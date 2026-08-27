«Остынет раскалённый металл»: Куценко предрёк волну кино о времени СВО

Актёр Гоша Куценко ожидает, что российский кинематограф в ближайшие годы обратится к событиям СВО и переменам, произошедшим в стране за последнее время. Таким мнением актёр поделился с журналистами в Госдуме на круглом столе о влиянии кино на ценности общества, передаёт корреспондент Life.ru.

По словам артиста, для осмысления происходящего должна пройти определённая дистанция. После этого режиссёры смогут чаще обращаться к событиям последних лет и переносить их на экран.

«Сейчас идёт СВО, и сейчас, по мере того как будет остывать раскаленный металл, я думаю, пойдёт такая целая волна кинематографа, который будет рассказывать об этих годах, последних 15-20 годах, что изменилось. Они будут более актуальны», — сказал Куценко.

В качестве примера картины, сумевшей точно передать свою эпоху, актёр назвал «Брата» Алексея Балабанова. По его мнению, фильм оказался особенно актуальным именно для времени, когда появился на экранах.

Куценко также вспомнил «Маму не горюй». Эта лента, как отметил артист, рассказывала уже немного о другом, но тоже отражала правду жизни своего периода.

Недавно Гоша Куценко оказался в центре другого связанного с кино инфоповода. Life.ru писал, что российского «Колобка» сняли с проката в Молдавии после претензий к участию актёра в картине. Изначально премьера была запланирована на 13 августа, однако позднее местная сеть кинотеатров отказалась от показа.