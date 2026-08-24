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24 августа, 12:14

Актриса Ольга Лерман — о будущем ИИ в кино: «Заменить полностью невозможно»

Ольга Лерман: ИИ не заменит актёров в кино, но часть задач передадут нейросетям

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Искусственный интеллект не сможет полностью заменить живых артистов, однако часть задач в киноиндустрии со временем могут передать нейросетям, считает актриса Ольга Лерман. По её мнению, для производства такой подход может оказаться быстрее и дешевле, но это ещё не гарантирует качество.

«Заменить полностью актёров нейросетями, думаю, невозможно», — подчеркнула собеседница Леди Mail.

Сама звезда при подготовке к ролям ИИ не пользуется. Если требуется дополнительная информация, она предпочитает обычный поиск в интернете. При этом актриса допускает, что отдельные процессы в кино постепенно возьмут на себя нейросети.

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Ранее киноакадемия США закрепила человеческое участие в актёрских и сценарных номинациях «Оскара». Использование ИИ при создании фильма не запрещается, но актёрская работа должна быть исполнена человеком и указана в титрах.

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Борис Эльфанд
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