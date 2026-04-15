Играл в снежки с болельщиками и спас «Арарат»: история вратаря СССР, которого незаслуженно забыли

Когда страна училась любить советский футбол через «Арарат», на воротах стоял голкипер, которого сравнивали с самим Львом Яшиным. Алёша Абрамян вошёл в топ-20 лучших вратарей СССР, провёл 138 матчей без пропущенных мячей и привёл ереванскую команду к историческому «золотому дублю» 1973 года. Но главное — он умел смеяться даже в самые снежные дни, швыряя снежки в трибуны, и возвращался в ворота после трагедий, которые сломили бы любого.

Из баскетболиста в голкиперы, и сразу в десятку лучших

Вратарь «Арарата» Алёша Абрамян: биография и достижения голкипера из СССР. Фото © Wikipedia

В семье Абрамянов мяч гоняли все: отец и трое старших братьев жили футболом. Но младший Алёша рос иначе — его манили игры, где нужны были руки. Он пропадал на баскетбольной площадке и великолепно бил по мячу через волейбольную сетку. Может, именно поэтому в 1963 году парень пошёл в ворота футбольной школы Ленинакана из Гюмри (которая потом станет «Ширак»), а через три года уже стал основным вратарём «Арарата».

Дебютный сезон 1966 года получился сказочным. Двадцатилетний голкипер не просто вытащил команду в высшую лигу — он сразу влюбил в себя всю страну. По воспоминаниям фанатов, журнал «Смена» даже признал Абрамяна лучшим вратарём СССР среди новичков, а Армения включила его в десятку лучших спортсменов года. Алёша развивался вместе с клубом, провёл уверенный сезон за сезоном и в 1971-м завоевал серебро чемпионата.

Трагедия, которая чуть не оборвала карьеру, и невероятное возвращение

Золотой дубль «Арарата» 1973 года: какую роль сыграл Алёша Абрамян. Фото © РИА Новости

Вместе с младшим Абрамяном за «Арарат» играл его старший брат Фурман. Защитник с пушечными дальними ударами дебютировал в одно время с Алёшей, но судьба распорядилась жестоко. В 1972 году Фурман погиб в автокатастрофе, и для вратаря весь мир рухнул. Алёша настолько тяжело переживал смерть брата, что на два месяца оказался в глубоком запасе. Тренеры боялись выпускать его на поле — состояние было критическим.

Но Абрамян смог вернуться. И вернулся именно тогда, когда команда нуждалась в нём больше всего. Уже в 1973 году, с Алёшей в воротах, «Арарат» выиграл чемпионат СССР и Кубок страны — тот самый культовый «золотой дубль», который навсегда вписал ереванский клуб в историю советского футбола. Горе закалило вратаря, но не сломало.

Техника, над которой смеялись, а потом восхищались

Самый недооценённый вратарь СССР: почему Алёшу Абрамяна не взяли в сборную. Фото © ТАСС / Герберт Багдасарян, Валерий Зуфаров

Абрамян играл не как все. Его манера ловить мяч вытянутыми вперёд руками казалась странной. Потому что раньше так никто не делал. Над голкипером даже подшучивали, называя технику чудаковатой. Но именно эта особенность помогала Алёше творить чудеса на выходах. Он был невероятно быстрым и частенько покрикивал на партнёров — доставалось даже нападающим, если те расслаблялись.

По воспоминаниям игроков «Арарата», вратарь вселял уверенность в команду. Болельщики в Ереване души в нём не чаяли. Ходила легенда, как во время одного снежного матча Абрамян начал лепить снежки и бросать их в трибуны, а фанаты — швырять обратно. Ничего опасного у ворот не происходило, и Алёша решил развлечь народ. Вот так он и запомнился. Не только надёжным стражем, но и человеком с искромётным чувством юмора.

Его сравнивали с Яшиным, но в сборную так и не позвали

Клуб Льва Яшина: Алёша Абрамян и его 138 матчей без пропущенных мячей. Фото © ТАСС / Герберт Багдасарян

Многие специалисты считали Абрамяна одним из сильнейших вратарей страны. Его даже сравнивали с великим Львом Яшиным — высшая похвала для любого голкипера. Никита Симонян, легендарный тренер того самого «Арарата» образца 1973 года, неоднократно отмечал талант Алёши. Казалось, дорога в сборную СССР открыта. Но шанса проявить себя на международной арене он так и не получил.

Почему национальная команда обошла его стороной — загадка. Вратарь вполне мог бы стать первым номером, но судьба распорядилась иначе. Со временем о талантливом армянине стали забывать, хотя его результаты оставались впечатляющими. В Клубе Льва Яшина Абрамян обошёл и Владимира Маслаченко, и Антона Шунина, и многих других известных вратарей. Триста девяносто матчей в Высшей лиге, сто тридцать восемь игр без пропущенных голов — цифры говорят сами за себя.

Вторая жизнь на тренерском мостике и вечная память

Вратарь, который играл в снежки с болельщиками: легенда «Арарата» Алёша Абрамян. Фото © UEFA

После завершения карьеры в 1979 году Абрамян не ушёл из футбола. В девяностые и двухтысячные он возглавлял «Арарат» и «Бананц», приводя команды к серебряным и бронзовым медалям чемпионата Армении. Алёша снова вписал своё имя в историю родного футбола — теперь уже как тренер. В 2018 году легенда скончалась на семьдесят втором году жизни, но болельщики навсегда сохранили в памяти того парня, который постоянно спасал ворота и умел смеяться даже в самые трудные дни.