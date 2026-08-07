Том Холланд и Зендея сыграли тайную свадьбу в Британии за 500 тысяч фунтов

Звёзды Голливуда Том Холланд и Зендея отпраздновали свадьбу на закрытой церемонии в Великобритании. По данным британских СМИ, торжество прошло в роскошном загородном отеле Beaverbrook в графстве Суррей и обошлось примерно в 500 тысяч фунтов стерлингов (около 54 млн рублей).

Праздник состоялся 4 августа и собрал около 250 гостей. Организаторы полностью запретили использование мобильных телефонов, чтобы сохранить событие в тайне. Церемония прошла в окружении природы, а среди гостей были родственники молодожёнов и друзья пары.

Для Холланда это место оказалось символичным: пятизвёздочный отель расположен недалеко от его родного города Кингстон-апон-Темс. После завершения праздника супругов заметили в Лондоне уже с обручальными кольцами.

Официально актёры практически не рассказывают о личной жизни. Однако ранее Том Холланд фактически подтвердил, что они с Зендеей уже зарегистрировали брак, отметив, что его родственники присутствовали на настоящей церемонии, а не на изображениях, созданных искусственным интеллектом.

Напомним, что в январе 2025 года СМИ писали, что Том Холланд сделал Зендее предложение, но помолвка была настолько секретной, что там даже не присутствовали члены их семей. Кинозвёзды встречаются с 2021 года. Они познакомились во время работы над фильмом «Человек-паук: Возвращение домой».