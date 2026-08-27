Титаник и Триер — под запретом: Психолог составил антидепрессивный плейлист ко Дню кино

Какие фильмы поднимают настроение, а какие — вызывают тревогу? Психолог Александр Кичаев составил для Life.ru антидепрессивный плейлист ко Дню кино и объяснил механизм кинотерапии.

По словам эксперта, суть кинотерапии — это некий триггер запуска мыслей и эмоций, которые параллельно появляются у зрителя при просмотре истории. Здесь срабатывает эффект сопереживания: если в сюжете есть система вознаграждения и поощряется та или иная линия поведения, то в итоге выделяется дофамин. Если же хэппи-энда нет, то появляются другие эмоции и выделяется кортизол.

«Хуже всего, когда основная идея фильма — это безнадёжность. Если говорить о современных фильмах, то у Звягинцева, например, они все про безнадегу. Вообще всё, что в последние годы шло от российского кинематографа на международные фестивали и получало призы, как правило, про депрессию. Но это, скажем так, определённый политический тренд», — отметил специалист.

Если говорить про оптимизм, то можно вспомнить фильм «1+1», где чернокожий помощник смог дать аристократу радость жизни и сам по-новому открыл себя. «Дневник Бриджит Джонс» — это тоже про то, как девушка, даже попадая в нелепые ситуации, находит решения и выходы из них.

Ещё один пример оптимистичного кино — «Король говорит». В нём тренер по речи помогает королю справиться с заиканием, и тот наконец обретает голос. В этой истории чётко прослеживается мысль: если упорно работать над собой, результат обязательно придёт, главное — не терять веру в себя.

Если рассматривать негативные истории, то почти все фильмы Ларса фон Триера, например «Меланхолия», как правило, достаточно депрессивные. «Реквием по мечте» — тоже про зависимости и тяжёлые состояния.

В категорию позитивного кино про поиск себя можно отнести фильм «Ешь, молись, люби». А вот «Титаник» — это достаточно депрессивный сюжет, трагедия. Несмотря на элементы мелодрамы, фильм вызывает негативные состояния и глубокое сопереживание погибшим героям.

27 августа, в День российского кино, мы вспоминаем режиссёров и звёзд экрана, но дети-актёры часто остаются в тени. Life.ru решил исправить эту несправедливость и узнал, как сложились судьбы юных артистов из легендарных советских фильмов и кем они стали, когда выросли.