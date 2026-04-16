Женился на 16-летней и был изгнан из США: биография Чарли Чаплина, которую скрывали годами

16 апреля мир отмечает день рождения Чарли Чаплина — человека, который превратил падение на банановой кожуре в высокое искусство. Этот гениальный мим с потёртым котелком и тростью создал образ Бродяги, понятный без слов от Лондона до Токио. Его жизнь напоминает голливудский сценарий: нищее детство в трущобах, головокружительный взлёт, скандальные браки с юными актрисами, изгнание из Америки и даже похищение собственного гроба! Life.ru рассказывает о человеке, которого Бернард Шоу называл единственным гением киноиндустрии.

Детство и юность Чарли Чаплина: путь от лондонских трущоб до славы

Чарли Чаплин родился 16 апреля 1889 года в Великобритании в семье артистов мюзик-холла. После развода родителей мальчик жил с матерью Ханной Холл, которая пела на сцене. В пять лет Чарли впервые вышел на сцену, заменив маму во время её приступа, и публика встретила его овациями. Но счастье длилось недолго: мать попала в психиатрическую клинику, отец-алкоголик умер, а братьев — самого Чарли и Сидни — отправили в школу для сирот. С подросткового возраста будущая звезда немого кино зарабатывал сам: мальчик танцевал в ансамбле «Восемь ланкаширских парней», играл в театре и выступал в труппе пантомимы Фреда Карно.

Творческий путь и создание образа Бродяги

Во время гастролей по США Чаплин подписал контракт со студией Keystone Studios и переехал в Лос-Анджелес. Его первый фильм «Зарабатывая на жизнь» вышел в 1914 году, но актёр ненавидел своего персонажа Джонни и даже конфликтовал с режиссёром. Зато именно тогда родился знаменитый образ: маленькое пальто, огромные брюки, потёртый котелок, квадратные усики и трость. Этот Бродяга Чарли стал визитной карточкой Чаплина на десятилетия. К 1916 году актёр уже сам писал сценарии и снимал свои фильмы, а студия Mutual Film Corporation предложила ему рекордный контракт: 150 тысяч долларов сразу плюс по 10 тысяч в неделю на протяжении года.

Лучшие фильмы Чарли Чаплина: топ-7

В 1919 году Чаплин вместе с Дэвидом Гриффитом, Мэри Пикфорд и Дугласом Фэрбенксом основал собственную кинокомпанию United Artists. Там он создал шедевры, которые признаны критиками жемчужинами мирового кинематографа и до сих пор пересматриваются миллионами зрителей. «Малыш» (1921) — трогательная драма о Бродяге, который находит и воспитывает брошенного младенца. Первый полнометражный фильм Чаплина, где он мастерски сочетает комедию и мелодраму.

«Золотая лихорадка» (1925) — комедия о золотоискателе на Аляске с легендарной сценой поедания башмака. Сам Чаплин называл этот фильм лучшим из всех, что он снял.

«Цирк» (1928) — история Бродяги, который случайно становится звездой цирка. За этот фильм Чаплин получил специальную премию Американской киноакадемии.

«Огни большого города» (1931) — романтическая мелодрама о любви Бродяги к слепой девушке, продающей цветы. Один из последних немых фильмов Чаплина, снятый уже в эпоху звукового кино.

«Новые времена» (1936) — социальная сатира на индустриализацию и капитализм, где Бродяга работает на конвейере и попадает в безумный ритм машинного производства.

«Великий диктатор» (1940) — антигитлеровская сатира и первый звуковой фильм Чаплина, где он играет двойную роль — еврейского парикмахера и диктатора Томании.

«Огни рампы» (1952) — драма о стареющем комике мюзик-холла, который помогает молодой балерине. За музыку к этому фильму Чаплин получил «Оскара» в 1973 году.

«Великий диктатор»: смелая сатира на нацизм

Когда в 1927 году вышел первый звуковой фильм «Певец джаза», началась новая эра кинематографа. Чаплин держался до последнего: в «Огнях большого города» и «Новых временах» была музыка, но не было диалогов. Только в 1940 году он снял полноценный звуковой фильм «Великий диктатор» — антигитлеровскую сатиру, где впервые за двадцать лет не играл Бродягу Чарли. Вместо этого актёр исполнил двойную роль: безымянного еврейского парикмахера и диктатора Томании Аденоида Хинкеля. Финальная речь парикмахера о свободе и человечности стала одной из самых цитируемых в истории кино.

Личная жизнь: четыре брака и 11 детей

Чарли Чаплин был женат четыре раза, и у него родилось двенадцать детей, но один умер через три дня. Его супругами становились актрисы Милдред Харрис (ей 16–17, ему 29), Лита Грей (ей было 16, ему 35) и Полетт Годдар (уже совершеннолетняя). Многие из них встречались с актёром ещё несовершеннолетними, что вызывало скандалы. Лита Грей обвинила звезду в совращении — по её словам, Чаплин женился на ней в 1924 году в Мексике, только чтобы избежать тюрьмы. Последней женой стала Уна О'Нил, дочь драматурга Юджина О'Нила. На момент знакомства ей было 18, а Чаплину — 54 года. Девушка отказалась от актёрской карьеры ради семьи, у пары родилось восемь детей. Отец Уны разорвал с дочерью все отношения из-за этого брака.

Интересные факты из жизни Чарли Чаплина

Биография легенды немого кино полна невероятных поворотов, о которых мало кто знает.

Чаплин против звукового кино

Чарли Чаплин долго не принимал звуковое кино, считая, что его главный герой, Бродяга, должен оставаться немым. По замыслу Чаплина, образ строился на пластике, жестах и мимике, которые понятны зрителям в любой стране без перевода. Даже после выхода фильма «Певец джаза», ознаменовавшего начало новой эпохи, Чаплин продолжал снимать немые фильмы, убеждённый, что слова могут разрушить созданную им универсальность образа.

Изгнание из Америки за связи с коммунистами

В 1940–1950-х годах в США началась охота на ведьм: ФБР установило слежку за Чаплином, обвиняя его в антиамериканских настроениях. В сентябре 1952 года актёр отплыл с семьёй на гастроли в Англию, но назад ему вернуться не дали. Власти отозвали разрешение на въезд, и Чаплин поселился в Швейцарии. Только через двадцать лет, в 1972 году, он снова приехал в США, чтобы получить почётную премию Американской киноакадемии.

Похищение гроба и требование выкупа

Чарли Чаплин умер во сне в 1977 году на 89-м году жизни. За два года до этого королева Елизавета II посвятила его в рыцари. Через несколько месяцев после смерти актёра двое воров украли гроб с его телом со швейцарского кладбища и потребовали у вдовы 600 тысяч долларов выкупа. Уна О'Нил отказалась платить, заявив, что муж счёл бы это требование смехотворным. Преступников поймали: ими оказались автомеханики из Польши и Болгарии, которые хотели поправить финансовое положение. После этого семья перезахоронила Чаплина и залила могилу бетоном.

Смерть и наследие

Чарли Чаплин ушёл из жизни 25 декабря 1977 года в своём доме в Швейцарии. Ему было 88 лет. Актёр оставил после себя невероятное творческое наследие: десятки фильмов, которые до сих пор смотрят миллионы людей по всему миру. Его Бродяга с тросточкой стал символом целой эпохи кинематографа. В 1972 году Американская киноакадемия вручила Чаплину почётный «Оскар» за неоценимый вклад в развитие киноискусства, а в 1973-м он получил настоящую золотую статуэтку за музыку к фильму «Огни рампы».