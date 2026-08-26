Майли Сайрус может унаследовать музыкальный каталог Долли Партон

Американская певица Майли Сайрус может оказаться среди наследников музыкального каталога своей крёстной Долли Партон. Такую возможность рассматривает Times Now News после смерти легенды кантри. При этом никаких официальных данных о том, что права на песни действительно перейдут Сайрус, пока нет: завещание артистки публично не раскрывалось.

Вопрос о судьбе наследства Партон возник практически сразу после её смерти 25 августа. Певице было 80 лет. Её муж Карл Дин, с которым она прожила почти шесть десятилетий, умер ещё в марте 2025 года, а детей у супругов не было. Поэтому зарубежные СМИ теперь пытаются определить, кому могут перейти многочисленные активы звезды — от прав на музыку до долей в бизнес-проектах. Достоверно установленного списка наследников на данный момент нет.

Имя Майли Сайрус оказалось в центре таких предположений из-за особенно близких отношений двух певиц. Партон была её крёстной и знала Майли с рождения. Сама Долли рассказывала, что сблизилась с отцом будущей поп-звезды Билли Рэем Сайрусом во времена его хита Achy Breaky Heart, после чего стала воспринимать его дочь как собственную.

С годами их отношения вышли далеко за пределы семейной дружбы. Партон появлялась вместе с Сайрус в «Ханне Монтане», где фактически сыграла саму себя — «тётю Долли». Артистки неоднократно выходили вместе на сцену, записывали песни и участвовали в совместных телевизионных проектах. В январе 2026 года Майли также присоединилась к Партон, Лейни Уилсон, Куин Латифе и Рибе Макинтайр в новой версии Light of a Clear Blue Morning, выпущенной к 80-летию кантри-звезды.

Особую ценность возможному наследству придаёт музыкальный каталог Долли. За карьеру она написала более трёх тысяч песен. Среди них — Jolene, 9 to 5, Coat of Many Colors и I Will Always Love You, впоследствии ставшая мировым хитом в исполнении Уитни Хьюстон. В 2019 году Sony/ATV Music Publishing заключила соглашение о представительстве каталога Партон, охватывавшего произведения всей её карьеры.

Именно права на песни могут оказаться одной из наиболее ценных частей наследия артистки: композиции продолжают приносить доход от стриминга, радиоэфиров, кавер-версий, кино и рекламы спустя десятилетия после выхода. При этом утверждать, что весь этот каталог или его часть перейдёт именно Сайрус, сейчас нельзя. Зарубежная пресса рассматривает её прежде всего как одного из возможных получателей наследства из-за многолетней близости с Партон.

После смерти крёстной Майли назвала её человеком, который сыграл огромную роль в её жизни. Их отношения долгие годы были одновременно семейными и профессиональными: Партон поддерживала Сайрус ещё ребёнком, а затем наблюдала за превращением крестницы в самостоятельную мировую звезду. Именно поэтому версия о возможной передаче ей части музыкального наследия теперь получила широкое распространение. Однако окончательный ответ появится лишь после раскрытия юридических документов о наследстве Партон.

Life.ru рассказывал, что причиной смерти Долли Партон стала онкология, с которой певица боролась непродолжительное время. 21 августа артистку госпитализировали в онкологический центр Вандербильта-Ингрэма в Нэшвилле, где спустя четыре дня она скончалась в окружении близких.