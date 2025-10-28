«Оно: добро пожаловать в Дерри» 2025 года: Почему все пророчат этому сериалу мировой успех Оглавление О сериале «Оно: добро пожаловать в Дерри» 2025 года Дата выхода сериала «Оно: добро пожаловать в Дерри» Сюжет сериала «Оно: добро пожаловать в Дерри» 2025 года Сериал «Оно: добро пожаловать в Дерри» 2025 года — производство и режиссура «Оно: добро пожаловать в Дерри», сериал 2025 года — актёры и роли Трейлер сериала «Оно: добро пожаловать в Дерри» Постеры и фото сериала «Оно: добро пожаловать в Дерри» Отзывы критиков о сериале «Оно: добро пожаловать в Дерри» 2025 Интересные факты о сериале «Оно: добро пожаловать в Дерри» Сериал «Оно: добро пожаловать в Дерри» 2025 года — долгожданный приквел к фильмам 2010-х по роману Стивена Кинга. Первая экранизация была ещё в 1990-м. Каким получился сериал: отзывы критиков, дата выхода, трейлер, актёры, сюжет, интересные факты — в материале Life.ru. 28 октября, 14:00 «Оно: добро пожаловать в Дерри» — сериал 2025 года. Снят по роману Стивена Кинга «Оно». Обложка © hbo

Сериал «Оно: добро пожаловать в Дерри» вышел на американском канале HBO. Долгожданный приквел к фильмам 2017-го и 2019 года стал реальностью. Давайте посмотрим на эту страшную винтажную сказку со стороны и определим, удалось ли режиссёрам справиться с адаптацией книги «Оно» Стивена Кинга в четвёртый раз. Да, «Оно: добро пожаловать в Дерри» — это уже четвёртая экранизация легендарного хоррор-романа. И режиссёр обещал, что это будет самая жуткая часть. Рассказываем всё о премьере нового сериала жанра «фильм ужасов» в материале.

О сериале «Оно: добро пожаловать в Дерри» 2025 года

«Оно: добро пожаловать в Дерри» 2025-го с первых кадров завораживает: та самая винтажная атмосфера, которой нам так не хватало! Фото © «Оно: Добро пожаловать в Дерри», режиссёр Андрес Мускетти, сценаристы Андрес Мускетти, Барбара Мускетти, Стивен Кинг и др. / Kinopoisk

Сериал «Оно: добро пожаловать в Дерри» был в производстве довольно долго. Сразу после фильма «Оно 2» 2019 года режиссёры стали готовиться к покорению сериального мира. Это уже второй случай появления произведения Стивена Кинга в виде сериала. Первый раз — это как раз классическая киноадаптация 1990 года. С тех пор прошло 35 лет, для кого-то это — целая жизнь. Но сериал «Оно: добро пожаловать в Дерри» не планирует останавливаться: он уносит нас в пучину ностальгии по винтажному миру, который большинство из нас никогда не видели.

Дата выхода сериала «Оно: добро пожаловать в Дерри»

Долгожданный сериал «Оно: добро пожаловать в Дерри» вышел в октябре 2025 года. Но придётся ждать следующих серий. Фото © «Оно: Добро пожаловать в Дерри», режиссёр Андрес Мускетти, сценаристы Андрес Мускетти, Барбара Мускетти, Стивен Кинг и др. / Kinopoisk

Премьера сериала «Оно: добро пожаловать в Дерри» состоялась 26 октября 2025 года на американском канале HBO. Нам показали первую из 9 серий, и перевод на русский язык был готов уже на следующий день. Если не раньше. Следующая серия станет доступна к просмотру 31 октября 2025-го. У американцев как раз в этот день бесовской праздник ужасов, и, судя по всему, будет чему испугаться во втором эпизоде.

