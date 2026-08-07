Неузнаваемая Ротару в 79: От идола СССР до больной пенсионерки, променявшей Россию на чужбину Оглавление Предательство и позорный побег: почему Ротару отвернулась от России Затворница на Сардинии: из звезды в рядовую пенсионерку Сбежали от мобилизации, а теперь унижаются: позор семьи Ротару 7 августа 2026 года свой 79-й день рождения отмечает советская и российская певица София Ротару. Как живёт артистка после бегства из нашей страны и как миграция отразилась на её семье — в материале Life.ru. 6 августа, 22:15 10339 10339 Стала затворницей и похудела: где сбежавшая из России София Ротару в свои 79 лет и что с её детьми и внуками. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamsofiaeve, sofiarotaru.official, © ©РИА Новости / Пресс-служба телеканала «Россия 1», ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

София Ротару в течение нескольких десятилетий оставалась одним из символов советской эстрады. Её песни «Лаванда», «Хуторянка», «Луна, луна», «Только этого мало» и десятки других композиций стали классикой. За свою карьеру Ротару дала тысячи концертов, выпустила десятки альбомов и получила звание народной артистки СССР.

Даже после распада Советского Союза певица продолжала активно выступать, собирая полные залы в разных странах. Она оставалась постоянной участницей крупных музыкальных фестивалей, телевизионных концертов и новогодних программ.

Но в последние годы ситуация заметно изменилась. София Ротару практически перестала появляться на сцене, перестала давать интервью и свела к минимуму общение с прессой. В последний раз на сцене певица появлялась в августе 2021 года — тогда она выступила на открытии фестиваля «Новая волна».

София Ротару ушла с российской сцены после начала специальной военной операции в 2022 году. Певица практически перестала фигурировать в публичном пространстве и предпочла отречься от России, где она оставалась достаточно популярной, и сделала выбор в пользу Украины. Но и здесь Ротару вместе со своей семьёй надолго не задержалась.

Когда стало понятно, что сына и внука певицы — Руслана и Анатолия Евдокименко — могут отправить на фронт, они предпочли позорное бегство. 7 марта 2022 года на молдавско-украинской границе были задержаны 9 человек, которые пытались незаконно перебраться в Молдавию на лодке. В числе задержанных оказались сын и внук Ротару. За попытку бегства им грозило тюремное заключение, но связи артистки позволили отмазаться, и те благополучно выехали за пределы Украины.

В дальнейшем сама Ротару, вероятно, в знак благодарности украинским властям начала выделять финансовую помощь ВСУ. По этой причине звучали призывы лишить Ротару всевозможных наград и почётных титулов. В частности, замглавы Русской общины Крыма Владимир Резанов призывал лишить артистку звания почётного гражданина Ялты за финансирование ВСУ.

«Она враг, по сути, нашей страны в любом случае. Это решение давно уже назревало, и оно назрело», — говорил Резанов.

Спустя полгода после начала СВО Ротару вышла на связь со своими поклонниками и открыто выразила поддержку действиям Киева. Она также сообщила, что находится в родном селе Маршинцы в Западной Украине.

«Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях», — писала Ротару.

София Ротару недавно пыталась продать недвижимость в Крыму. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sofiarotaru.official

Напомним, что после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Ротару также отказывалась признавать полуостров российским и на какое-то время прекратила выступления. Но затем она переобулась и решила вернуться на сцену.

В 2023 году Ротару покинула и Украину, которую за полгода до этого она обещала всячески поддерживать. Об этом сообщил продюсер артистки Леонид Дзюник.

«Она уехала, живёт в Америке, но продолжает оставаться гражданкой Украины. А для тех, кто вырос в Советском Союзе, она остаётся Ротару, спевшей: "Я, ты, он, она! Вместе — целая страна"», — рассказывал Дзюник.

Затворница на Сардинии: из звезды в рядовую пенсионерку

София Ротару, предположительно, жила в Италии и перебралась в США. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sofiarotaru.official

Подтверждённой информации о повседневной жизни Софии Ротару немного. Артистка сознательно избегает публичности и практически не раскрывает подробностей своей частной жизни.

