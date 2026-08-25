Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 20:07

Трамп распорядился приспустить флаги США после смерти Долли Партон

Долли Партон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dollyparton

Долли Партон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dollyparton

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги на всей территории страны в память о скончавшейся кантри-певице Долли Партон. Соответствующее заявление глава государства опубликовал в своей соцсети Truth Social.

По распоряжению Трампа, флаги будут приспущены в течение одной недели — начиная с 18:00 25 августа по местному времени (01:00 26 августа по Москве). Президент подчеркнул, что смерть Партон стала тяжёлым ударом для миллионов поклонников по всему миру.

«Это настоящая потеря для миллионов людей. Таких, как она, никогда не было и никогда не будет. В её честь я приказываю приспустить американские флаги на всей территории Соединённых Штатов в течение одной недели, начиная с сегодняшнего вечера в 18:00 [01:00 среды по мск]», — написал Трамп.

Умерла партнёрша Элвиса Пресли по фильму «Пикник у моря» Шелли Фабарес
Умерла партнёрша Элвиса Пресли по фильму «Пикник у моря» Шелли Фабарес

Долли Партон умерла 25 августа в возрасте 80 лет. Она считалась одной из самых известных исполнительниц в истории кантри. Партон также оставалась самой продаваемой кантри-исполнительницей в мире. За карьеру она продала более 160 млн альбомов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar