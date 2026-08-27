«Колобок» вместо «Человека-паука»: Роман Курцын поддержал новый кинобум русских сказок

Российский актёр Роман Курцын поддержал набирающий обороты тренд на современные экранизации русских сказок. В беседе с Life.ru артист назвал развитие семейного и детского кино позитивной тенденцией и отметил, что знакомые истории важно рассказывать на понятном новому поколению языке.

Актёр Роман Курцын поддержал бум современных русских сказок. Видео © Life.ru

По словам Курцына, главные темы таких картин остаются прежними — что такое хорошо и что такое плохо. При этом форма подачи должна меняться вместе со зрителем.

«Не буду кого-то выделять отдельно, потому что мне очень нравится тенденция, которая сейчас идёт, особенно со сказками. Главный вопрос, который там поднимается: что такое хорошо, а что такое плохо. Это детские книжки, на которых мы выросли, и сказки, которые мы смотрели. Их делают более актуальными для ощущения нового поколения. Их языком рассказана эта история, фундаментально понятная всем. Тот язык, на котором выросли мы, безусловно, уже чуть-чуть устарел. Современному поколению, молодёжи нужно рассказывать на их языке. И мне очень нравится эта тенденция развития детского и семейного контента», — рассказал артист.

При этом Курцын считает, что детское кино не должно ограничиваться одними сказками. В качестве примера другого жанра он привёл собственный фильм «Малыш-каратист», который назвал попыткой соединить детский боевик, спортивную мотивацию и семейные ценности.

«Не хочу кого-то отдельно выделять, чтобы никого не обидеть, поэтому выделю только свой фильм «Малыш-каратист». Потому что это такая «открывашка» в новый жанр. Никто ещё в истории российского кинематогрофа не снимал первый фильм мотивационный про спорт и боевика детского. Поэтому хочется не только зацикливаться на сказках, которые, слава богу, классно работают, нравятся зрителям и пользуются их любовью, но и развивать другой контент — другие жанры и фильмы, которые тоже работали бы на молодёжь, мотивировали её как минимум заниматься спортом и рассказывали о семейных ценностях», — добавил Курцын.

Поскольку сейчас в кино между просмотрами зрителей борются два гиганта — «Человек-паук» и «Колобок», артист также ответил, кого бы он однозначно выбрал. Он отдал свой голос «Колобку».

Тем временем Гоша Куценко считает, что российское кино в ближайшие годы обратится к событиям специальной военной операции и переменам, которые произошли в стране за последнее время. Своим мнением актёр ранее поделился на круглом столе в Госдуме, посвящённом влиянию кинематографа на ценности общества. По словам артиста, для осмысления происходящего необходимо определённое время. Когда раскалённый металл нынешних событий начнёт остывать, режиссёры смогут чаще переносить на экран то, что менялось в стране на протяжении последних 15–20 лет.