Сюжет сериала «Оно: добро пожаловать в Дерри» 2025 года

Сюжет «Оно: добро пожаловать в Дерри», сериала 2025 года, основан на книге Стивена Кинга. Фото © «Оно: Добро пожаловать в Дерри», режиссёр Андрес Мускетти, сценаристы Андрес Мускетти, Барбара Мускетти, Стивен Кинг и др. / Kinopoisk

Сюжет «Оно: добро пожаловать в Дерри» перекликается с книгой Стивена Кинга «Оно» 1986 года. Везде есть городок Дерри и клоун Пеннивайз. Но «Добро пожаловать...» — это приквел тех событий, что были описаны в фильме 2017 года и его сиквеле года 2019-го. Если в 2017 году фильм переносил нас в восьмидесятые, то в сериале на дворе 1962 год.

Съёмочная группа постаралась: нас с ходу погружают в атмосферу начала шестидесятых. «Только не в Дерри», — говорит один из героев, и, кажется, больше мы его никогда не увидим. А потом следует завязка сюжета: Лерой Хэнлон приезжает в этот странный городок в штате Мэн, с ним — жена Шарлотт и сын Уилл. Сослуживцы кажутся Лерою несколько холодными, а Уилл начинает расследовать серию пропаж детей вместе со своими новыми друзьями.

Сериал «Оно: добро пожаловать в Дерри» 2025 года — производство и режиссура

Сериал «Оно: добро пожаловать в Дерри» 2025 года снимали те же люди, что и два предыдущих фильма. Фото © «Оно: Добро пожаловать в Дерри», режиссёр Андрес Мускетти, сценаристы Андрес Мускетти, Барбара Мускетти, Стивен Кинг и др. / Kinopoisk

Доберман написал сценарий к фильму «Оно 2» 2019 года. Мы не лукавим: в сценаристах того фильма действительно числится Гари Доберман, да и с первой частью он очень помог. Режиссёр этих фильмов, а также сериала «Оно: добро пожаловать в Дерри» — аргентинец Энди Мускетти. Его жена Барбара Мускетти спродюссировала франшизу вместе с супругом. А для съёмки сериала к команде разработчиков присоединился Джейсон Фукс. Он же стал шоураннером вместе с Брэдом Калебом Кэйном. Все четверо стали также исполнительными продюсерами, к ним присоединились Шелли Милс, Рой Ли, Дэн Лин и Билл Скарсгард. Композитором стал Бенджамин Уоллфиш, а художником-постановщиком — Пол Остерберри. Сериал «Оно: добро пожаловать в Дерри» собрал сильную команду.

«Оно: добро пожаловать в Дерри», сериал 2025 года — актёры и роли

«Оно: добро пожаловать в Дерри» — в 2025 году сериал собрал звёздный состав актёров. Фото © «Оно: Добро пожаловать в Дерри», режиссёр Андрес Мускетти, сценаристы Андрес Мускетти, Барбара Мускетти, Стивен Кинг и др. / Kinopoisk

Команда по производству сериала «Оно: добро пожаловать в Дерри» подобрала замечательных актёров на главные роли. Во-первых, клоуном Пеннивайзом, физическим воплощением сущности Оно, всё ещё работает Билл Скарсгард. Он стал известен после того, как сыграл данное существо в 2017 году. Но и на роль главных героев набрали хороших сериальных актёров. Тейлор Пейдж играла в «Ма Рейни: Мать блюза», Джован Адепо снимался в экранизации Стивена Кинга, а Крис Чок — типичный артист с Бродвея. Так какой каст сериала? Вот все главные роли, как говорится, «слева направо»: Тейлор Пейдж — Шарлотта Хэнлон.

Джован Адепо — Лерой Хэнлон.

Блейк Кэмерон Джеймс — Уилл Хэнлон.

Крис Чок — Дик Хэллоран.

Джеймс Ремар — генерал Шоу.

Стивен Райдер — Хэнк.

Руди Манкусо — капитан Поли Руссо.

Клара Стэк — Лилли.

Аманда Кристин — Ронни.

Миккал Карим-Фидлер — Тедди.

Билл Скарсгард — Оно / Пеннивайз.

