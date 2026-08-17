«Колобка» сняли с проката в Молдавии после претензий к Гоше Куценко

Российский фильм «Последний богатырь. Колобок» не выйдет в прокат в Молдавии, хотя его показ уже был анонсирован местной сетью Cineplex. Информация о картине исчезла с сайта кинотеатров после публичной критики со стороны представительницы организации WatchDog Марии Мадан.

Премьера должна была состояться 13 августа. Для фильма успели подготовить в том числе афишу на румынском языке, однако позднее сеть отказалась от картины.

«Дистрибьютор из Казахстана вышел с предложением по фильму, но в итоге мы отказались от показа, его не будет», — сообщили в администрации Cineplex.

Ранее Мадан призывала кинотеатры не показывать российскую картину. Среди её претензий были участие ВГТРК в производстве фильма и появление в нём актёра Гоши Куценко, которого активистка критиковала за позицию по Крыму.

При этом сама WatchDog на своём сайте среди основных доноров и партнёров указывает Евросоюз, Еврокомиссию, посольство США в Молдавии, National Endowment for Democracy и ряд других западных организаций.

В России «Последний богатырь. Колобок» вышел в начале августа и к середине месяца сохранял лидерство в прокате. По данным «Кинобизнеса сегодня», 15 августа картина вновь стала самым кассовым фильмом дня.

Режиссёром сказочного приключения выступил Антон Маслов. В картине сыграли Дмитрий Журавлёв, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и другие артисты, а Колобка озвучил Гарик Харламов.