«Поможем максимально»: Дмитрий Баканов допустил съёмки новых фильмов в космосе

«Роскосмос» обязательно поможет реализовать идею о съёмках нового фильма прямо на орбите, специалисты открыты к сотрудничеству с режиссёрами. Об этом сказал глава ведомства Дмитрий Баканов, отвечая на вопрос журналиста кремлёвского пула Александра Юнашева о возможности появления киноновинок по аналогии с легендарной лентой «Вызов».

Баканов о фильмах в космосе. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Это вопрос к продюсерам. Но если они такое решение примут, то мы поможем максимально», — отметил чиновник.

Напомним, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд получили государственную премию в области литературы и искусства 2022 года за «Вызов». Это первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены которого снимались в космосе. Пересильд и Шипенко отправились на МКС для съёмок фильма 5 октября 2021 года. Вместе с ними полетел космонавт Антон Шкаплеров.