Трейлер сериала «Оно: добро пожаловать в Дерри»

Трейлер сериала «Оно: добро пожаловать в Дерри», конечно, пугает. Но далеко не так, как пугает первая серия, в особенности — эпизод в начале, когда люди становятся странными в автомобиле. Не прошло и 10 минут, а уже поджилки трясутся. Но трейлер делает своё дело: показывает красивую, немного жуткую картинку. Целый ряд персонажей в этом трейлере выдают «улыбку Пеннивайза». В том числе полицейские.

Постеры и фото сериала «Оно: добро пожаловать в Дерри»

Сериал «Оно: добро пожаловать в Дерри» — какие у него постеры и как идёт визуальная кампания по продвижению? Фото © «Оно: Добро пожаловать в Дерри», режиссёр Андрес Мускетти, сценаристы Андрес Мускетти, Барбара Мускетти, Стивен Кинг и др. / Kinopoisk

Постеры и промо сериала «Оно: добро пожаловать в Дерри» достаточно лаконичны. В визуальном стиле переплетаются современность и стиль, в котором был оформлен дизайн первого издания романа Стивена Кинга. То есть мы как бы видим обложку романа в 3D. Если раньше у нас был относительно безопасный «аналоговый» Пеннивайз, который просто прячется под мостом, то в «Оно: добро пожаловать в Дерри» — это уже всепоглощающая и давящая сущность, от которой никуда не скрыться.

Отзывы критиков о сериале «Оно: добро пожаловать в Дерри» 2025

«Оно: добро пожаловать в Дерри» — кинокартина может похвастаться постерами, ужасами, а также популярностью. Фото © «Оно: Добро пожаловать в Дерри», режиссёр Андрес Мускетти, сценаристы Андрес Мускетти, Барбара Мускетти, Стивен Кинг и др. / Kinopoisk

За критикой на английском языке лучше всего идти на сайты IMDB или Rotten Tomatoes. Первый — большая база данных кинокартин, примерно как наш «Кинопоиск». Второе название переводится как «Гнилые помидоры», тут и так всё понятно. Итак, на IMDB пока что выложено 16 материалов от критиков, там они отмечают, что в сериале «Оно: добро пожаловать в Дерри» виден авторский почерк Энди Мускетти, а также оценивают погружение в США шестидесятых. На сайте «Гнилых томатов» 77 процентов зрителей хотят закидать сериал таковыми, зато 83 процента мирно кушают под него попкорн. А в русскоязычном пространстве хотели бы поскорее увидеть жуткого клоуна.

Интересные факты о сериале «Оно: добро пожаловать в Дерри»

«Оно: добро пожаловать в Дерри» — сериал, про который можно найти множество интересных фактов. Фото © «Оно: Добро пожаловать в Дерри», режиссёр Андрес Мускетти, сценаристы Андрес Мускетти, Барбара Мускетти, Стивен Кинг и др. / Kinopoisk

Про сериал «Оно: добро пожаловать в Дерри» ещё до его выхода ходило много слухов. Годы прошли, сериал вышел, некоторые слухи превратились в факты. Сейчас расскажем. Билл Скарсгард не хотел играть страшного клоуна. В 2023 году на вопрос журналистов он сказал, что «подумает» над ролью Пеннивайза. Правда, несмотря на сомнения 23-го года, всё же сыграл.

Сериал хотели выпустить к 31 октября 2024 года. Но в 2023-м в Голливуде забастовали Гильдия сценаристов и Гильдия актёров, поэтому шоу пришлось отложить на год.

Сериал «Оно: добро пожаловать в Дерри» не имеет отношения к классическому мини-сериалу 1990 года.

«Оно: добро пожаловать в Дерри» рассказывает нам об исторических событиях из книги Стивена Кинга. Прошлое Дерри, цикличность пробуждения Оно, трагедия на заводе Китченер — герои вписаны в этот «лор».

Вот такой он получился — сериал «Оно: добро пожаловать в Дерри». Любители ретро и винтажа сойдут с ума от количества характерных рок-н-ролльных автомобилей в этом фильме. Если вы фанат франшизы «Оно» и других ужастиков, например, фильмов «Крик», «Пятница 13-е» или «Нападение помидоров-убийц», у нас есть хорошие новости!

