20 лет до «Вызова»: Почему первый в мире фильм в космосе сорвался у Юрия Кары и Кэмерона В 2023 году на экраны вышел фильм «Вызов», снятый в космосе. Он привлёк всеобщее внимание, но мало кто знает, что космическая лента могла выйти в России ещё в 2000 году. Life.ru раскрывает все секреты кино на орбите. 11 апреля, 21:45 Сорвали на последней неделе: как Россия едва не запустила космическое кино в 2000-м. Обложка © Chat GPT

В 2000 году в России планировали снять первый фильм в космическом пространстве — режиссёром должен был быть Юрий Кара. Но в последний момент всё сорвалось.

В основу сюжета предполагаемой ленты лёг роман Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры». Российский учёный-генетик проводит исследования с участием беременных женщин и приходит к неожиданному выводу: некоторые младенцы словно отказываются рождаться, если их матери находятся в зоне боевых действий или в иных опасных условиях. Более того, при воздействии на лоб таких женщин специальным излучением проявляется одинаковый таинственный знак. В дальнейшем исследователь отправляется в космическое пространство, где обнаруживает, что подобных случаев по всему миру значительно больше, чем можно было предположить. Причём для съёмок предполагалось использовать уникальную площадку — орбитальную станцию «Мир».

Кинорежиссёр Юрий Кара и актёр Владимир Стеклов. Фото © ТАСС / Ольга Швейцер

Проект носил международный характер. В частности, к работе был привлечён американский продюсер Джон Дэйли, известный сотрудничеством с Джеймсом Кэмероном. Сам режиссёр «Титаника», узнав о готовящихся съёмках, специально прибыл в Москву. Как вспоминал Юрий Кара, Кэмерон встречался с Валентиной Ивановной Гагариной — вдовой Юрия Гагарина, а также с тогдашним руководителем «Роскосмоса» Юрием Коптевым. Знаменитый режиссёр всерьёз рассматривал возможность личного полёта в космос, однако в итоге отказался от этой идеи — стоимость участия составила около 20 миллионов долларов.

Главную роль в картине должен был сыграть актёр Владимир Стеклов. Его включили в состав 28-й экспедиции. Он должен был отправиться в космос вместе с Сергеем Залётиным и Александром Калери в марте 2000 года.

Стеклов проходил подготовку в Центре подготовки космонавтов по программе «космонавт-исследователь». Он изучал устройство корабля «Союз», знакомился со станцией, отрабатывал действия в нештатных ситуациях. В частности, ему пришлось сдавать экзамен по аварийному приводнению в Чёрном море вместе с американскими астронавтами.

Владимир Стеклов тренировался в невесомости и примерял скафандр. Фото © Личный архив Владимира Стеклова

«Я бы сказал, подготовка заняла чуть больше года. Я готовился по программе длительного полёта, а это большая разница по сравнению с тем, что называется экспедицией посещения. Там совсем другие тренировки. Требовалось досконально знать конструкцию и компоновку станции. Надо было сдать и по транспортному кораблю, и по всем семи сегментам, особенно по базовому блоку. Я даже по «Орлану» — это «выходной скафандр» — сдавал экзамен, хотя у меня выхода в открытый космос не было запланировано, но всё равно я должен был это знать», — рассказывал Стеклов.

К марту 2000 года всё было полностью готово к съёмкам: на станцию заранее отправили камеры, костюмы и осветительное оборудование. Как вспоминал Кара, для актёра уже изготовили индивидуальный скафандр и кресло, которое создаётся персонально для каждого участника полёта из-за высоких перегрузок. Он отмечал, что тогда стоимость кресла составляла около полутора миллионов долларов, а в дальнейшем цена выросла почти до десяти миллионов.

Актёр Владимир Стеклов чуть не снялся в космосе. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис

Однако за неделю до запланированного старта ситуация резко изменилась: начальник Центра подготовки космонавтов сообщил Стеклову, что он не полетит. По словам актёра, в «Роскосмосе» это решение вызвало одновременно и облегчение, и грусть.

Как объяснял Кара, официальной причиной стало отсутствие оплаты за полёт. Финансирование должно было быть частным: средства обещали и, по всей видимости, были готовы их предоставить, однако до «Роскосмоса» деньги так и не дошли.

