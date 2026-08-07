История любви с продавщицей, тайная помолвка и 5 детей на двоих: всё о свадьбе Роналду 8 августа
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Продавщица стала невестой пятикратного обладателя «Золотого мяча». 8 августа Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженятся на Мадейре — Life.ru собрал все детали свадьбы, список гостей и историю их пятерых детей.
Свадьба Роналду и Джорджины Родригес 8 августа: все подробности. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
После десяти лет отношений, миллионов слухов о помолвке и срыве свадьбы Криштиану Роналду наконец поведёт Джорджину Родригес к алтарю. Церемония назначена на 8 августа — субботу, которую весь мир футбола и шоу-бизнеса уже отметил в календаре. Место выбрано неслучайно: остров Мадейра, где 41 год назад родился будущий пятикратный обладатель «Золотого мяча». Мы разобрались, как продавщица из бутика Gucci превратилась в невесту самого узнаваемого спортсмена планеты, кто получил приглашение на торжество и сколько детей будут наблюдать за церемонией родителей.
Продавщица из Gucci, которая покорила футболиста
История любви Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / georginagio
По официальной версии, рассказанной в документальном фильме Netflix «Я — Джорджина», Роналду впервые заметил будущую невесту на мероприятии бренда, а через несколько дней столкнулся с ней у выхода из мадридского бутика после её смены. Сам футболист вспоминал этот момент так: «Это был такой момент… не знаю, как сформулировать. Как будто что-то щёлкнуло». Правда, коллега Джорджины по магазину позже заявил, что красивая история — не более чем работа пиарщиков, а познакомилась пара на самом деле в ночном клубе Opium.
Как бы ни было на самом деле, летом 2016 года Джорджина уже официально числилась девушкой Роналду. Известность обрушилась на неё почти мгновенно: поклонники начали приходить в бутик ради фотографий, и вскоре модель покинула Gucci ради совсем другой жизни. Публично пара подтвердила отношения только в 2017 году, а Джорджина с тех пор сделала ставку на собственную карьеру в моде и на телевидении.
Долгая дорога к кольцу и 10 лет без штампа
Роналду женится: всё о свадьбе с Джорджиной Родригес. Фото © Getty Image / Burak Akbulut / Anadolu Agency
Роналду и Родригес вместе почти десятилетие, но с предложением руки и сердца футболист не спешил. Кольцо с внушительным бриллиантом на пальце Джорджины заметили только в прошлом году, после почти восьми лет совместной жизни. Тогда и заговорили о тайной помолвке. Официально пара её так и не подтвердила, что не помешало прессе бесконечно обсуждать детали будущей церемонии.
Первой предполагаемой площадкой для свадьбы называли роскошную усадьбу Кинта де Регалейра под Лиссабоном, но в назначенные выходные комплекс продолжал работать для туристов и слухи не подтвердились. Судя по всему, пара сознательно путала журналистов, готовя настоящую церемонию на родине жениха. Свежие подробности предстоящей свадьбы, которые узнали западные СМИ, Life.ru собрал отдельно — там же объясняется, почему выбор пал именно на Фуншал.
Где пройдёт церемония: собор детства и закрытый отель
Где и когда поженятся Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото © ТАСС / Fabio Ferrari
Местом венчания станет кафедральный собор Фуншала — города, где Роналду появился на свет и сделал первые шаги в футболе. Символизм здесь на каждом шагу: собор расположен неподалёку от больницы, где родился будущий форвард, и от базы клуба «Насьонал», за который он выступал в юности. После церемонии гостей ждёт переезд в пятизвёздочный отель Savoy Palace.
Для молодожёнов там закроют сразу два этажа и несколько барных зон — постояльцев уже предупредили об ограничениях на 7 и 8 августа. По данным СМИ, торжество разделят на две части: официальную церемонию в соборе и развлекательную программу в отеле. Дресс-код тоже определили заранее — жених и невеста попросили всех гостей прийти в чёрном.
Список гостей: от футбольных легенд до голливудских звёзд
Список гостей на свадьбе Роналду и Джорджины Родригес. Фото © ТАСС / Chema Moya
Свадьба обещает собрать один из самых звёздных списков гостей за последние годы. Среди приглашённых — партнёры Роналду по футбольному полю: Родриго, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе. Компанию им составит Рио Фердинанд, а также боец Хабиб Нурмагомедов.
Не обошлось и без шоу-бизнеса: на Мадейру, по данным прессы, приедут Дженнифер Лопес, Рианна, Дрейк, Трэвис Скотт и актёр Вин Дизель. В списке гостей также значатся журналист Пирс Морган и блогер IShowSpeed. Компанию Мбаппе на торжестве составит его девушка, актриса Эстер Экспосито. На фоне такого размаха забавно смотрится другая недавняя история: бывший солист MBAND, наоборот, сыграл свадьбу в полной тайне и даже не показал лицо невесты — видимо, не всем звёздам по душе внимание сотен гостей.
Пятеро детей и настоящая дружная семья
Сколько детей у Роналду и Джорджины Родригес. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / georginagio
У пары двое общих детей — дочерей, а ещё трое — дети Роналду от предыдущих отношений и от суррогатных матерей: старший сын Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео. Джорджина фактически заменила всем троим мать и годами открыто говорила о них как о своих детях, ничем не выделяя родных дочерей среди остальных.
В 2022 году пара пережила личную трагедию: Джорджина ждала двойню, но один из малышей не выжил при родах и на свет появилась только дочь Белла. Несмотря на потерю, супруги не раз признавались, что большая и шумная семья — главное, что держит их вместе почти десять лет и без официального штампа в паспорте.
Свадьба Роналду и Джорджины давно перестала быть просто личным событием — она превратилась в мероприятие, за которым следит вся спортивная и светская пресса мира. Пара, что называется, прошла путь от магазина одежды до кафедрального собора, сохранив отношения, несмотря на переезды, рождение детей и постоянное внимание журналистов. 8 августа Фуншал ненадолго станет центром внимания глобальных СМИ, а Роналду — впервые официальным мужем женщины, которую называл главной любовью своей жизни. Если тема звёздных свадеб зашла, вот ещё одна история со счастливым концом: как Ида Галич во второй раз вышла замуж — с косами, белым платьем и целым арендованным самолётом для гостей.
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