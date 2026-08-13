Вам всё детство врали, ведь никакой Гаечки не было! Вот как на самом деле звали героев «Чипа и Дейла»

«Чип-чип-чип-чип и Дейл к вам спешат…» — наверняка заиграло в голове. Любой ребёнок 90-х и начала 00-х знает этот мультсериал не хуже «Смешариков». Помните же Гаечку, Рокки, двух проворных бурундуков, муху Вжика и противного Толстопуза? Так вот, в разговоре с иностранцем вы бы вообще не поняли, о ком речь, ведь всех этих персонажей в оригинале звали совершенно по-другому. Как? А мы сейчас расскажем! Читайте на Life.ru о настоящих именах команды спасателей, почему русские локализаторы перевели неточно и как не оплошать перед иностранцем.

Чип и Дейл: шутку потеряли

Как звали Чипа и Дейла в оригинальной версии мультсериала и почему при переводе потерялась игра слов? Фото © Мульфтильм «Чип и Дейл спешат на помощь», режиссёры Джон Кимболл, Боб Дзамбони, Алан Заслов и др., сценаристы Берт Браун, Алан Барнетт, Арт Ковер и др.

Главных бурундуков переименовывать не стали: Chip остался Чипом, а Dale — Дейлом. Однако заложенная авторами игра слов для русскоязычного зрителя исчезла. Вместе их имена образуют Chip ’n’ Dale — созвучие с фамилией Томаса Чиппендейла, знаменитого английского мебельщика XVIII века, чьим именем назвали целое направление в мебельном искусстве.

Отдельно слово chip может означать щепку, стружку, осколок или маленький кусочек, а dale переводится как «долина». Но разбирать имена по одному не совсем правильно, так как главная шутка работает именно тогда, когда бурундуки оказываются рядом. Кстати, в первых диснеевских короткометражках они были практически неразличимы. Позже Чип получил маленький чёрный нос и аккуратную причёску, а Дейл — красный нос, взъерошенную шерсть и заметную щель между зубами.

Гаечка на самом деле не связана с гайками

Как на самом деле звали Гаечку из «Чипа и Дейла»? Фото © Мульфтильм «Чип и Дейл спешат на помощь», режиссёры Джон Кимболл, Боб Дзамбони, Алан Заслов и др., сценаристы Берт Браун, Алан Барнетт, Арт Ковер и др.

Мышку-механика, которую в дубляже называют Гаечкой, в оригинале зовут Gadget Hackwrench — Гаджет Хэкренч. Сегодня слово «гаджет» ассоциируется прежде всего со смартфонами, часами и другими электронными устройствами. Но его более широкое значение — небольшое хитроумное приспособление или необычный механизм. Получается, имя напрямую описывает талант героини собирать работающие изобретения буквально из мусора.

Фамилия Hackwrench тоже связана с инструментами. Wrench переводится как «гаечный ключ», а hack может означать переделку, взлом или грубое вмешательство в устройство. Дословного и одновременно красивого русского аналога у такого сочетания нет. Поэтому вместо тяжеловесной Гаджет Хэкренч появилась короткая и понятная Гаечка. Локализаторы сохранили механику шутки, но взяли для имени не первую, а вторую часть оригинала.

Рокки ещё больше связан с сыром, чем вы думаете

Настоящее имя Рокфора (Рокки) из мультсериала «Чип и Дейл». Фото © Мульфтильм «Чип и Дейл спешат на помощь», режиссёры Джон Кимболл, Боб Дзамбони, Алан Заслов и др., сценаристы Берт Браун, Алан Барнетт, Арт Ковер и др.

Самое заметное превращение произошло с могучим австралийским мышонком. В русском дубляже его полное имя — Рокфор, а друзья сокращают его до Рокки. В оригинале персонажа зовут Monterey Jack, или просто Monty — Монти. Монтерей Джек — знаменитый американский полутвёрдый сыр. Его начали производить в Калифорнии, а в конце XIX века продукт стал широко продаваться под этим названием. Калифорнийские производители сыра называют Monterey Jack одним из самых популярных сыров, появившихся в США. Для героя, который теряет контроль над собой при одном запахе сыра, имя выбрали идеально. Кстати, Рокки не единственный «сырок»! Всё его семейство именуется по-сырному. Папу зовут Чарли Чеддер, маму — Кэтти Камамбер, тётя у него Моцарелла, а кузина — Виола.

