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20 ноября, 11:03

«Дашенька, пойдём поиграем»: Певицу MONA в детстве растлевал родственник-педофил

Певица MONA рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии

Певица MONA (Даша Кустовская). Фото © Telegram / MonaRaava

Певица MONA (Даша Кустовская). Фото © Telegram / MonaRaava

Молодая певица MONA (настоящее имя Даша Кустовская) откровенно рассказала, что столкнулась с домогательствами в детском возрасте. Эти переживания отложили неизгладимый след на всей жизни девушки.

Артистка вспомнила, что с 11 лет каждое лето проводила у родственников в другом городе. Кошмар начался после того, как у девочки начались месячные. Об этом узнал один из родственников и начал приставать к ней со словами: «Поздравляю, теперь ты из девочки превратилась в женщину».

Мужчина держал Дашу в страхе пять лет. Он домогался её и трогал. Несмотря на детский возраст, девочка понимала, что происходит что-то плохое и боялась за маленькую сестру, которую негодяй тоже мог развратить.

«Когда все уходили из дома, то он говорил мне: «Дашенька, пойдём поиграем» — для меня эта фраза звучала как из фильмов ужасов. Он сажал меня на колени, показывал эротические журналы», — вспомнила звезда в интервью на сайте MK.ru.

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Своим рассказом MONA хочет поддержать других девочек, столкнувшихся с подобным. Она призвала не молчать их, как делала сама. По её мнению, жертвы сексуального насилия должны пойти и поделиться с близкими как можно скорее.

Ранее Екатерина Климова рассказала о домогательствах к ней со стороны режиссёров. Они прямыми словами заявили ей, что надо сделать и как. Тогда актрисе показалось, что её карьера закончена, и её уже никогда не будут снимать. Несмотря на риск уйти из профессии, звезда сказала твёрдое «нет».

Алёна Зиновьева
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