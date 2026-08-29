Умер звезда «Обратной стороны Луны» и артист цирка Макс Максимов

Советский и российский актёр, клоун-акробат Макс Максимов умер в возрасте 80 лет. О смерти артиста ТАСС сообщила его вдова.

«Он умер сегодня утром», — рассказала она.

Настоящее имя артиста — Сергей Семёнович Максимов. Он родился 5 августа 1946 года в Москве, окончил Творческую мастерскую клоунских жанров, а позднее — режиссёрский факультет ГИТИСа.

В кино Максимов начал сниматься ещё в конце 1960-х годов. В его фильмографии были «Каменный гость», «Железный поток», «Солдат и царица», а позднее — сериалы «Обратная сторона Луны», «Дельфин», «Третья мировая» и другие проекты.

Значительную часть карьеры Максимов посвятил цирку. Он работал в Союзгосцирке ковёрным клоуном-акробатом, а в 1980–1986 годах возглавлял Цирк на воде в качестве художественного руководителя.

Несколькими днями ранее российское кино потеряло ещё одного известного артиста. Life.ru сообщал о смерти Юрия Цурило, известного по картинам «Хрусталёв, машину!», «В августе 44-го» и сериалу «Бандитский Петербург».