Тест: Вы полный 0 в кино, если не угадаете, какие предметы из фильмов Эльдара Рязанова мы скрыли!

Фильмы Эльдара Рязанова — настоящее достояние. Его картины наполнены яркими персонажами, незабываемым юмором и искренними историями, которые любят пересматривать целые поколения зрителей. Но так ли хорошо вы помните, что окружает персонажей? Мы собрали известные кадры из его фильмов и скрыли некоторые предметы за смайликами. А ваша задача — угадать, что спрятано! Приготовьтесь, будет нелегко. Только самые внимательные зрители смогут вспомнить, что же находится под забавным смайликом!