Трамп распорядился приспустить флаги США после смерти Долли Партон

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги на всей территории страны в память о скончавшейся кантри-певице Долли Партон. Соответствующее заявление глава государства опубликовал в своей соцсети Truth Social.

По распоряжению Трампа, флаги будут приспущены в течение одной недели — начиная с 18:00 25 августа по местному времени (01:00 26 августа по Москве). Президент подчеркнул, что смерть Партон стала тяжёлым ударом для миллионов поклонников по всему миру.

«Это настоящая потеря для миллионов людей. Таких, как она, никогда не было и никогда не будет. В её честь я приказываю приспустить американские флаги на всей территории Соединённых Штатов в течение одной недели, начиная с сегодняшнего вечера в 18:00 [01:00 среды по мск]», — написал Трамп.

Долли Партон умерла 25 августа в возрасте 80 лет. Она считалась одной из самых известных исполнительниц в истории кантри. Партон также оставалась самой продаваемой кантри-исполнительницей в мире. За карьеру она продала более 160 млн альбомов.