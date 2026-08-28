Между добром и злом: Пореченков объяснил, почему россияне так любят криминальный жанр

Интерес россиян к криминальному кино и полицейским драмам связан прежде всего с желанием увидеть торжество справедливости. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал народный артист России Михаил Пореченков.

По словам актёра, зрителей особенно привлекают истории, в которых герои оказываются в пограничных ситуациях и вынуждены делать непростой нравственный выбор.Пореченков отметил, что криминальные сюжеты позволяют наблюдать противостояние добра и зла, а также ситуации, связанные с жизнью и смертью.

«Нас всегда интересует пограничное экзистенциальное состояние и, конечно, тяга к торжеству справедливости — победе добра над злом», — объяснил артист.

По мнению Пореченкова, именно сочетание напряжённого сюжета, морального выбора и стремления к справедливости помогает криминальному жанру сохранять популярность у российской аудитории.

Ранее актёр Гоша Куценко на круглом столе в Госдуме, посвящённом влиянию кино на ценности общества, заявил, что в ближайшие годы российский кинематограф обратится к событиям специальной военной операции и переменам в стране за последнее время. По его мнению, для осмысления этих процессов нужно время, и когда «раскалённый металл» событий остынет, режиссёры смогут чаще показывать на экране то, что менялось в России за последние 15–20 лет.