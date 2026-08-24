Александру Скарсгарду — 50: вампир, Тарзан и главный красавец актёрской семьи Швеции

25 августа 2026 года Александру Скарсгарду исполнилось 50 лет. За эти полвека старший сын одной из самых известных актёрских семей Швеции успел побыть ребёнком-звездой, бросить кино, отслужить в армии, попробовать учёбу в Великобритании и США, а затем вернуться и сыграть вампира Эрика Нортмана, Тарзана, жестокого мужа Николь Кидман и эксцентричного миллиардера из «Наследников».

К 50-летию Александра Скарсгарда Life.ru рассказывает, как складывалась его биография, какие фильмы и сериалы сделали его знаменитым, кто его отец и братья, что известно о личной жизни актёра и где Скарсгарда можно увидеть в 2026 году.

Александр Скарсгард: краткая биография

Полное имя: Александр Юхан Яльмар Скарсгард

Дата рождения: 25 августа 1976 года

Возраст: 49 лет (25 августа 2026 года исполнится 50).

Место рождения: Стокгольм, Швеция

Рост: около 194 см

Профессия: актёр, продюсер, режиссёр

Отец: актёр Стеллан Скарсгард

Мать: врач Мю Скарсгард

Братья-актёры: Густаф, Билл, Вальтер Скарсгарды и другие представители семьи

Ребёнок: сын, родившийся в 2022 году

Самые известные проекты: «Настоящая кровь», «Большая маленькая ложь», «Тарзан. Легенда», «Наследники», «Варяг», «Киллербот»

Александр родился в Стокгольме 25 августа 1976 года и стал старшим ребёнком актёра Стеллана Скарсгарда и его первой жены Мю, работавшей врачом. Сегодня в огромной семье Стеллана восемь детей, а фамилия Скарсгард превратилась фактически в отдельный кинематографический бренд.

Ребёнок-звезда, который сам бросил кино

В кино Александр попал почти раньше, чем успел решить, нравится ли ему актёрская профессия. Одной из первых его работ стал шведский фильм «Оке и его мир» 1984 года, где юный Скарсгард сыграл Калле Нубба. В картине, кстати, появился и его отец Стеллан.

Настоящая местная известность пришла к Александру в подростковом возрасте. И именно она неожиданно заставила его отказаться от карьеры.

Юный Александр Скарсгард в фильме «Оке и его мир» (1984) — одна из первых ролей актёра © SF Studios

Скарсгард позднее признавался, что в 13 лет ему было крайне некомфортно, когда его узнавали посторонние, а пресса пыталась объяснить ему самому, кто он такой и что ему нравится. В результате подросток решил, что больше не хочет сниматься, — и примерно на восемь лет исчез из профессии.

И отец не стал его отговаривать. По словам Александра, Стеллан объяснил сыну простую вещь: актёрская профессия слишком сложна, чтобы заниматься ею без настоящего желания.

Из актёров — в военные: где служил Александр Скарсгард

Биография Скарсгарда могла вообще пойти по совершенно другому пути.

В 19 лет он отправился на военную службу. Будущий вампир, Тарзан и звезда HBO провёл около 18 месяцев в подразделении, занимавшемся противодиверсионными и антитеррористическими задачами в Стокгольмском архипелаге.

После службы Александр уехал в Великобританию и поступил в Leeds Metropolitan University, нынешний Leeds Beckett University. Сам он спустя годы довольно весело рассказывал, что образцовым студентом не был: гораздо больше его занимала британская студенческая жизнь.

Но именно в Лидсе Скарсгард снова начал думать об актёрской профессии. После этого он отправился в Нью-Йорк изучать театральное искусство в Marymount Manhattan College.

Так спустя несколько лет после категорического «никогда больше» Александр Скарсгард вернулся в кино.

«Образцовый самец» и «Поколение убийц»: как Скарсгард попал в Голливуд

Первое появление Александра в заметном американском кино сегодня выглядит почти как шутка судьбы.

В «Образцовом самце» Бена Стиллера он сыграл модель Микуса — одного из друзей главного героя. Роль была небольшой, а персонаж погибал в абсурдной сцене на заправке. Но первый голливудский опыт состоялся.

Александр Скарсгард в роли Микуса в фильме «Образцовый самец» (2001) © Paramount Pictures

Действительно серьёзным шагом к американской карьере стал мини-сериал HBO «Поколение убийц» о войне в Ираке. После него Скарсгард уже не выглядел просто «сыном того самого Стеллана».

А затем в его жизни появился вампир ростом почти два метра.

«Настоящая кровь»: Эрик Нортман сделал Скарсгарда звездой

В 2008 году стартовала «Настоящая кровь», и Скарсгард получил роль древнего вампира Эрика Нортмана — владельца бара Fangtasia и одного из самых харизматичных персонажей сериала.

