Умер актёр, давший голос Оптимусу Прайму, ослику Иа, Рокфору и даже Хищнику

Канадский актёр озвучивания Питер Каллен, подаривший голос Оптимусу Прайму во франшизе «Трансформеры», умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя актёра.

Каллен скончался в среду, 27 августа, у себя дома в Лос-Анджелесе. Причина смерти не уточняется.

Главной ролью в карьере артиста стал лидер автоботов Оптимус Прайм. Впервые Каллен озвучил его в оригинальном мультсериале «Трансформеры» в 1984 году, а спустя более двух десятилетий вернулся к персонажу в голливудской кинофраншизе. Его голос звучал в «Трансформерах» Майкла Бэя, «Бамблби», «Трансформерах: Восхождение Звероботов» и других проектах вселенной.

Манеру речи Оптимуса Прайма Каллен придумал благодаря своему старшему брату Ларри — офицеру морской пехоты США и ветерану войны во Вьетнаме. Перед прослушиванием брат посоветовал Питеру не пытаться изображать стереотипного голливудского героя, который постоянно кричит и демонстрирует силу. Настоящий герой, объяснил он, должен быть достаточно сильным, чтобы оставаться мягким. Именно этот образ Каллен перенёс на Оптимуса.

«Трансформеры» были далеко не единственной крупной франшизой в карьере актёра. Каллен десятилетиями озвучивал ослика Иа в проектах о Винни-Пухе, а также Рокфора в мультсериале «Чип и Дейл спешат на помощь». Кроме того, именно он создавал характерные звуки Хищника в одноимённом фантастическом боевике 1987 года.

Сам Каллен называл Оптимуса Прайма своей любимой ролью, а Иа ставил на второе место. В 2023 году актёр получил премию «Эмми» за вклад в индустрию детского и семейного телевидения.

Питер Каллен родился 28 июля 1941 года в Монреале. Он окончил Национальную театральную школу Канады и начал профессиональную карьеру в 1960-х годах. За десятилетия работы его голосом заговорили десятки персонажей мультфильмов, кино, сериалов и видеоигр.

В российском дубляже Оптимуса Прайма много лет озвучивал Андрей Ярославцев. Ранее Life.ru рассказывал, какие ещё легендарные киноперсонажи говорили голосом Ярославцева и почему именно его голос стал для российских зрителей неотделим от Оптимуса Прайма.