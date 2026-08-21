Московская международная неделя кино 2026: актуальная программа 26–30 августа, бесплатные показы и главные события

Московская международная неделя кино продолжается в Москве до 30 августа 2026 года. Сегодня, 27 августа, один из главных дней фестиваля: на кинозаводе «Москино» стартовала деловая программа, пройдут встречи с Кристофером Ламбертом, бесплатные показы ко Дню российского кино, кинотрак и специальные проекты. Life.ru обновил гид и собрал главное на оставшиеся четыре дня — куда сходить сегодня, что запланировано 28–30 августа, где вход свободный и на какие события нужна регистрация.

Материал обновлён 27 августа 2026 года. Расписание и статус регистрации могут меняться, поэтому перед выездом на площадку лучше повторно проверить карточку конкретного события.

Московская неделя кино сегодня, 27 августа: Кристофер Ламберт, День российского кино и бесплатные показы

27 августа программа особенно насыщенная: одновременно идут деловые сессии, встречи со звёздами, кино под открытым небом и специальные показы к Дню российского кино.

• 14:00 — автограф-сессия Фауста (Василия Бейнаровича). 1-й этаж кинозавода «Москино», зона автограф-сессий.

• 15:00 — открытое интервью с Кристофером Ламбертом. Актёр расскажет о ключевых поворотах карьеры и работе в международном кино.

• 16:00 — автограф-сессия Кристофера Ламберта. Звезда «Горца», «Подземки» и «Смертельной битвы» встретится со зрителями на кинозаводе «Москино».

• Кинотрак на кинозаводе «Москино». 15:00 — мультфильмы «Союзмультфильма»; 17:00 — короткий метр; 18:30 — «Здесь был Юра»; 21:00 — «Отец мать сестра брат». На официальном сайте регистрация на остановку 27 августа сейчас доступна; на мультсеанс в 15:00 регистрация не требуется.

• День российского кино в сети «Москино». В кинотеатрах «Москино Тула», «Москино Факел» и «Москино Юность» покажут советскую киноклассику с плёнки 35 мм. В «Туле» в 17:00 запланирована бесплатная экскурсия в фильмофонд, после неё — «Слон и верёвочка»; в «Юности» и «Факеле» — «Броненосец „Потёмкин“».

• «Кино между строк». 27–28 августа на кинозаводе «Москино» работает книжный спецпроект издательств «Ад Маргинем», «БОМБОРА» и «МИФ» о кино, его создателях и Москве как герое большого экрана.

• ОРИДЖИНАЛ+ДОК. IV фестиваль документального контента стриминговых платформ проходит 26–28 августа на Киностудии Горького в «Горький Холле».

• Иммерсивные экскурсии с каскадёрами. Сегодня предусмотрены сеансы в 13:00, 15:00 и 17:00, но билеты на экскурсии уже закончились. Вход на территорию кинопарка в дни программы открыт.

Сегодня, 27 августа: быстрый выбор

Сегодня, 27 августа: главные события Московской международной недели кино — расписание, площадки и программа дня. Инфографика Life.ru

Что будет 28 августа: Митхун Чакраборти, Дарья Мороз, Леон Кемстач и финал деловой программы

В пятницу завершится профессиональная часть Московской международной недели кино. Главный пользовательский интерес дня — встречи с актёрами, международные гости и специальные показы.

• 12:00 — автограф-сессия Дарьи Мороз. 1-й этаж, зона автограф-сессий.

• 14:00 — автограф-сессия Леона Кемстача. Актёр «Слова пацана» встретится со зрителями на кинозаводе «Москино».

• 16:00 — открытое интервью с Митхуном Чакраборти. Один из самых узнаваемых актёров индийского кино расскажет о карьере и международной популярности.

• 17:00 — автограф-сессия Митхуна Чакраборти. В текущем официальном расписании это главная зарубежная автограф-сессия 28 августа.

• 18:00 — открытое интервью с Дольфом Лундгреном. В опубликованной программе зарубежных гостей актёр заявлен с разговором о переходе из науки и спорта в кино и жизни после «Рокки IV».

• Кинотрак в Терлецком парке. На официальном сайте регистрация на остановку 28 августа сейчас доступна. В программе — дневные семейные и вечерние показы; перед поездкой лучше открыть актуальную карточку сеанса.

• «Повелитель пустыни» в «Художественном». На 28 августа заявлен показ саудовского исторического блокбастера Desert Warrior.

• Финал «КлипЗавода». Покажут десять музыкальных клипов, созданных участниками проекта, и выберут лучшие работы.

• Финальный день ОРИДЖИНАЛ+ДОК и иммерсивных экскурсий. Экскурсии пройдут в 13:00, 15:00 и 17:00, но билеты на них закончились.

Автограф-сессии 27–28 августа: актуальное расписание

Автограф-сессии Московской международной недели кино 27–28 августа 2026 года: актуальное расписание и участники. Инфографика Life.ru

29 августа — «Ночь кино», КАРО 11 Октябрь, «Музеон» и летний кинопикник

Суббота станет главным массовым днём финального уик-энда. В Москве пройдёт всероссийская акция «Ночь кино», а Московская неделя кино добавит к ней специальные события.

• Официальное открытие «Ночи кино — 2026». В Москве церемония пройдёт 29 августа в 17:30 в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» на Новом Арбате. После открытия покажут «Ангелов Ладоги»; также в программе «Чебурашка 2», «Буратино» и «Малыш». Вход бесплатный по предварительной регистрации.