Именно «Настоящая кровь» превратила шведского актёра в международную звезду. Сам Скарсгард рассказывал, что лишь ко второму сезону начал понимать, насколько сильно изменилась его карьера. На тот момент шоу стало одним из главных телевизионных хитов HBO.

Александр Скарсгард в роли вампира Эрика Нортмана в сериале «Настоящая кровь» (2008–2014) © HBO

Высокий, светловолосый, опасный и при этом ироничный Эрик оказался настолько ярким, что Скарсгард быстро вышел далеко за пределы амплуа очередного красавца из вампирской мелодрамы.

Но ещё долго именно запросы «Александр Скарсгард вампир» и «Эрик Нортман актёр» оставались едва ли не самым простым способом объяснить зрителю, о каком Скарсгарде идёт речь.

«Тарзан. Легенда»: роль, ради которой пришлось полностью изменить тело

В 2016 году Скарсгард получил одну из самых физически сложных ролей своей карьеры — Джона Клейтона, то есть Тарзана, в фильме «Тарзан. Легенда».

Картина окончательно закрепила за актёром статус одного из главных голливудских красавцев своего поколения. Ради съёмок Скарсгард месяцами тренировался и придерживался крайне жёсткого режима, чтобы герой выглядел не как культурист, а как человек, буквально сформированный жизнью в джунглях.

Получился тот редкий случай, когда подготовка актёра к роли обсуждалась почти столько же, сколько сам фильм.

Александр Скарсгард в роли Тарзана в фильме «Тарзан. Легенда» (2016) © Warner Bros. Pictures.

Однако уже следующая большая телевизионная работа показала: внешность — далеко не главная причина, почему Голливуд продолжал звать Скарсгарда.

«Большая маленькая ложь»: роль, за которую Скарсгард получил «Эмми» и «Золотой глобус»

В сериале «Большая маленькая ложь» Александр сыграл Перри Райта — красивого, обеспеченного и внешне идеального мужа героини Николь Кидман, за фасадом которого скрывается жестокий домашний тиран.

Именно эта роль принесла Скарсгарду главные телевизионные награды карьеры.

В 2017 году он получил «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале или телефильме, а в 2018-м — «Золотой глобус» в соответствующей категории. Позже к ним добавилась награда Гильдии киноактёров США.

Александр Скарсгард в роли Перри Райта в сериале «Большая маленькая ложь» (2017–2019) © HBO

После сексуального вампира и атлетичного Тарзана роль Перри оказалась особенно важной: Скарсгард доказал, что способен быть на экране не просто привлекательным или угрожающим, а по-настоящему неприятным и пугающим.

Сам актёр позднее рассказывал, что после «Большой маленькой лжи» некоторые люди буквально старались держаться от него подальше.

«Наследники»: Александр Скарсгард против семьи Рой

Ещё один идеальный антигерой появился в карьере Скарсгарда в сериале «Наследники».

Он сыграл Лукаса Матссона — шведского миллиардера, основателя технологической компании GoJo и человека, который вступает в большую игру вокруг медиаконгломерата семьи Рой.

Матссон одновременно обаятелен, странен, холоден, смешон и совершенно непредсказуем. Роль оказалась настолько заметной, что Скарсгард получил две новые номинации на «Эмми»: сначала как приглашённый актёр, затем как актёр второго плана в драматическом сериале.

Любопытно, что к этому моменту актёр уже несколько раз построил свою карьеру на разрушении собственного имиджа: стоило зрителям решить, что они поняли Александра Скарсгарда, как он появлялся в совершенно другом образе.

«Варяг»: Скарсгард наконец стал настоящим викингом

Фамилия Скарсгард, шведское происхождение и почти двухметровый рост словно десятилетиями намекали Голливуду на очевидную роль — викинга.

В 2022 году это наконец произошло.

В фильме Роберта Эггерса «Варяг» (The Northman) Александр сыграл принца Амлета, который пытается отомстить за убийство отца. Актёр не только исполнил главную роль, но и выступил одним из продюсеров проекта.

Александр Скарсгард в роли принца Амлета в фильме «Варяг» (2022) © Focus Features LLC.

Получился практически противоположный Тарзану персонаж: вместо отполированного героя большого студийного блокбастера — грязный, яростный и почти животный воин из мрачного мира скандинавской легенды.

Лучшие фильмы и сериалы Александра Скарсгарда

Тем, кто хочет познакомиться с фильмографией актёра, необязательно смотреть десятки проектов подряд. Начать стоит с работ, которые показывают разные стороны Скарсгарда.

«Настоящая кровь» — Эрик Нортман

Роль, после которой Скарсгард стал мировой звездой. Если хочется понять феномен «вампира Эрика», начинать нужно именно отсюда.

