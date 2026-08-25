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25 августа, 10:33

«Поможем максимально»: Дмитрий Баканов допустил съёмки новых фильмов в космосе

Баканов дал добро на съёмки новых фильмов в космосе, дело за продюсерами

Дмитрий Баканов. Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

Дмитрий Баканов. Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

«Роскосмос» обязательно поможет реализовать идею о съёмках нового фильма прямо на орбите, специалисты открыты к сотрудничеству с режиссёрами. Об этом сказал глава ведомства Дмитрий Баканов, отвечая на вопрос журналиста кремлёвского пула Александра Юнашева о возможности появления киноновинок по аналогии с легендарной лентой «Вызов».

Баканов о фильмах в космосе. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Это вопрос к продюсерам. Но если они такое решение примут, то мы поможем максимально», — отметил чиновник.

20 лет до «Вызова»: Почему первый в мире фильм в космосе сорвался у Юрия Кары и Кэмерона
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Напомним, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд получили государственную премию в области литературы и искусства 2022 года за «Вызов». Это первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены которого снимались в космосе. Пересильд и Шипенко отправились на МКС для съёмок фильма 5 октября 2021 года. Вместе с ними полетел космонавт Антон Шкаплеров.

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