По информации СМИ, артистка вместе с сыном Русланом Евдокименко и его супругой проживают в Италии. Певица до этого неоднократно отдыхала на Сардинии, и поэтому после отъезда в Европу она решила обосноваться именно здесь. Ротару ведёт в целом затворнический образ жизни, превратившись из звезды эстрады в рядовую пенсионерку. Кроме того, в прессе появилась информация о прогрессирующей у неё болезни Паркинсона. А Надежда Бабкина, которая долгое время поддерживала связь с Ротару, рассказывала, что та признавалась в том, что она измучена недугом и в последнее время плохо себя чувствовала.

После переезда в Италию Ротару также начала избавляться от недвижимости в России. В 2023 году она продала квартиру в Ялте, а год спустя апартаменты в том же городе. Также была продана яхта артистки, на которой она любила рыбачить с мужем во время отдыха в Крыму. Её сын Руслан неоднократно пытался продать отель «Вилла София», за который просил 2,4 млрд рублей, но покупателей не нашлось.

Кроме того, фанаты певицы обратили внимание на существенные изменения во внешности певицы в последние годы. В мае этого года Руслан Евдокименко опубликовал фотографии артистки, на которых та позировала в тёмной одежде и очках. При этом поклонники заметили, что София сильно похудела и выглядит очень уставшей. Некоторые даже признавались, что не сразу узнали Ротару на новых фотографиях.

Сбежали от мобилизации, а теперь унижаются: позор семьи Ротару

Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко пытался строить музыкальную карьеру. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shmn

Внимание СМИ в последние годы приковано к старшему внуку Софии Ротару — 32-летнему Анатолию Евдокименко, тому самому, который в 2022 году был задержан украинскими пограничниками. Свой позорный побег он объяснял так: «Я вынужден был покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Более шести месяцев жил жизнью настоящего кочевника. Она многому научила меня, подарила новый взгляд на происходящее».

Анатолий Евдокименко родился в семье единственного сына артистки Руслана Евдокименко и его супруги Светланы. Имя получил в честь своего знаменитого дедушки — музыканта и руководителя ансамбля «Червона рута» Анатолия Евдокименко, который многие годы был и мужем, и музыкальным руководителем Софии Ротару.

Одним из первых публичных проектов Евдокименко стала модельная деятельность. Благодаря высокому росту и яркой внешности он сотрудничал с несколькими агентствами, участвовал в рекламных съёмках и появлялся в модных фотопроектах.

Позже Анатолий увлёкся электронной музыкой и начал выпускать собственные композиции под псевдонимом SHMN. В интервью он отмечал, что ему интереснее экспериментальная электронная сцена, чем традиционная эстрада.

По информации СМИ, Евдокименко в настоящее время проживает в Великобритании, до этого он успел пожить в США. Он занимается продюсированием и блогерством, но эти виды деятельности ему не приносят баснословные доходы, поэтому внук Ротару с трудом сводит концы с концами.

Нехватка средств к существованию сказалась и на внешности молодого человека. У него появились морщины и тёмные круги под глазами, а сам он очень сильно похудел.

«Господи, что с ним стало?!», «Помню, такой красавец был, сейчас подурнел», «Неужели всё так плохо?!» — писали подписчики в комментариях под постами Евдокименко.

Внучка Софии Ротару строит карьеру модели в США. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamsofiaeve

Сестра Анатолия, внучка певицы, названная в честь знаменитой бабушки, 25-летняя София, давно живёт в США. Она окончила школу дизайна «Парсонс», строит карьеру модели и блогера. Её жених — американский предприниматель Макс Лернер. Он наследник создателей банковской холдинговой компании MBNA Corporation.

Недавно София появилась на модном показе в Париже. Внимание пользователей Сети привлекла чрезмерная худоба девушки — комментаторы отметили, что из-за этого она выглядит намного старше своих лет и сравнили наследницу Ротару с 45-летними дамами.

Авторы Альмир Хабибуллин