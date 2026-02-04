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Опубликовано 4 февраля, 15:30
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Тест: Вы полный 0 в кино, если не угадаете, какие предметы из фильмов Эльдара Рязанова мы скрыли!

Их любят и до сих пор пересматривают по множеству раз. Кадры, реплики, музыку знают все. Но так ли хорошо вы помните, что окружает героев в сценах? Мы убрали некоторые предметы из кадров, а ваша задача — угадать, чего не хватает!

Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Фильм «Служебный роман», режиссер Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссер Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kino-teatr, © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Gojda

Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Фильм «Служебный роман», режиссер Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссер Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kino-teatr, © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Gojda

Фильмы Эльдара Рязанова — настоящее достояние. Его картины наполнены яркими персонажами, незабываемым юмором и искренними историями, которые любят пересматривать целые поколения зрителей. Но так ли хорошо вы помните, что окружает персонажей? Мы собрали известные кадры из его фильмов и скрыли некоторые предметы за смайликами. А ваша задача — угадать, что спрятано! Приготовьтесь, будет нелегко. Только самые внимательные зрители смогут вспомнить, что же находится под забавным смайликом!

Представьте, что вы попали на необитаемый остров, оцените свои шансы на выживание с помощью нашего теста! А также вспомните самый трогательный и уютный мультфильм. Разгадайте кроссворд из 8 слов по советскому «Ёжику в тумане»! Помните ли вы субкультуры 80-х? Проверьте, к какой из 5 вы относитесь!

Тест: Вспомнить всё про быт СССР под силу лишь избранным гражданам Советского Союза!
Тест: Вспомнить всё про быт СССР под силу лишь избранным гражданам Советского Союза!
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Анна Московко
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