«Поколение убийц» — Брэд Колберт

Военная драма HBO и один из первых проектов, показавших Голливуду, что Скарсгард способен играть не только внешностью.

«Меланхолия» — Майкл

Фильм Ларса фон Триера примечателен ещё и тем, что Александр появился в нём вместе со своим отцом Стелланом Скарсгардом.

«Тарзан. Легенда» — Тарзан

Самая очевидная голливудская роль Скарсгарда и фильм, окончательно превративший его в большого экранного героя.

«Большая маленькая ложь» — Перри Райт

Вероятно, самая награждаемая актёрская работа Александра. За неё он получил и «Эмми», и «Золотой глобус».

«Наследники» — Лукас Матссон

Эксцентричный миллиардер из Швеции, который оказался достойным противником семейства Рой.

«Варяг» — Амлет

Скарсгард в максимально скандинавском режиме: месть, мечи, кровь, мышцы и Роберт Эггерс.

«Киллербот» — Киллербот

Одна из главных работ уже зрелого Скарсгарда. Здесь его герой — искусственно созданный охранный андроид, который взломал собственный управляющий модуль, обрёл свободу воли и больше всего хотел бы смотреть сериалы, а не общаться с людьми.

«Киллербот» и новое начало карьеры после 45

В 2025 году Александр Скарсгард неожиданно нашёл ещё одного героя, идеально подходящего его специфическому чувству юмора, — андроида из сериала «Киллербот» (Murderbot).

Проект основан на книжном цикле Марты Уэллс. Скарсгард не только сыграл главную роль, но и стал исполнительным продюсером сериала.

Его персонаж — боевой охранный андроид, тайно получивший свободу воли. При этом вместо восстания машин он предпочитает смотреть бесконечные космические мыльные оперы и избегать эмоциональных контактов с людьми.

Первый сезон оказался достаточно успешным, чтобы Apple продлила сериал на второй.

Что нового у Александра Скарсгарда в 2026 году

К 50-летию Скарсгард подходит вовсе не в режиме «живой классик, вспоминающий старые хиты».

В 2026 году его фильмография продолжила быстро пополняться.

В сатирическом фильме The Moment с Charli xcx Скарсгард сыграл Йоханнеса. Картина вышла в начале 2026 года.

Ещё одна заметная работа — Pillion, необычная романтическая драма режиссёра Гарри Лайтона. Скарсгард играет харизматичного лидера байкерского сообщества Рэя, который начинает отношения с застенчивым Колином в исполнении Гарри Меллинга. Фильм участвовал в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля, где Лайтон получил приз за лучший сценарий.

А осенью 2026 года ожидается Wicker с Оливией Колман, Питером Динклэйджем и Элизабет Дебики. Здесь Скарсгард пошёл ещё дальше и сыграл… ожившего мужа, буквально сделанного из ивовых прутьев. Американский прокат картины намечен на октябрь.

То есть в год своего 50-летия актёр одновременно остаётся звездой фантастического сериала, снимается в фестивальном кино и играет волшебного плетёного мужчину.

В некотором смысле это идеально описывает всю его карьеру.

Отец Александра Скарсгарда — Стеллан Скарсгард

Если Александр — самый очевидный голливудский красавец семьи, то её патриархом остаётся Стеллан Скарсгард.

Он десятилетиями работает одновременно в европейском авторском кино и больших голливудских франшизах. Зрители знают его по фильмам Ларса фон Триера, «Пиратам Карибского моря», «Мамма Mia!», Marvel, «Дюне», а также сериалам «Чернобыль» и «Андор».

Отец и сын Скарсгарды — Стеллан (справа) и Александр. Фото © AP Photo/Matt Sayles, File

У Стеллана восемь детей от двух браков. Александр — старший.

Сам Стеллан рассказывал, что никогда не стремился превратить сыновей в актёров и предпочитал не давать им профессиональных советов: каждый должен самостоятельно понять, способен ли он заниматься этой профессией.

В случае семьи Скарсгардов эта педагогическая стратегия сработала пугающе хорошо.

Братья Александра Скарсгарда: кто ещё снимается в кино

Актёрами стали сразу несколько братьев Александра.

Густаф Скарсгард хорошо известен зрителям по роли Флоки в сериале «Викинги», а также снимался в «Мире Дикого Запада».

Билл Скарсгард превратился в ещё одну международную звезду семьи после роли Пеннивайза в экранизациях «Оно». Среди его других крупных работ — «Джон Уик 4» и «Носферату».

Вальтер Скарсгард также работает актёром преимущественно в европейских проектах.

К актёрской профессии пришли и некоторые младшие представители семьи. При этом не все дети Стеллана выбрали кино: например, Сэм Скарсгард пошёл по стопам матери и связан с медициной.

Получается практически готовая киновселенная: Стеллан, Александр, Густаф, Билл, Вальтер и младшее поколение Скарсгардов.

