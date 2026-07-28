Любимова: Более 60 стран примут участие в акции «Ночь кино 2026»

Более 60 стран примут участие во Всероссийской акции «Ночь кино 2026», которая пройдёт 29 августа. Мероприятия состоятся в России и за рубежом, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Акцию проведут в 11-й раз при поддержке Минкультуры России. Организаторами выступят РОСКИНО и Фонд кино. Событие приурочат ко Дню российского кино.

«В этом году она охватит более 5 тысяч площадок по всей России и свыше 60 стран», — сообщила Любимова.

Зрители смогут бесплатно посмотреть новинки отечественного кино на больших экранах. В программу войдут историческая драма «Ангелы Ладоги», семейные фильмы «Буратино» и «Чебурашка 2», а также военная картина «Малыш».

В ряде городов организаторы дополнят кинопоказы концертами, выставками, викторинами и мастер-классами. В 2025 году мероприятия десятой «Ночи кино» посетили около 830 тыс. человек. Тогда акция прошла в России и ещё 37 странах.

Ранее сообщалось, что в России планируют снять фильм с Анной Пересильд и Иваном Дмитриенко. Идею проекта предложил старший сын режиссёра Алексея Учителя. Он задумал современную версию картины «Прогулка» с участием пары. Работа находится на начальном этапе, поэтому авторы пока не раскрывают название, сюжет и сроки начала съёмок.