Герман был Збигнев Тухольский, польский инженер. Они познакомились в 1960 году, а поженились в 1972-м. У пары родился сын Збигнев Ивар Тухольский. Ему сейчас 51 год, он стал специалистом по железным дорогам, детей у него нет.

Почему Анну Герман называли ангелом?

Анну Герман называли «поющим ангелом» и «белым ангелом» из-за её необычайно чистого высокого голоса, манеры исполнения и сценического образа. Высокая светловолосая певица с прозрачным сопрано особенно запоминалась публике исполнением лирических песен.

Авторы Екатерина Субботина