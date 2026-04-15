Новолуние 17 апреля в Овне сломает и соберёт жизни зодиаков. Что нужно успеть за последние 24 часа

17 апреля 2026 года новолуние попадает в Овна — первый знак зодиака, стихию Огня и чистого импульса. Астрологи называют этот день точкой невозврата: энергия настолько мощная, что запущенные процессы уже не остановить. Это идеальный момент для тех, кто готов к радикальным переменам и не боится действовать быстро. Life.ru публикует три огненных ритуала от психолога и экстрасенса, которые работают только при одном условии — вашей готовности сделать первый шаг уже завтра.

Почему новолуние 17 апреля называют точкой невозврата

Особенность новолуния 17 апреля, которое наступит в 14:44 по МСК, в том, что оно попадает в первый и самый сильный декан Овна, управляемый Марсом. Со слов экстрасенса, это ускоряет исполнение желаний, особенно связанных с новыми начинаниями. В день новолуния нет ретроградных планет, поэтому ваши намерения дойдут без искажений. Однако знак зодиака Овен требует быстрого действия: если вы не сделаете первый шаг в течение 24 часов после ритуала, энергия рассеется.

Поэтому 17 апреля — это не просто день загадывания желаний, а день личных обязательств. Энергия этой даты не терпит неопределённости, нужны чёткие и смелые формулировки. Овен работает как катапульта: если вы правильно зарядили намерение и сделали первый шаг, процесс пойдёт с огромной скоростью. Но если затянули или засомневались — момент упущен и придётся ждать следующего цикла.

Первый ритуал: формула одного предложения

Самый простой, но требующий предельной чёткости метод. «Напишите на листе бумаги одно желание в настоящем времени, без частицы «не», как будто оно уже сбылось. Например: «Я запускаю свой проект 1 мая». Желание должно подразумевать ваше личное действие. Сожгите лист над блюдцем», — объясняет Наталья Малышева, психолог и экстрасенс.

Никаких «хотелось бы», «может быть» или «попробую». Овен работает только с уверенными утверждениями. Запишите желание коротко, ясно и конкретно — так, чтобы можно было проверить его исполнение. После того как лист превратится в пепел, смойте остатки водой или развейте по ветру. Этот ритуал особенно хорош для тех, кто точно знает, чего хочет, и готов взять ответственность за результат.

Второй ритуал: огненная мощь красной свечи

Этот метод требует чуть больше подготовки, но считается особенно мощным для срочных желаний. «За час до новолуния зажгите красную свечу, напишите три коротких желания, проговорите вслух, сожгите лист от свечи, а после скажите: «Это исполнено». Не обсуждайте желания 24 часа», — советует Наталья Малышева.

Красный цвет усиливает марсианскую энергию Овна и добавляет силы вашим намерениям. Важно именно проговорить желания вслух — голос материализует намерение и делает его реальным. После ритуала наступает период тишины: нельзя рассказывать о своих желаниях друзьям, родственникам или выкладывать в соцсети. Молчание защищает ваше намерение от чужих сомнений и энергетических помех. Это ритуал для тех, кому нужны быстрые результаты в трёх разных сферах жизни одновременно.

Третий ритуал: карта действий на 28 дней

Для тех, кто готов работать над своей целью системно и последовательно. «Запишите одно главное желание и рядом конкретные первые шаги на каждый день, начиная с 18 апреля. Выполняйте их и отмечайте галочкой», — объясняет психолог и экстрасенс.

Этот метод превращает желание в план действий. Например, если вы хотите открыть своё дело, первым шагом может быть регистрация ИП, вторым — поиск помещения, третьим — разработка меню или ассортимента. Каждый день вы делаете маленький, но конкретный шаг к цели. 28 дней — это полный лунный цикл, за который можно создать прочный фундамент для любого начинания. Этот ритуал подходит для масштабных проектов, которые требуют не только импульса, но и упорства.

Правила загадывания желаний на новолуние 17 апреля: чего делать нельзя

Загадывать лучше в первые 8–12 часов после новолуния, утром 17 апреля до полудня. Также нужно учитывать, что Овен не работает с пассивными желаниями вроде «чтобы мне повезло» или «чтобы всё само сложилось». Этот знак требует активности, инициативы и личной ответственности. Формулируйте желание так, чтобы оно зависело именно от вас, а не от действий других людей или случайного везения. И, самое главное, будьте готовы действовать сразу после ритуала. Новолуние в Овне не прощает промедления и сомнений.

Не загадывайте желания за чужой счёт, с частицей «не» и требующие долгого терпения. Главное — это ваша готовность действовать. Загадывайте смело, а наутро сделайте первый шаг. Наталья Малышева Психолог, экстрасенс

Новолуние в Овне 17 апреля — это мощный старт для новых проектов, смелых решений и жизненных перемен. Огненная энергия первого знака зодиака даёт импульс и силу, но требует немедленных действий. Выберите один из трёх ритуалов, чётко сформулируйте своё желание и будьте готовы сделать первый шаг уже 18 апреля. Это точка невозврата — после правильно проведённого ритуала процесс пойдёт сам, и остановить его будет уже невозможно.