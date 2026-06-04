Евгений Миронов считает, что ИИ заменит актёров в блокбастерах

Актёр Евгений Миронов высказал мнение о влиянии искусственного интеллекта на профессию актёра, заявив, что в массовом кино замена уже неизбежна. Свою позицию артист озвучил Life.ru на полях Петербургского международного экономического форума.

Актёр Евгений Миронов заявил, что ИИ заменит актёров в блокбастерах. Обложка © Life.ru

«В блокбастерах, думаю, однозначно», — сказал Миронов.

В то же время, как отметил Миронов, артхаусное кино и театральная сцена останутся за живыми исполнителями.

Евгений Витальевич Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове, является народным артистом России и художественным руководителем Государственного театра наций с 2006 года. За свою карьеру он получил множество государственных и профессиональных наград, включая Государственные премии РФ, кинопремии «Ника» и «Золотой орёл».

В разные годы актёр активно работал в театре и кино, сотрудничал с ведущими российскими и зарубежными режиссёрами. С 2001 года он входит в Совет при Президенте РФ по культуре и искусству и участвует в ряде культурных и благотворительных проектов. В общественной сфере Миронов также неоднократно высказывался по политическим и культурным вопросам, что сопровождалось широкой общественной дискуссией.

Ранее сообщалось, что на фоне активного внедрения нейросетей в медиа и креативные индустрии всё чаще обсуждаются не только фактические ошибки ИИ, но и его влияние на смысловое наполнение контента. В рамках Петербургского международного экономического форума основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец заявила, что искусственный интеллект способен не только генерировать недостоверную информацию, но и незаметно смещать смысловые и ценностные ориентиры.