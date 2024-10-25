Интервью Трампа Fox News с бессвязными ответами было отредактировано

Интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа Fox News вызвало бурное обсуждение после того, как СМИ сообщили о значительных правках, сделанных в ходе монтажа. Согласно информации CNN, из эфира были вырезаны бессвязные высказывания политика и его ложные заявления. Это произошло во время его посещения барбершопа в Бронксе, где он общался с посетителями и сотрудниками заведения в рамках утреннего шоу Fox and Friends.

CNN провёл собственное расследование, сравнив оригинальное видео интервью, опубликованное в Instagram*, с версией, показанной на Fox News. По данным телеканала, из эфира были удалены комментарии Трампа, в которых он критиковал газету Wall Street Journal и некорректно отвечал на вопросы о налоговой реформе и миграционной политике США. Телеканал подтвердил факт редактирования, пояснив, что все сегменты с барбершопа подверглись монтажу, как и большинство подобных выпусков.

Ранее Трамп в присущей ему экспрессивной манере призвал Харрис убираться из Белого дома. На митинге в Пенсильвании бизнесмен агитировал сторонников выступить против сторонницы Джо Байдена и завершить её карьеру в Белом доме.