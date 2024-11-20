«Дашенька, пойдём поиграем»: Певицу MONA в детстве растлевал родственник-педофил

Молодая певица MONA (настоящее имя Даша Кустовская) откровенно рассказала, что столкнулась с домогательствами в детском возрасте. Эти переживания отложили неизгладимый след на всей жизни девушки.

Артистка вспомнила, что с 11 лет каждое лето проводила у родственников в другом городе. Кошмар начался после того, как у девочки начались месячные. Об этом узнал один из родственников и начал приставать к ней со словами: «Поздравляю, теперь ты из девочки превратилась в женщину».

Мужчина держал Дашу в страхе пять лет. Он домогался её и трогал. Несмотря на детский возраст, девочка понимала, что происходит что-то плохое и боялась за маленькую сестру, которую негодяй тоже мог развратить.

«Когда все уходили из дома, то он говорил мне: «Дашенька, пойдём поиграем» — для меня эта фраза звучала как из фильмов ужасов. Он сажал меня на колени, показывал эротические журналы», — вспомнила звезда в интервью на сайте MK.ru.

Своим рассказом MONA хочет поддержать других девочек, столкнувшихся с подобным. Она призвала не молчать их, как делала сама. По её мнению, жертвы сексуального насилия должны пойти и поделиться с близкими как можно скорее.