«Китайский автомобиль» без глубины: Как ИИ преобразует киноиндустрию, но не заменяет сценаристов

Ещё пару лет назад нейросети в кино ассоциировались с нелепыми роликами, где актёр Уилл Смит неуклюже поглощает спагетти. К 2026 году технологии шагнули далеко: они сортируют отснятый материал, дорисовывают декорации и даже создают связные планы длиной до 30 секунд. Однако смогут ли они написать сценарий с подтекстом или сыграть эмоциональную драму? Российские кинематографисты для RT прошли все этапы производства, чтобы понять реальные возможности ИИ.

На этапе сценария нейросети остаются лишь ассистентом. Сценарист Николай Шишкин признаёт: как поисковик фактов и хроник ИИ незаменим, но как драматург — бесполезен. Нейросеть выдаёт «лобовые» реплики, не понимая подтекста и двойного смысла. Показательный пример — фильм Hell Grind, созданный с помощью ИИ за полгода. Критики разгромили его за плоский сценарий и артефакты, сравнив с затянутой кат-сценой из игры. Голливудская забастовка 2023 года уже закрепила в соглашении гильдии: ИИ не считается автором, его текст — лишь «литературный материал».

Зато в препродакшене нейросети правят. Художник может сделать быстрый скетч, а ИИ превратит его в объёмное изображение за минуты. Технология убирает огромный пласт промежуточной ручной работы: поиск визуального стиля, генерация фонов, создание банка футажей. Особый прорыв — питчинг: продакшен может создать 15-секундный тизер с ожившими картинками, чтобы наглядно показать инвесторам будущий фильм.

Главный скачок — в съёмке. Если полтора года назад нейросеть удерживала связный план лишь 4–8 секунд, то сегодня этот показатель вырос до 30 секунд за один проход. Инженеры решают проблему дрейфа персонажа, используя технику облёта лица — это снижает процент ошибок до 0,05%. Однако после десятка монтажных склеек ни одна модель не гарантирует полное сохранение лица, одежды и фактуры.

Самый горячий спор — цифровые актёры. В России уже воссоздавали Юрия Никулина в «Манюне» с согласия семьи, но Мария Шукшина запретила использовать образ отца. Живые артисты требуют оплаты за свои цифровые копии как за полноценные съёмочные дни. Однако главная проблема глубже: нейросеть умеет изображать грусть или радость, но не понимает актёрскую задачу. Зритель, замечающий присутствие ИИ, считывает это как признак низкого качества.

В постпродакшене нейросети активно заменяют классический VFX — меняют объекты, освещение, перерабатывают сцены. Экономия впечатляет: забытая съёмочной группой фура на лесной дороге — живая съёмка обошлась бы в 150 тыс. рублей, нейросетевое решение — в 15 тыс. Однако с монтажом пока сложнее: процесс медленнее работы живого монтажёра.

Итог: современное кино с ИИ — гибридный конвейер под управлением человека. Технология резко снизила порог входа: один человек без команды способен создать то, на что раньше требовались художники и крупный бюджет. Но без человеческой экспертизы нейросеть выдаёт усреднённый результат — «китайский автомобиль», в котором нет глубины. Вопрос уже не в том, сможет ли ИИ создать кино технически. Вопрос в том, сможет ли оно когда-нибудь стать настоящим искусством.

А вот актриса Ольга Лерман считает, что ИИ не заменит артистов в кино. По её словам, ИИ не сможет полностью заменить живых артистов, однако часть задач в киноиндустрии со временем могут передать нейросетям. По её мнению, для производства такой подход может оказаться быстрее и дешевле, но это ещё не гарантирует качество.