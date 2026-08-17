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Регион
17 августа, 15:10
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«Колобка» сняли с проката в Молдавии после претензий к Гоше Куценко

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российский фильм «Последний богатырь. Колобок» не выйдет в прокат в Молдавии, хотя его показ уже был анонсирован местной сетью Cineplex. Информация о картине исчезла с сайта кинотеатров после публичной критики со стороны представительницы организации WatchDog Марии Мадан.

Премьера должна была состояться 13 августа. Для фильма успели подготовить в том числе афишу на румынском языке, однако позднее сеть отказалась от картины.

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«Дистрибьютор из Казахстана вышел с предложением по фильму, но в итоге мы отказались от показа, его не будет», — сообщили в администрации Cineplex.

Ранее Мадан призывала кинотеатры не показывать российскую картину. Среди её претензий были участие ВГТРК в производстве фильма и появление в нём актёра Гоши Куценко, которого активистка критиковала за позицию по Крыму.

При этом сама WatchDog на своём сайте среди основных доноров и партнёров указывает Евросоюз, Еврокомиссию, посольство США в Молдавии, National Endowment for Democracy и ряд других западных организаций.

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В России «Последний богатырь. Колобок» вышел в начале августа и к середине месяца сохранял лидерство в прокате. По данным «Кинобизнеса сегодня», 15 августа картина вновь стала самым кассовым фильмом дня.

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Режиссёром сказочного приключения выступил Антон Маслов. В картине сыграли Дмитрий Журавлёв, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и другие артисты, а Колобка озвучил Гарик Харламов.

Больше новостей о премьерах, съёмках и главных событиях кинематографа — в разделе «Кино и сериалы» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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