«Вызов»: как спустя 20 лет всё же удалось снять фильм в космосе

Спустя 20 лет в нашей стране была предпринята новая попытка снять фильм в космическом пространстве, но на этот раз она оказалась удачной.

Три года назад, в День космонавтики, состоялась премьера фильма «Вызов». Подготовка актёров к съёмкам заняла четыре месяца, при этом сам съёмочный процесс продолжался почти две недели.

Согласно сюжету во время выхода в открытый космос космонавт Олег Богданов, выполняя срочный манёвр уклонения Международной космической станции от облака обломков разрушенного спутника, получает серьёзную травму грудной клетки. Для консультации приглашают ведущих торакальных хирургов — руководителя специализированного московского центра Валентина Борисовича Вершинина и его коллегу Евгению Владимировну Беляеву.

Фильм «Вызов» стал лентой, снятой на космической станции. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Врачи приходят к выводу, что при возвращении на Землю Богданов, скорее всего, не переживёт перегрузки и умрёт от болевого шока. Единственный шанс спасти его — провести операцию прямо на орбите.

На станцию невозможно отправить полноценную медицинскую бригаду, даже анестезиолога взять не получится, поэтому помогать хирургу придётся космонавтам. Начинается срочный отбор кандидатов среди врачей. На полёт претендуют семеро добровольцев — сравнительно молодых, но уже высококвалифицированных специалистов по операциям на грудной клетке. Евгения прибывает в Звёздный городок, где изначально занимается подготовкой: разрабатывает план операции, подбирает оборудование и помогает коллегам тренироваться.

Испытывая способ фиксации хирурга в невесомости с помощью лыжных ботинок, она вместе с кандидатами проходит тренировки на борту пикирующего Ил-76, где создаются кратковременные условия невесомости. Инструктор, наблюдая за её работой, отмечает её выдержку и советует руководителю полёта Константину Волину обратить на неё внимание.

Евгения вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым прибывает на МКС, и вскоре начинается операция. Члены экипажа — военный лётчик Шкаплеров и программист Пётр Кудрявцев — временно становятся ассистентами хирурга. Однако после вскрытия грудной полости обнаруживаются серьёзные осложнения, которые в условиях невесомости кажутся почти непреодолимыми. Николаев, наблюдающий за происходящим с Земли, предлагает неожиданное решение. Следуя его совету, Евгения начинает действовать более смело и нестандартно.

На следующий день Богданов приходит в сознание, и его состояние стремительно улучшается. В знак благодарности космонавты устраивают Евгении настоящий выход в открытый космос. Позже она вместе с пациентом благополучно возвращается на Землю.

Юлия Пересильд ради съёмок фильма действительно летала в космос. Фото © Кадр из фильма «Вызов», режиссёр Клим Шипенко, сценарист

На главную роль в картине организаторы получили около 3 тысяч заявок. Для участия в финальном этапе отобрали 20–30 человек. В кастинге участвовала даже голливудская и российская актриса Софья Ская. На главную роль в итоге утвердили Юлию Пересильд.

«Мы отобрали 20 кандидаток, и Юля в этот список не попадала, поскольку снималась в другом проекте. И в итоге после всех тестов медкомиссии все эти актрисы отбор не прошли. Не потому что хворые, а потому что не были годны для полётов», — рассказывал Константин Эрнст.

Также в картине снялись другие звёзды, такие как Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев.

Тщательную подготовку к съёмкам проходили не только сами актёры, но и вся съёмочная команда. Например, Климу Шипенко пришлось даже сбросить 15 килограммов.

Съёмки в космическом пространстве проходили в октябре 2021 года. В картине снялись реальные космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Пётр Дубров. В итоге 35 минут общего хронометража фильма пришлись на кадры, отснятые на космической станции.

Юлия Пересильд признавалась, что ей всё же было очень страшно и она даже написала письма детям на случай своей гибели.

Фильм посмотрели не только в России, но и в ОАЭ, Египте, Хорватии, Словении, Саудовской Аравии и других государствах. Кассовые сборы картины составили 2 млрд рублей. Правда, фильм «Вызов» поставил крест на карьере космонавта Андрея Бабкина, чей полёт из-за этого отложили. Он ждал его с 2018 года и прошёл многогранную и полную подготовку не только в России, но и в США и Канаде.

