Тест: Вы полный 0 в кино, если не угадаете, какие предметы из фильмов Эльдара Рязанова мы скрыли!
Их любят и до сих пор пересматривают по множеству раз. Кадры, реплики, музыку знают все. Но так ли хорошо вы помните, что окружает героев в сценах? Мы убрали некоторые предметы из кадров, а ваша задача — угадать, чего не хватает!
Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Фильм «Служебный роман», режиссер Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссер Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kino-teatr, © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Gojda
Фильмы Эльдара Рязанова — настоящее достояние. Его картины наполнены яркими персонажами, незабываемым юмором и искренними историями, которые любят пересматривать целые поколения зрителей. Но так ли хорошо вы помните, что окружает персонажей? Мы собрали известные кадры из его фильмов и скрыли некоторые предметы за смайликами. А ваша задача — угадать, что спрятано! Приготовьтесь, будет нелегко. Только самые внимательные зрители смогут вспомнить, что же находится под забавным смайликом!
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