29 августа Москва присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»: в федеральную программу 2026 года вошли фильмы «Буратино», «Чебурашка 2», «Малыш» и «Ангелы Ладоги». Инфографика © Life.ru

• «Ночь кИИно» в «Художественном». Открытая сессия о том, как искусственный интеллект применяется в кинопроизводстве, визуальных эффектах и анимации.

• Премьера «Новенькая против К.Л.А.В.Д.И.И» в «Москино Музеон». В программе заявлены встреча со съёмочной группой, премьерный показ сериала и специальный кинопоказ.

• Кинотрак у МФК Nice Loft. Регистрация на остановку 29 августа на официальном сайте закрыта.

• «Летний кинопикник» в усадьбе «Люблино». 29 августа программа посвящена современной Москве в кино: показы, лекции, творческие встречи и усадебные активности. Время — с 11:00 до 21:00.

В федеральную программу «Ночи кино — 2026» вошли «Буратино», «Чебурашка 2», «Малыш» и «Ангелы Ладоги». Расписание зависит от конкретной площадки.

В «Художественном» в рамках фестиваля пройдёт открытая сессия «ИИ в кино» о применении искусственного интеллекта в производстве, визуальных эффектах и анимации.

В летнем кинотеатре «Москино Музеон» с 18:30 запланирована премьера вертикального сериала «Новенькая против К.Л.А.В.Д.И.И» и встреча с командой проекта. Вечером программу продолжит специальный кинопоказ.

Кинотрак у МФК Nice Loft: 15:00 — «Капитан Туман» (16+), 16:30 — «Буратино» (6+), 18:30 — «Чебурашка 2» (6+), 21:00 — «Ангелы Ладоги» (16+). Регистрация на эту остановку закрыта.

«Летний кинопикник» в музее-усадьбе «Люблино» — с 11:00 до 21:00. 29 августа программа посвящена современной Москве в кино: ожидаются показы, лекции и творческие встречи.

30 августа — финальный день: Измайловский парк и историческая Москва

В воскресенье завершатся основные зрительские программы фестиваля. Для семейного сценария дня лучше всего подходят Измайловский парк и второй день кинопикника в Люблине.

• Кинотрак в Измайловском парке. На официальном сайте регистрация на 30 августа сейчас доступна; на детский мультсеанс регистрация не требуется.

• Детская программа. Показы мультфильмов и активности для детей проходят бесплатно и без регистрации.

• «Летний кинопикник» в усадьбе «Люблино». 30 августа программа посвящена исторической Москве, современным экранизациям русской классики, театральным постановкам, мастер-классам и интерактивным мероприятиям. Время — с 11:00 до 21:00.

Что уже прошло 24–26 августа

Первые три дня фестиваля уже завершились, поэтому подробное расписание 24–26 августа лучше убрать ниже live-блоков. Коротко: 24 августа стартовала основная программа, 25 августа кинотрак работал в кинопарке «Москино», а 26 августа прошли закрытая премьера восстановленной «Ветки сирени», старт ОРИДЖИНАЛ+ДОК и очередная остановка кинотрака. Для пользователя 27 августа эти события уже справочные, а не навигационные.

Главное о Московской международной неделе кино 2026

Главное о Московской международной неделе кино — 2026: даты, гости, бесплатные события и «Ночь кино». Инфографика Life.ru

Нужна ли регистрация: статус на 27 августа

• 27 августа, кинотрак на кинозаводе «Москино»: Регистрация на официальном сайте доступна; на мультфильмы регистрация не требуется.

• 28 августа, кинотрак в Терлецком парке: Регистрация на официальном сайте доступна.

• 29 августа, кинотрак у Nice Loft: Регистрация закрыта.

• 30 августа, кинотрак в Измайловском парке: Регистрация доступна; на детский мультсеанс регистрация не требуется.

• Иммерсивные экскурсии 27–28 августа: Билеты закончились.

• Детская программа в парках: Вход свободный, регистрация не требуется.

• «Ночь кино» в КАРО 11 Октябрь: Бесплатно, нужна предварительная регистрация; количество мест ограничено.

Частые вопросы

Куда сходить сегодня, 27 августа?

На кинозавод «Москино» — ради деловой программы, Кристофера Ламберта, автограф-сессий и кинотрака; на специальные показы советской классики в сети «Москино»; на «Кино между строк» и мероприятия ОРИДЖИНАЛ+ДОК.

Когда можно увидеть Кристофера Ламберта?

27 августа: открытое интервью заявлено на 15:00, автограф-сессия — на 16:00 на кинозаводе «Москино».

Когда будет Митхун Чакраборти?

28 августа: открытое интервью заявлено на 16:00, автограф-сессия — на 17:00.

Кто ещё участвует в программе 28 августа?

В актуальном расписании автограф-сессий указаны Дарья Мороз и Леон Кемстач. В деловой программе также заявлены российские актёры и представители индустрии.

Можно ли ещё попасть на экскурсии с каскадёрами?

Нет: официальная страница указывает, что билеты на сеансы 27–28 августа закончились.

Когда «Ночь кино» 2026?

29 августа. Официальное открытие акции в Москве пройдёт в 17:30 в «КАРО 11 Октябрь».

Нужно ли платить за кинотрак?

Показы бесплатные, но на большинство сеансов нужна регистрация, а количество мест ограничено.

Нужна ли регистрация на детскую программу?

Нет. Организаторы указывают, что вход свободный.