Кто из Скарсгардов самый известный

Ответ зависит от аудитории.

Для поклонников европейского кино главным Скарсгардом десятилетиями остаётся Стеллан.

Зрители «Викингов» наверняка первым вспомнят Густафа.

Любители хорроров — Билла, сыгравшего Пеннивайза.

А Александр оказался, пожалуй, самым универсальным представителем семьи: его одновременно знают поклонники HBO, массовых блокбастеров, фестивального кино и экранизаций популярных книг.

Причём конкуренции между братьями, по словам самого Александра, практически нет: они достаточно разные, чтобы редко претендовать на одни и те же роли.

Личная жизнь Александра Скарсгарда: есть ли у актёра жена

О личной жизни Александр Скарсгард говорит гораздо меньше, чем о работе.

В последние годы его связывают со шведской актрисой и режиссёром Тувой Новотны. В 2023 году Скарсгард публично подтвердил, что впервые стал отцом: у пары родился сын. Сам актёр при этом продолжил придерживаться правила практически не обсуждать семью на публике.

По открытым данным, официального объявления о браке Скарсгарда и Новотны не было, поэтому называть Туву «женой Александра Скарсгарда» некорректно. Она его партнёр и мать их общего ребёнка.

Такая закрытость вполне соответствует семейной традиции. Скарсгард ещё много лет назад объяснял, что предпочитает защищать отношения от публичности — примерно так же поступал его отец.

Сколько детей у Александра Скарсгарда

У Александра Скарсгарда один сын.

Мальчик появился на свет в 2022 году. В марте 2023-го актёр впервые публично подтвердил отцовство и рассказал шведской прессе, что его сыну на тот момент было восемь месяцев.

Особенно забавно это выглядит на фоне старого интервью Александра. Ещё до появления собственного ребёнка он шутил, что хотел бы однажды завести девятерых детей — чтобы превзойти отца Стеллана, у которого их восемь.

Пока счёт 8:1 в пользу старшего Скарсгарда.

Какой рост у Александра Скарсгарда

Рост Александра Скарсгарда — около 194 сантиметров.

В сочетании с худощавым телосложением и скандинавской внешностью рост довольно долго определял типаж ролей, которые ему предлагали: вампиры, викинги, военные, Тарзан и другие физически заметные персонажи.

Самое интересное произошло позднее, когда Скарсгард начал намеренно использовать внешность против ожиданий зрителя — например, превращая безупречно красивого мужчину в домашнего тирана в «Большой маленькой лжи» или странного техномиллиардера в «Наследниках».

Сколько лет Александру Скарсгарду

Александр Скарсгард родился 25 августа 1976 года.

25 августа 2026 года ему исполняется 50 лет.

И, судя по его нынешней фильмографии, традиционного перехода к ролям «солидных отцов семейства» от него ждать рано. В последние годы Скарсгард играет андроида-социофоба, байкера-доминанта, безумного миллиардера и мужчину из плетёной лозы.

Наверное, именно поэтому к 50 годам он остаётся интереснее, чем был в эпоху Тарзана и «Настоящей крови»: внешность практически не изменила его карьеру, зато он научился использовать её как ловушку для зрителя.

Смотришь на очередного идеального Скарсгарда — и уже совершенно непонятно, окажется ли он вампиром, психопатом, роботом или мебельным изделием.

FAQ

Когда день рождения Александра Скарсгарда?

Александр Скарсгард родился 25 августа 1976 года в Стокгольме. 25 августа 2026 года актёру исполняется 50 лет.

В каком сериале Александр Скарсгард играл вампира?

Скарсгард сыграл вампира Эрика Нортмана в сериале HBO «Настоящая кровь». Именно эта роль принесла ему международную известность.

Кто отец Александра Скарсгарда?

Его отец — знаменитый шведский актёр Стеллан Скарсгард, известный по «Дюне», «Чернобылю», «Андору», фильмам Marvel, «Мамма Mia!» и картинам Ларса фон Триера.

Билл Скарсгард и Александр Скарсгард — братья?

Да. Билл Скарсгард — младший брат Александра. Билл прежде всего известен благодаря роли Пеннивайза в фильмах «Оно».

Кто жена Александра Скарсгарда?

Официальных публичных данных о браке актёра нет. Его партнёр — шведская актриса и режиссёр Тува Новотны. У пары есть общий сын.

Есть ли дети у Александра Скарсгарда?

Да. В 2023 году актёр подтвердил, что стал отцом. Его сын родился в 2022 году.

Какой рост у Александра Скарсгарда?

Рост актёра составляет около 194 сантиметров.

За что Александр Скарсгард получил «Эмми»?

В 2017 году Александр Скарсгард получил «Эмми» за роль Перри Райта в сериале «Большая маленькая ложь».

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