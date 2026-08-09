Муми-тролли были совсем не детской сказкой: Кого Туве Янссон спрятала в жителях Муми-дола

Если при словах «Муми-дол» вы представляете лишь уютный голубой дом, пироги Муми-мамы и беззаботные приключения, значит, Туве Янссон удалось вас обмануть. Для неё каждая деталь имела особый смысл, а вымышленные существа порой оказывались ближе к реальности, чем можно подумать. Чем внимательнее читаете эти истории, тем меньше они напоминают обычные детские книги. Life.ru предлагает заглянуть за двери Муми-дома и узнать, какие тайны писательница оставила между строк.

Муми-дол появился не из-за счастливого детства

Кто такая Туве Янссон и какие события стали прототипом Муми-троллей? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Туве Марика Янссон родилась 9 августа 1914 года в Хельсинки в семье художников. Её отец Виктор Янссон был скульптором, а мать Сигне Хаммарстен-Янссон — иллюстратором и графическим дизайнером. Туве росла среди красок, гипсовых фигур, разговоров об искусстве и бесконечной работы, но спокойным её детство не было. Отец вернулся с Гражданской войны в Финляндии другим человеком, а позднее семья пережила ещё одну войну.

Первую книгу, «Маленькие тролли и большое наводнение», Янссон создавала в годы Второй мировой. Она вышла в 1945 году, когда Европа лежала в руинах. В ней Муми-тролль и Муми-мама идут через мрачный лес, спасаются от потопа и разыскивают пропавшего Муми-папу. По сути, это история беженцев, которые потеряли дом и пытаются вновь собрать семью. Официальный архив Янссон также связывает рождение Муми-дола с войной, бедностью и желанием найти надежду среди катастрофы.

Уже в следующей книге, «Муми-тролль и комета», опубликованной в 1946 году, на долину надвигается конец света. Море исчезает, земля раскаляется, а герои ждут столкновения с небесным телом, способным уничтожить всё живое. Поэтому Муми-дол с самого начала был не беззаботным раем, а убежищем, которое Янссон строила посреди тревожной и непредсказуемой реальности.

Муми-мама — Сигне, которая держала на себе всю семью

Реальный прототип Муми-мамы из сказок о Муми-троллях. Фото © Wikipedia, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самый очевидный прототип в книгах — мать Туве Сигне Хаммарстен-Янссон, которую близкие называли Хам. Именно она стала основой образа Муми-мамы. Сигне работала иллюстратором и дизайнером, создавала обложки, карикатуры и почтовые марки. Пока её муж занимался скульптурой и ждал крупных заказов, она обеспечивала семье стабильный доход.

Как и Муми-мама, Сигне умела создавать ощущение безопасности, даже если вокруг всё рушилось. Она принимала странности близких, поддерживала художественные занятия дочери и оставалась главным человеком в жизни Туве. Их связь была настолько сильной, что уже взрослая и знаменитая Янссон продолжала путешествовать вместе с матерью и тяжело пережила её смерть в 1970 году.

У Муми-мамы всегда готов кофе, накрыт стол и открыта дверь для очередного незнакомца. Но за спокойствием скрывается женщина, на которой держится весь дом. Этот образ был признанием Сигне, чью роль в создании героини Янссон неоднократно подтверждала.

Муми-папа — Виктор Янссон с его амбициями и вечной тоской по подвигам

Кто стал прототипом Муми-папы в книгах Туве Янссон? Фото © Wikipedia, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Прототипом Муми-папы принято считать отца писательницы Виктора Янссона. Он был талантливым скульптором, любил шумные компании художников, нуждался в признании и болезненно переносил творческие неудачи. После участия в Гражданской войне Виктор придерживался консервативных взглядов, из-за которых часто спорил с дочерью.

Муми-папа тоже мечтает о великой жизни. Он пишет мемуары, преувеличивает собственные приключения, рассуждает о предназначении и периодически страдает оттого, что семья прекрасно справляется без его руководства. Ему недостаточно тихого счастья, ему необходимо чувствовать себя исследователем, защитником и хозяином положения.

Особенно отчётливо это проявляется в книге «Муми-папа и море», где герой увозит семью на пустынный остров, надеясь вернуть себе ощущение значимости. Однако остров не желает ему подчиняться, маяк не работает, море остаётся непостижимым, а близкие постепенно отдаляются. За сказочным сюжетом скрывается история мужского кризиса, одиночества внутри семьи и страха оказаться ненужным.

Снусмумрик — бывший жених Янссон, который не хотел принадлежать никому

Снусмумрик и Атос Виртанен: история создания персонажа. Фото © Wikipedia, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По зелёной шляпе, независимости и презрении Снусмумрика к собственности легко узнать Атоса Виртанена — журналиста, политика и философа, с которым Янссон познакомилась в 1940-е годы. Они были близки и некоторое время считались помолвленными, хотя до свадьбы дело так и не дошло. Виртанен любил путешествовать, носил похожую шляпу, интересовался философией и не стремился к привычной буржуазной жизни. Он познакомил Туве с идеями Фридриха Ницше и другими философскими концепциями, отголоски которых появились в ранних книгах о Муми-троллях.

Снусмумрик приходит в Муми-дол весной, а осенью неизменно отправляется на юг. Он дорожит Муми-троллем, но не позволяет дружбе превратиться в обязанность. Чем сильнее его ждут, тем острее он чувствует необходимость уйти. Официальный архив Янссон подчёркивает, что герой не был точной копией Виртанена. Писательница редко списывала персонажа с одного человека. Но одежда, свободолюбие и неприятие вещей явно связывают Снусмумрика с Атосом. Одновременно в Снусмумрике жила сама Янссон — художница, которой требовались одиночество, путешествия и возможность закрыть дверь мастерской даже перед самыми любимыми людьми.