Вжик в оригинале более пафосный, чем у нас

Как на самом деле звали Вжика из «Чипа и Дейла»? Фото © Мульфтильм «Чип и Дейл спешат на помощь», режиссёры Джон Кимболл, Боб Дзамбони, Алан Заслов и др., сценаристы Берт Браун, Алан Барнетт, Арт Ковер и др.

Маленькую зелёную муху в английской версии зовут Zipper. У слова есть несколько близких значений: так называют застёжку-молнию, а сам глагол может передавать быстрое движение. Имя подчёркивает и скорость героя, и характерный резкий звук его полёта. Перевод «Молния» получился бы слишком пафосным для крошечной жужжащей мухи, а «Зиппер» ничего не объяснил бы ребёнку. Поэтому Вжик стал одним из наиболее удачных примеров адаптации.

Толстопуз был не просто толстым котом

Настоящее имя кота Толстопуза из мультсериала. Фото © Мульфтильм «Чип и Дейл спешат на помощь», режиссёры Джон Кимболл, Боб Дзамбони, Алан Заслов и др., сценаристы Берт Браун, Алан Барнетт, Арт Ковер и др.

Главного кошачьего злодея русские зрители знают как Толстопуза. В оригинале его зовут Fat Cat, что буквально можно перевести как «толстый кот». На первый взгляд локализация почти ничего не изменила, однако английское имя содержит дополнительный смысл.

Fat cat — устойчивое выражение, которым называют богатого, привилегированного и влиятельного человека, крупного воротилу или денежного мешка. Поэтому имя описывает не только размеры кота, но и его положение в преступном мире. Он живёт в роскоши, носит дорогой костюм, командует подручными и ведёт себя как мафиозный босс. Русский Толстопуз сохранил комичную внешность персонажа, но потерял намёк на власть и деньги.

А в каких мультфильмах ещё локализаторы отыгрались?

Какие имена героев «Чёрного Плаща», «Утиных историй» и «Охотников за привидениями» изменили в русском переводе. Фото © Мульфтильм «Чёрный Плащ», режиссёры Тэд Стоунс, Алан Заслов, Сабуро Хасимото и др., сценаристы Хэскелл Баркин, Джон Бенке, Гордон Брэссак и др.

«Чип и Дейл» — далеко не единственный мультсериал, герои которого получили в России новые имена. В «Чёрном Плаще» супергерой Darkwing Duck (Дарквинг Дак), то есть буквально «Темнокрылая утка», превратился в куда более грозного Чёрного Плаща. Его альтер эго Drake Mallard (Дрейк Маллард) российские зрители знали как Кряка Лапчатого, Gosalyn Mallard (Госалин Маллард) — как Гусёну, а неуклюжего пилота Launchpad McQuack (Лаунчпад МакКвак) — как Зигзага МакКряка. В «Утиных историях» племянников Скруджа Huey (Хьюи), Dewey (Дьюуи) и Louie (Луи) переименовали в знакомых нам Билли, Вилли и Дилли. Девочка Webbigail «Webby» Vanderquack (Уэббигейл «Уебби» Вандерквак) стала Поночкой, миссис Bentina Beakley (Бентина Бэкли) — Клювдией, а изобретатель Gyro Gearloose (Гиро Гирлуз) получил особенно колоритное имя Винт Разболтайло. Досталось и призракам из «Охотников за привидениями». Slimer (Слаймер), чьё имя связано с английским словом slime — «слизь», превратился в Лизуна. Prime Evil (Прайм Эвил) стал Первозлобом, Brat-A-Rat (Брат-Э-Рэт) — Мерзкокрысом, а Big Evil (Биг Эвил) — Большезлобом. Похоже, локализаторы не просто переводили имена, а соревновались, кто придумает вариант поярче.

Русские имена оказались настолько точными и родными, что сегодня Гаджет, Монти и Зиппер кажутся нам самозванцами. А вы смогли бы привыкнуть к оригинальным именам или Гаечка навсегда останется Гаечкой? Кстати, любимые персонажи детства скрывают не только чужие имена, но и совсем недетские истории. Ранее Life.ru рассказывал, кого Туве Янссон спрятала в жителях Муми-дола и почему сказки о муми-троллях на самом деле создавались для взрослых.