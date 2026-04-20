«Питер FM» — 20 лет: что стало с актёрами легендарного фильма нулевых

20 апреля 2006 года на экраны вышел фильм, который изменил российское кино. «Питер FM» стал символом романтики нулевых, саундтреком к первой любви и доказательством, что счастье можно найти даже в осеннем Петербурге. Двадцать лет спустя культовую картину вернули в прокат, а мы решили посмотреть, как сложились судьбы актёров, подаривших нам эту историю. Life.ru собрал самые неожиданные повороты в жизни звёзд фильма «Питер FM».

Евгений Цыганов: от случайной пробы до главного скандала карьеры

Евгений Цыганов из фильма «Питер FM»: от дебюта до громкого развода. Фото © Кадр из фильма «Питер FM», режиссёр Оксана Бычкова / Kinopoisk, © РИА Новости / Кирилл Каллиников

На съёмки Евгений Цыганов попал совершенно случайно. Актёр даже не планировал участвовать в проекте и зашёл на площадку просто познакомиться с оператором. Режиссёр Оксана Бычкова вспоминала, как растерянный Цыганов сразу объяснил, что сниматься не будет. Но спустя время передумал, хотя предупредил, что успел выбрить ирокез. Режиссёр согласилась на любой вариант, лишь бы заполучить актёра в свой фильм.

После премьеры карьера Евгения взлетела. Его приглашали в исторические сериалы, комедии, военные драмы. Критики постоянно упрекали Цыганова в однообразной мимике, но актёр не обращал внимания на хейт. Всё изменилось в 2015 году. Евгений ушёл от гражданской жены Ирины Леоновой, которая была беременна седьмым ребёнком. Причиной разрыва стала Юлия Снигирь, с которой Цыганов познакомился на съёмках. Через три года у пары родился сын, а позже они вместе снялись в «Мастере и Маргарите». Сегодня 47-летний Цыганов остаётся одним из самых востребованных актёров российского кино.

Екатерина Федулова: дебют, который не повторился

Екатерина Федулова: как изменились актёры «Питер FM». Фото © Кадр из фильма «Питер FM», режиссёр Оксана Бычкова / Kinopoisk, © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Для Екатерины роль Маши стала первой большой работой сразу после университета. Актриса так переживала, что по совету режиссёра отправилась стажироваться на радио, чтобы понять жизнь диджея изнутри. После премьеры Федулова проснулась знаменитой и даже получила награду MTV Movie Awards за лучшую женскую роль. Но повторить успех партнёра по фильму не удалось. Екатерина честно признаётся, что Цыганов сумел воспользоваться удачей, а у неё не вышло.

Она родила сына, выпала из обоймы, а когда вернулась из декрета, интересных предложений долго не было. Сейчас 46-летняя Федулова продолжает сниматься в криминальных сериалах и преподаёт актёрское мастерство будущим журналистам в Московском педагогическом университете. Зато в личной жизни у Екатерины всё сложилось идеально. Со своим мужем, кинооператором Петром Духовским, она познакомилась на кастинге, а через неделю он позвал её в загс. По её словам, у них «скучающий брак» — потому что они постоянно в разъездах и скучают друг по другу.

Ирина Рахманова: от Белоснежки до неожиданного материнства

Актёры «Питер FM» 2026: скандалы и неожиданные повороты судьбы. Фото © Кадр из фильма «Питер FM», режиссёр Оксана Бычкова / Kinopoisk, © РИА Новости /Евгений Одиноков

К моменту выхода фильма «Питер FM» Ирина Рахманова уже успела засветиться в «Брате-2», сыграть Виолу Тараканову и запомниться зрителям как Белоснежка из «9-й роты». Хотя в фильме Оксаны Бычковой у неё была второстепенная роль, Рахманова ничуть не уступала главной героине и привлекла внимание режиссёров. Ещё семь лет звёздные роли сыпались одна за другой, но потом актриса внезапно исчезла с экранов.

Ирина уверена, что причина в возрасте. Она попала в тот самый невыгрышный период, когда в России снимают либо юных красавиц, либо зрелых женщин. В 2017 году Рахманова появилась на премьере одной из частей «Ёлок», и поклонники её еле узнали. Худенькую как кипарис актрису захейтили за лишний вес. Через год Ирина вернулась в прежнюю форму и призналась, что изменения фигуры были связаны с материнством. Впервые она стала мамой в 36 лет, и теперь 44-летняя актриса всё свободное время проводит с сыном, предпочитая скрывать имя отца ребёнка.

Алексей Барабаш: пять браков и два инсульта

«Питер FM» актёрский состав сегодня: кто остался в кино, а кто ушёл. Кадр из фильма «Питер FM», режиссёр Оксана Бычкова / Kinopoisk, © РИА Новости /Екатерина Чеснокова

Алексею Барабашу досталась роль Кости, жениха главной героини. После премьеры актёр не получил той славы, о которой мечтал, и даже считал свою работу невыгрышной. Барабаш жаловался, что зрители переносят черты его персонажа на него самого и считают занудой. Несмотря на претензии к роли, Алексей никогда не сидел без работы и регулярно появлялся в разных картинах. Зато личная жизнь актёра превратилась в настоящий сериал.

За плечами Барабаша пять официальных браков и трое детей от разных женщин. После страстного романа с актрисой Анной Здор он бросил третью жену Юлию и трёхмесячного сына. Но позже Анна нашла в его телефоне переписку с бывшей супругой. После расставания с четвёртой женой у Алексея случилось два инсульта подряд. Болезнь заставила его пересмотреть жизнь. Когда он встал на ноги, то познакомился с актрисой Александрой Богдановой и женился на ней. Но и это оказалось не финалом. К удивлению поклонников, 48-летний Барабаш объявил, что снова сошёлся с третьей женой Юлией. Их сын Матвей до сих пор не простил отца за предательство.

Двадцать лет назад «Питер FM» доказал, что любовь существует даже в дождливом городе, где герои никак не могут встретиться. Как в фильме персонажи шли разными дорогами, так и в жизни актёры разошлись по совершенно непохожим судьбам. Кто-то продолжает покорять экраны, кто-то нашёл счастье в преподавании, а кто-то до сих пор ищет свою настоящую любовь. Главное — фильм остался с нами, а каждый кадр по-прежнему вызывает ту самую светлую грусть, за которую мы его полюбили.