Туу-тикки — женщина, благодаря которой Янссон перестала бояться зимы

С кого Туве Янссон писала мудрую Туу-тикки? Фото © Wikipedia, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 1955 году на рождественской вечеринке Союза художников Туве Янссон познакомилась с графиком Тууликки Пиетиля. Женщины поладили. Их объединили искусство, любовь к путешествиям и стремление к независимости. Тууликки стала одной из самых близких подруг писательницы, её творческим соратником и надёжной опорой на долгие годы.

Именно Пиетиля послужила прототипом Туу-тикки, впервые появившейся в книге «Волшебная зима» 1957 года. Героиня носит полосатый свитер, живёт в купальне, мастерит вещи своими руками и спокойно принимает то, что пугает проснувшегося среди зимы Муми-тролля. Она не обещает, что всё непременно будет хорошо, а учит его жить в мире, где невозможно заранее получить ответы на все вопросы.

Позднее Янссон и Пиетиля вместе путешествовали, работали над художественными проектами и проводили лето на маленьком острове Кловхару. Писательница признавалась, что именно благодаря подруге смогла создать «Волшебную зиму». Тууликки помогла ей заговорить о страхе, одиночестве и других непростых чувствах. Поэтому Туу-тикки стала воплощением мудрости, спокойствия и умения находить опору даже в самые холодные времена.

Тофсла и Вифсла спрятали в чемодане главную тайну Янссон

Кто стал прототипом Тофслы и Вифслы в книгах Туве Янссон. Фото © Wikipedia, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Одно из самых загадочных посланий Туве Янссон зашифровала в образах Тофслы и Вифслы. Маленькие неразлучные существа разговаривают на понятном лишь им языке и повсюду носят чемодан, внутри которого спрятан огромный рубин. Считается, что героини появились благодаря самой Туве и её близкой подруге, театральному режиссёру Вивике Бандлер. Они познакомились в 1946 году, много общались и обменивались письмами, в которых использовали собственные выражения и шутки, непонятные посторонним. Эта особая манера разговаривать и легла в основу секретного языка Тофслы и Вифслы.

Даже оригинальные имена персонажей — Tofslan и Vifslan — созвучны именам Туве и Вивики. А спрятанный в чемодане рубин — символ их доверия и общего секрета, который героини оберегают от окружающих. Сначала сокровище пытается отнять Морра, но в финале Тофсла и Вифсла всё-таки решаются показать его жителям Муми-дола. Так личные воспоминания Янссон превратились в историю о близости, доверии и тайне, понятной лишь двоим.

Муми-тролль и Малышка Мю — две противоположные Туве

Муми-тролль и Малышка Мю как две стороны характера Туве Янссон. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Одного героя, который полностью изображал бы саму Янссон, в книгах нет. Исследователи чаще рассматривают Муми-тролля и Малышку Мю как два противоположных автопортрета писательницы. Муми-тролль — ранимый, романтичный и зависимый от близких. Он боится одиночества, тяжело переносит разлуку со Снусмумриком и стремится спасти всё маленькое, испуганное и одинокое. В нём заметна чувствительная Туве, которая нуждалась в любви, болезненно переживала расставания и боялась потерять семью.

Малышка Мю — её другая сторона: резкая, независимая, насмешливая и бесстрашная. Она не пытается понравиться, говорит то, о чём остальные предпочитают молчать, и первой бросается навстречу опасности. В найденных архивных заметках Янссон называла Мю одновременно агрессивной и жизнерадостной, а Муми-тролля — романтичным и сострадательным. Вместе они словно составляют цельный портрет своей создательницы: нежность Муми-тролля соседствует в нём с колючестью Мю, потребность в близости — с желанием защитить личную свободу.

Морра — одиночество, которое замораживает всё вокруг

Морра из Муми-троллей: значение и скрытый смысл персонажа. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Морру писательница, вероятнее всего, не списывала с конкретного человека. Это воплощение состояния, знакомого самой Янссон: настолько глубокого одиночества, что приблизиться к другим уже невозможно. Морра ищет свет и тепло, но везде, где она появляется, земля покрывается льдом. Остальные существа убегают, не понимая, что чудовище приходит к огню не для того, чтобы его уничтожить. Чем сильнее её боятся, тем холоднее она становится. В поздней книге «Муми-папа и море» Муми-тролль перестаёт прятаться и каждую ночь зажигает для Морры фонарь. Постепенно она согревается и однажды начинает танцевать. Янссон даёт понять, что иногда пугающий холод — это не зло, а невозможность правильно попросить о любви.

Туве Янссон писала о войне, беженцах, депрессии, семейных кризисах, одиночестве и страхе быть отвергнутым, но рассказывала об этом языком, который ребёнок мог почувствовать, даже не понимая всех смыслов. Муми-дол не был идеальным миром. Но его главное чудо заключалось в гостеприимстве для всех. Именно такой дом Туве Янссон всю жизнь пыталась построить для себя. Впрочем, со временем меняются не только наши представления о знакомых сказках, но и сами сказочные герои. Например, Баба-яга больше не старуха с костяной ногой, а загадочная красавица в исполнении звезды «Матрицы». Ранее Life.ru рассказывал, что известно о новом сериале «Яга» и почему западные режиссёры полностью переосмыслили образ славянской ведьмы.