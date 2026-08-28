Российские сериалы осени 2026: какие премьеры нельзя пропустить на НТВ, ТНТ и не только Оглавление Сериалы НТВ осенью 2026 года «Невский. Наследство Архитектора»: что известно о 8-м сезоне? «Трудно быть богом» «Первый отдел», 6-й сезон «Скорая помощь», 9-й сезон «Айда!» Сериалы ТНТ осенью 2026 года Сериал «Пора на завод» Сериал «Коп-звезда» Сериалы «Домашнего» осенью 2026 года Сериал «Амазонка Катя» Сериал «Цена спасения» Не знаете, что посмотреть, пока за окном непогода? Когда ждать новый сезон «Скорой помощи»? Или хочется чего-то нового? Life.ru составил подробный гид по российским фильмам и сериалам на осень 2026, которые вы точно не захотите пропустить. 28 августа, 15:00 Что посмотреть осенью 2026? Российские сериалы осени 2026 года: главные премьеры НТВ, ТНТ, «Домашнего» и онлайн-кинотеатров. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лето заканчивается, а значит, пора включать любимые сериалы и проводить вечера дома. В расписание любимых телеканалов как раз возвращаются многолетние хиты, а рядом с ними появляются криминальные драмы, фантастика, комедии и мелодрамы. Поэтому Life.ru собрал премьеры российских сериалов осени 2026 года, о которых уже известно официально, и отдельно отметил проекты, даты которых пока остаются открытыми.

Сериалы НТВ осенью 2026 года

У НТВ на новый телевизионный сезон оказался один из самых больших пакетов премьер. Канал официально подтвердил продолжения «Невского», «Тверской», «Первого отдела», «Скорой помощи» и «Шефа», а также новые проекты «Айда!», «Трудно быть богом» и «Околоточный». Ну что? Давайте выбирать, что будем смотреть осенью 2026?

«Невский. Наследство Архитектора»: что известно о 8-м сезоне?

«Невский. Наследство Архитектора»: когда выйдет 8-й сезон сериала «Невский» на НТВ осенью 2026 года? Фото © кадр из фильма «Невский. Наследство Архитектора», режиссёры Денис Нейманд и др., сценаристы Андрей Тумаркин и др.

Пожалуй, главное возвращение для поклонников криминальных сериалов НТВ — восьмой сезон «Невского». В поисковых запросах и части публикаций продолжение уже фигурирует как «Невский. Наследство Архитектора», однако сам телеканал пока официально обозначает проект просто как «Невский», 8-й сезон. «Наследство Архитектора» при этом действительно становится центральной частью нового сюжета.

Сотрудники ФСБ приблизились к разгадке дела Архитектора, но после гибели Павла Семёнова вопросов стало только больше. Следствие начинает искать его жену, Татьяну Белову, которая может знать, какие секреты оставил после себя Архитектор. НТВ подтвердил сериал в линейке сезона 2026/2027, однако конкретного дня премьеры пока не назвал. Поэтому появляющиеся в Сети даты выхода «Невского» осенью 2026 года лучше пока воспринимать лишь как предположения.

«Трудно быть богом»

«Трудно быть богом» — новый российский сериал 2026 года по повести братьев Стругацких: дата выхода, сюжет, где смотреть. Фото © кадр из фильма «Трудно быть богом», режиссёр Дмитрий Тюрин, сценаристы Андрей Золотарев, Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий

Одна из немногих больших премьер сезона, для которой уже известен точный день выхода. Первый сериал по мотивам одноимённой повести Аркадия и Бориса Стругацких перенесёт зрителей в Арканар. Сотрудник Института истории Антон должен стать доном Руматой и наблюдать за развитием другой цивилизации, не вмешиваясь в естественный ход истории. Но у героя есть собственная причина отправиться на далёкую планету: здесь пропал его отец. Румату сыграл сербский актёр Александар Радойичич, также в проекте появились Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Никита Кологривый, Леонид Ярмольник и другие. Премьера состоится 3 сентября на Wink, после чего сериал покажет НТВ.

«Первый отдел», 6-й сезон

Когда выйдет 6-й сезон сериала «Первый отдел» с Иваном Колесниковым? Фото © кадр из фильма «Первый отдел», режиссёр Денис Нейманд, сценарист Андрей Тумаркин

Брагин и Шибанов снова берутся за дела, которые не дают им спокойно жить. Брагин продолжит расследование убийства продавщицы Морозовой, совершённого ещё в Петербурге в 1999 году, а Шибанов попробует выйти на вернувшегося в город киллера по прозвищу Сталкер. Шестой сезон уже находится в производстве, к главным ролям вернулись Иван Колесников и Сергей Жарков. Пятый сезон вышел на НТВ в феврале 2026-го, поэтому путать его с новым продолжением не стоит, поскольку в осенней линейке фигурирует уже следующая глава истории.

«Скорая помощь», 9-й сезон

Скорая помощь», 9-й сезон — новый сезон российского сериала НТВ с Гошей Куценко. Фото © кадр из фильма «Скорая помощь», режиссёр Богдан Дробязко, сценаристы Дмитрий Лемешев и др.

Константин Кулыгин в исполнении Гоши Куценко и врачи 58-й подстанции получат нового противника — начальника службы скорой помощи Антона Максакова. Для него главное — цифры и отчёты, поэтому он требует сокращать количество госпитализаций. Для команды Кулыгина такой подход становится практически объявлением войны, врачи привыкли ставить жизнь пациента выше статистики.

«Айда!»

