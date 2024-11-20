Шер раскрыла шокирующие подробности своей юности в мемуарах

Певица Шер, выпустившая недавно книгу «Шер: Мемуары, часть первая», поделилась откровениями о своей юности, которые привлекли внимание общественности. Она рассказала, что потеряла девственность в 14 лет из-за желания отомстить своему парню.

Издание The Independent сообщает, что Шер описала, как в подростковом возрасте у неё завязались отношения с итальянским старшеклассником из соседнего дома в долине Сан-Фернандо. Однако молодой человек, который вёл себя дружелюбно наедине, изменял своё поведение в присутствии друзей, обращаясь с ней как с «неловким ребенком». Певица вспомнила случай, когда он опозорил её перед приятелями, отказавшись взять её с собой в кафе Bob's Big Boy.

«Однажды он сказал: "Ладно, я возьму Шер", и его приятели засмеялись, говоря: "Ты собираешься взять этого ребёнка?" — и он оставил меня», — поделилась Шер. Обидевшись на такое отношение, она решила отомстить, занявшись с ним сексом, что стало её первым опытом. «Я спросила его: "Это всё? Мы закончили?" Потом я сказала ему идти домой и никогда не возвращаться», — рассказала певица.

Кроме этой истории в мемуарах Шер также призналась, что делала аборт и что бывший муж, который был старше на 11 лет, пытался её убить. Эти откровения объясняют, почему сейчас 78-летняя Шер предпочитает встречаться с мужчинами младше себя. В настоящее время она состоит в отношениях с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, с которым начала встречаться в сентябре 2022 года. В декабре того же года артистка намекнула на помолвку и похвасталась кольцом в социальным сетях. Позже стало известно, что это был просто подарок.

Мемуары Шер вызвали широкий резонанс, привлекая внимание к непростой жизни певицы.