Бывшая модель рассказала об извращённом «тройничке» с Трампом и Эпштейном

Бывшая американская модель Стейси Уильямс обвинила кандидата в президенты США Дональда Трампа в домогательствах. Она впервые увидела политика на рождественской вечеринке в 1992 году. Познакомил их скандальный финансист Джеффри Эпштейн — так модель попала в «извращённую игру» двух мужчин.

Стейси рассказала, что несколько месяцев состояла в романтических отношениях с Эпштейном. По словам Уильямс, в 1993 году финансист во время одной из прогулок предложил зайти в гости к Трампу в Trump Tower, и она согласилась. После приветствия гостей экс-президент США притянул модель к себе и начал лапать за грудь, талию и ягодицы.

Сама Стейси была шокирована происходящим, а мужчины в этот момент улыбались друг другу. После ухода Эпштейн устроил женщине скандал, обвинив её в случившемся. А вскоре после «тройничка» Уильямс разорвала роман с финансистом.

«Когда мы спустились вниз, он посмотрел на меня, отругал и сказал: «Почему ты позволила ему это сделать?» Он заставил меня почувствовать себя такой отвратительной. Я помню, что была в полном замешательстве. <...> Такое ощущение, что всё это было подстроено. Тогда я чувствовала себя куском мяса», — заявила модель в интервью The Guardian.

Позже Трамп также отправил агенту Стейси открытку с видом на его резиденцию и курорт в Палм-Бич, написав: «Стейси — твой дом вдали от дома. С любовью, Дональд».