«Айда!» — новый российский криминальный сериал НТВ и START о подростковых группировках Казани. Фото © кадр из фильма «Айда!», режиссёр Олег Асадулин, сценарист Михаил Зубко

Для тех, кому интересна тема подростковых группировок позднего СССР, осенью стоит следить за сериалом «Айда!» Криминальная драма основана на реальных событиях конца 1970-х годов. Подросток Гриша переезжает вместе с семьёй в Казань и оказывается внутри войны уличных банд. Его наставником становится идеолог группировки «Тяп-ляп» Захаревич. Параллельно начальник уголовного розыска Никонов начинает понимать, что происходящее на улицах уже не череда обычных подростковых драк, а куда более опасная система. Проект создаётся НТВ совместно с онлайн-кинотеатром START, однако даты премьеры пока неизвестны.

Сериалы ТНТ осенью 2026 года

Сериалы ТНТ осенью 2026 года тоже будут балансировать между комедией и криминалом. При этом некоторые продолжения, которые можно встретить в предварительных подборках сезона, на самом деле ещё находятся на съёмочной площадке. Life.ru собрал подборку самых ожидаемых премьер на телеканале ТНТ! Смотрим?

Сериал «Пора на завод»

Когда выйдет сериал «Пора на завод» и где его смотреть? Фото © кадр из фильма «Пора на завод», режиссёр / сценарист Василий Свиридов

Формально сериал стартует за сутки до календарной осени, зато именно он открывает осенний телесезон ТНТ. Московский инвестор Вадим ради любимой девушки меняет офисный костюм на робу и отправляется на настоящий уральский металлургический завод. Проблема в том, что работать руками герой совершенно не привык, а впечатлить ему нужно не только Таню, но и её сурового отца – бригадира. Главные роли сыграли Вячеслав Чепурченко, Рината Тимербаева и Анатолий Журавлёв. Значительная часть съёмок действительно проходила на металлургическом предприятии. На официальном сайте ТНТ премьера назначена на 31 августа в 20:00.

Сериал «Коп-звезда»

«Коп-звезда» — новый сериал ТНТ 2026 года с Никитой Панфиловым и Анастасией Красовской: где смотреть и когда выйдет? Фото © кадр из фильма «Коп-звезда», режиссёр Виталий Дудка, сценаристы Сергей Настин, Дмитрий Кирюшкин

Что будет, если полицейские начнут бороться не только с преступностью, но и за внимание подписчиков? Майор Андрей Китаев по прозвищу Кит давно превратился в звезду полицейских соцсетей. Его новой напарницей становится молодой следователь Ника Юдина, случайно прославившаяся благодаря вирусному ролику с задержанием. Героям придётся расследовать дела, связанные с интернет-трендами, псевдокоучами, инфоцыганами и громкими сетевыми скандалами. Главные роли получили Никита Панфилов и Анастасия Красовская. ТНТ уже официально представил проект, однако дату премьеры пока не указал. А вот второй сезон «Гуляй, шальная!» в список осенних премьер пока включать рано. ТНТ сообщил о начале его съёмок только 24 августа 2026 года, поэтому подтверждённой даты выхода продолжения сейчас нет.

Сериалы «Домашнего» осенью 2026 года

Если интересуют сериалы «Домашнего» осенью 2026 года, ждать первых новинок осталось недолго. С 7 сентября в 19:00 канал запускает премьерную линейку мелодрам «Скажи счастью да». Что ещё можно будет посмотреть осенью 2026 на телеканале?

Сериал «Амазонка Катя»

Когда выйдет сериал «Амазонка Катя»? Новая российская мелодрама телеканала «Домашний» 2026 года. Фото © кадр из фильма «Амазонка Катя», режиссёр Влад Николаев, сценарист Елена Соловьёва

Катя работает тренером по боксу и может одним ударом поставить на место слишком настойчивого мужчину, однако совершенно теряется перед парнем, который ей действительно нравится. Подруга решает помочь и создаёт от её имени фейковый аккаунт для общения с Максом. Казалось бы, обычная романтическая авантюра, но вскоре Катя остаётся без работы и получает неожиданное предложение, способное полностью изменить её жизнь. «Амазонка Катя» входит в число новых российских мелодрам канала 2026 года, однако точный день показа конкретного сериала канал пока не указал в официальной карточке.

Сериал «Цена спасения»

«Цена спасения» — новый российский сериал «Домашнего» 2026 года о семейной тайне. Фото © кадр из фильма «Цена спасения», режиссёр Дмитрий Пантелеев, сценарист Анастасия Волкова

«Цена спасения» — мелодрама 2026 года, официальная страница которой уже появилась у «Домашнего». Проект также фигурирует среди сериалов сентябрьской премьерной линейки канала, но точной даты премьеры пока не найти. По сюжету героя Максима обвиняют в мошенничестве и практически все вокруг уже смирились с его виновностью. Все, кроме матери. Татьяна начинает собственное расследование и постепенно понимает, что сын мог сознательно взять на себя чужую вину. Теперь ей предстоит выяснить, кого именно он пытался спасти и почему решил пожертвовать собственной свободой.

Выбор этой осенью действительно большой! Можно вернуться к знакомым героям «Невского» и «Первого отдела», рискнуть отправиться в мир Стругацких или переключиться на более лёгкие комедии и мелодрамы. Причём список ещё наверняка пополнится, ведь многие телеканалы и платформы пока не раскрыли все даты своих осенних премьер. А если выбирать сериал хочется не по рейтингу и жанру, а по собственному настроению, Life.ru уже составил необычный календарь на всю осень. Ранее мы рассказали, какие сериалы смотреть в сентябре, октябре и ноябре, чтобы легче пережить осеннюю хандру и не впасть в уныние. Там найдётся вариант и для тревожных вечеров, и для апатии, и для тех, кто, наоборот, хочет максимально усилить осеннюю атмосферу.

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