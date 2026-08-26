Умерла Долли Партон — автор I Will Always Love You: причина смерти и биография королевы кантри Оглавление От чего умерла Долли Партон Что Долли Партон говорила о здоровье за четыре дня до смерти Кто такая Долли Партон I Will Always Love You: почему песню Уитни Хьюстон на самом деле написала Долли Партон Главные песни Долли Партон Сколько «Грэмми» получила Долли Партон Муж Долли Партон Карл Дин: почти 60 лет вместе Не только музыка: Dollywood и миллионы книг детям Какой Долли Партон останется в истории Коротко о Долли Партон Когда умерла Долли Партон? Какая причина смерти Долли Партон? Кто написал песню I Will Always Love You? Сколько «Грэмми» было у Долли Партон? Кто был мужем Долли Партон? Долли Партон умерла в 80 лет. Что известно о причине смерти легенды кантри, её болезни, муже Карле Дине и истории хита I Will Always Love You. 26 августа, 08:34 Умерла Долли Партон: биография королевы кантри и автора I will always love you. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

Легендарная американская певица Долли Партон умерла 25 августа 2026 года в Нэшвилле в возрасте 80 лет. О её смерти от имени семьи сообщил племянник Брайан Сивер. Представители артистки отметили, что она недолго боролась с раком. За четыре дня до ухода из жизни Партон призналась, что несколько лет практически не занималась собственным здоровьем, пока заботилась о муже Карле Дине. Life.ru рассказывает, чем прославилась королева кантри и как написанная ею I Will Always Love You спустя почти 20 лет стала мировым хитом в исполнении Уитни Хьюстон.

Партон была одной из главных фигур в истории кантри. За карьеру продолжительностью почти семь десятилетий она продала более 100 миллионов записей, написала тысячи песен и превратилась из девушки из бедной многодетной семьи в Теннесси в одну из самых узнаваемых американских артисток XX–XXI веков. Среди её главных хитов — Jolene, 9 to 5, Coat of Many Colors и I Will Always Love You.

От чего умерла Долли Партон

Представители Долли Партон сообщили журналу People, что певица умерла после «непродолжительной борьбы с раком». Какой именно вид онкологического заболевания был у артистки, не раскрывается. 21 августа Партон госпитализировали в онкологический центр Вандербильт-Ингрэм в Нэшвилле. Там она скончалась четыре дня спустя в окружении близких.

При этом в первоначальном заявлении семьи причина смерти не называлась: на официальном сайте Партон говорится лишь, что она умерла мирно. Поэтому утверждать, каким именно видом рака она болела, пока нельзя.

До госпитализации сообщалось и о других проблемах со здоровьем певицы — в том числе с почками, иммунной и пищеварительной системами.

Что Долли Партон говорила о здоровье за четыре дня до смерти

Последний большой комментарий Партон о своём состоянии появился 21 августа — за четыре дня до её смерти. Певица рассказала People, что проблемы со здоровьем во многом оставались без внимания в период, когда она ухаживала за своим мужем Карлом Дином.

«Я столкнулась с проблемами со здоровьем, на которые просто не обращала внимания, пока заботилась о Карле», — говорила артистка.

Несмотря на лечение, Партон тогда подчёркивала, что продолжает работать и не собирается отказываться от новых проектов. Она говорила, что всё ещё восстанавливается, но хочет увидеть воплощение многочисленных задумок.

Проблемы со здоровьем становились всё заметнее в последний год её жизни. В 2025 году из-за камня в почке и вызванной им инфекции певице уже приходилось отменять поездки. Весной 2026-го она рассказывала, что врачи занимаются восстановлением её иммунной и пищеварительной систем, а лекарства и процедуры вызывают головокружение. Из-за лечения певица окончательно отказалась от запланированной серии концертов в Лас-Вегасе.

14 августа 2026 года артистка не смогла приехать на открытие нового аттракциона в своём парке Dollywood. В видеообращении Партон объяснила, что её мучают головокружение и обезвоживание, а врач запретил ей путешествовать.

Кто такая Долли Партон

Долли Партон: самые известные песни. Фото © Getty Images / David Redfern/Redferns

Долли Ребекка Партон родилась 19 января 1946 года в штате Теннесси. Она выросла в крайне небогатой семье и была одной из 12 детей. Музыка сопровождала её с раннего детства: первую настоящую гитару Долли получила примерно в восемь лет, в 11 уже пела на местном радио, а в 13 выступила на знаменитой сцене Grand Ole Opry.

После школы Партон отправилась в Нэшвилл строить музыкальную карьеру. В конце 1960-х она стала постоянной участницей телешоу кантри-звезды Портера Вагонера. Их дуэты пользовались огромной популярностью, однако постепенно Партон захотела продолжить карьеру самостоятельно.

И именно попытка уйти от Вагонера привела к появлению песни, которую спустя десятилетия будет знать практически весь мир.

I Will Always Love You: почему песню Уитни Хьюстон на самом деле написала Долли Партон

Композицию I Will Always Love You написала Долли Партон. Первую версию песни также исполнила именно она.

Партон сочинила её в 1973 году как своеобразное музыкальное прощание со своим партнёром и наставником Портером Вагонером, когда решила покинуть его телешоу и начать самостоятельную карьеру. В 1974 году песня была выпущена как сингл и заняла первое место в американском кантри-чарте.

Позже Партон перезаписала I Will Always Love You для фильма «Лучший бордель в Техасе», и в 1982 году композиция снова стала № 1 в кантри-чарте — уже во второй версии.

