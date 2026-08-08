Роналду не приехал на собственную свадьбу на Мадейре

Более двух тысяч поклонников Криштиану Роналду собрались у кафедрального собора Фуншала на Мадейре, рассчитывая увидеть свадьбу футболиста и Джорджины Родригес. Но вместо звёздной пары под прицелами сотен телефонов оказались совершенно другие молодожёны, пишет The Sun.

Ажиотаж начался из-за слухов о том, что Роналду якобы должен жениться 8 августа на родном острове. Когда к собору подъехал серый Rolls-Royce с настоящей невестой, толпа решила, что внутри находится Родригес, и окружила автомобиль. Родным и гостям пришлось буквально прокладывать девушке путь к храму.

Свадьба оказалась не звёздной. По данным британского издания, в этот день венчались местные жители Фабиу Рамуш и Фатима Николь Кунья Тейшейра. Одна из участниц церемонии даже пыталась объяснить собравшимся: приехавшая девушка — не Джорджина.

Священник Маркуш Гонсалвеш также подтвердил, что никакого отношения к Роналду происходящее не имеет. По его словам, это было единственное запланированное на день венчание, а информации о скорой церемонии футболиста в соборе у него нет.

Сам Роналду, судя по всему, отнёсся к ситуации с юмором. Он ответил на пост издания Jornal da Madeira с фотографиями толпы у собора смеющимися эмодзи.

Слухи возникли не на пустом месте. Ещё осенью португальские СМИ писали, что Роналду и Родригес собираются пожениться на Мадейре после чемпионата мира, а возможным местом называли именно собор Фуншала. При этом сам футболист говорил, что точную дату они ещё не выбрали.

На этой неделе отдельные зарубежные издания уже называли конкретное число — 8 августа, хотя официального подтверждения от пары не было. Ранее The Sun также писал о появившейся информации о том, что свадьба Роналду и Родригес может состояться 8 августа на Мадейре.

Пара вместе с 2016 года. Life.ru ранее рассказывал, как продавщица бутика Gucci стала невестой одного из самых узнаваемых футболистов мира. Они познакомились благодаря работе Джорджины в магазине в Мадриде, хотя позднее появлялись и другие версии этой истории.