Однако мировой поп-классикой песня стала ещё через десять лет. В 1992 году Уитни Хьюстон записала I Will Always Love You для фильма «Телохранитель». Её драматичная версия радикально отличалась от камерного кантри-оригинала и превратилась в один из главных хитов 1990-х. Именно исполнение Хьюстон сегодня для миллионов слушателей ассоциируется с этой песней, хотя все авторские права на композицию принадлежали Долли Партон.

Долли Партон: биография, муж, дети. Фото © Getty Images / Gavan

Life.ru ранее подробно рассказывал, как складывались жизнь и карьера Уитни Хьюстон и почему её исполнение I Will Always Love You стало значительно известнее оригинала Партон.

Главные песни Долли Партон

За десятилетия карьеры Партон стала не только певицей, но прежде всего одним из важнейших американских авторов песен. По оценке Reuters, она написала около трёх тысяч композиций. 25 её песен занимали первое место в кантри-чартах Billboard.

• Jolene — одна из самых узнаваемых кантри-песен в истории, которую впоследствии перепевали десятки исполнителей, включая The White Stripes и Бейонсе;

• I Will Always Love You — прощание с Портером Вагонером, впоследствии ставшее мировым хитом благодаря Уитни Хьюстон;

• 9 to 5 — песня к одноимённому фильму 1980 года, в котором Партон сыграла одну из главных ролей;

• Coat of Many Colors — автобиографическая песня о бедном детстве певицы;

• Here You Come Again — один из хитов, благодаря которым Партон вышла за пределы исключительно кантри-аудитории.

Сколько «Грэмми» получила Долли Партон

Долли Партон стала обладательницей 10 конкурсных премий «Грэмми» при 55 номинациях. Первую награду она получила за Here You Come Again. В 2011 году Recording Academy также вручила ей отдельную почётную награду Lifetime Achievement Award за достижения всей жизни.

Песни Jolene и I Will Always Love You вошли в Зал славы «Грэмми». Партон дважды номинировалась на «Оскар» за лучшую оригинальную песню — за 9 to 5 и Travelin’ Thru. В 2022 году её включили в Зал славы рок-н-ролла, хотя сама певица первоначально сомневалась, достаточно ли она связана именно с рок-музыкой.

Сколько премий «Грэмми» было у Долли Партон. Фото © Getty Images / David Crotty/Patrick McMullan

Муж Долли Партон Карл Дин: почти 60 лет вместе

В первый же день после переезда в Нэшвилл молодая Долли познакомилась с Карлом Томасом Дином. В 1966 году они поженились и прожили вместе почти 60 лет.

Дин практически не появлялся на публике и сознательно держался в стороне от шоу-бизнеса, хотя Партон неоднократно называла его своим главным поклонником и опорой.

Карл Дин умер 3 марта 2025 года в возрасте 82 лет. Партон тяжело переживала потерю мужа. Именно после его смерти она рассказала, что долгое время была полностью сосредоточена на его состоянии и перестала следить за собственным здоровьем. У супругов не было детей, но Долли приходилась крёстной матерью Майли Сайрус — она близко общалась с её отцом, кантри-музыкантом Билли Рэем Сайрусом.

Не только музыка: Dollywood и миллионы книг детям

Партон удалось построить вокруг своего имени огромную бизнес- и благотворительную империю. В Теннесси работает названный в её честь тематический парк Dollywood, ставший одной из главных туристических достопримечательностей штата.

В 1995 году певица запустила программу Imagination Library, бесплатно отправляющую книги маленьким детям. Со временем проект распространился далеко за пределы Теннесси и раздал семьям по всему миру сотни миллионов книг.

В 2020 году Партон также пожертвовала $1 млн на исследования в Университете Вандербильта, которые были связаны с разработкой вакцины Moderna против COVID-19. После смерти певицы её семья попросила поклонников вместо цветов направлять пожертвования именно в Imagination Library.

Какой Долли Партон останется в истории

Для американской культуры Долли Партон давно была чем-то большим, чем кантри-певица. Девушка из бедной семьи в горах Теннесси стала автором песен, которые пережили собственную эпоху, кинозвездой, предпринимательницей и филантропом.

Причём один из самых известных мировых поп-хитов, навсегда связанный с голосом Уитни Хьюстон, родился как тихое кантри-прощание самой Партон с человеком, помогавшим ей начинать карьеру.

Своё главное наследие она определяла гораздо проще. Партон говорила, что прежде всего хотела остаться в памяти хорошим автором песен: «Песни — моё наследие».

Интересно, что овца Долли — первое клонированное млекопитающее — получила своё имя в честь Долли Партон.

Коротко о Долли Партон

Когда умерла Долли Партон?

Долли Партон умерла 25 августа 2026 года в Нэшвилле. Ей было 80 лет.

Какая причина смерти Долли Партон?

Представители певицы сообщили People, что Партон умерла после непродолжительной борьбы с раком. Вид онкологического заболевания пока не раскрыт.

Кто написал песню I Will Always Love You?

Песню написала Долли Партон в 1973 году. Она же первой её записала. Всемирно известную версию Уитни Хьюстон выпустила в 1992 году для фильма «Телохранитель».

Сколько «Грэмми» было у Долли Партон?

Партон выиграла 10 конкурсных премий «Грэмми» при 55 номинациях. Кроме того, в 2011 году она получила почётную Lifetime Achievement Award.

Кто был мужем Долли Партон?

Певица почти 60 лет была замужем за Карлом Томасом Дином. Они поженились в 1966 году. Дин умер 3 марта 2025 года в возрасте 82 лет.

Авторы Екатерина Субботина