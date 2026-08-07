Душа в Киеве, кошелёк в Москве: Клара Новикова рвёт залы в России, а её родня из США кормит Украину Оглавление Рыжеволосая Julie из Калифорнии: кто лайкает флаги ВСУ «Дякую» на весь зал: как Новикова обломалась с двумя стульями Израиль, Галкин* и Пугачёва: кого ещё поддержала Новикова Билеты по 15 тысяч и квартиры за 30 млн: арифметика «тёти Сони» Уроженка Киева и народная артистка РФ Клара Новикова балансирует между Украиной и Россией, но зарабатывает всё же у нас. Life.ru выяснил, что её родня из США делает донаты Украине. Как живёт юмористка? 6 августа, 21:45 7630 7630 Почему Клара Новикова боится потерять российскую сцену. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

Рыжеволосая Julie из Калифорнии: кто лайкает флаги ВСУ

Запрещённые соцсети 79-летней юмористки Клары Новиковой лайкает рыжеволосая Julie Gertser из калифорнийского города Сан-Диего. Американка поддерживает Украину: разместила на аватарке флаг, репостнула сбор пожертвований для украинцев и сама пожертвовала некую сумму.

Судя по всему, это племянница Новиковой. Если приглядеться, женщины неуловимо похожи, и не только цветом волос. Обе выражали много поддержки Израилю.

Слева Юлия Герцер из Сан-Диего, племянница Клары Новиковой. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / j ulie.gertser, © ТАСС / Михаил Синицын

Юлию Герцер можно назвать бизнесвумен, ей принадлежит A/C Mechanical Sol Inc. — «Сан-Диегская семейная компания по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха». Её отец — младший брат Клары Новиковой. Он эмигрировал из Киева в Соединённые Штаты сорок лет назад. В СССР его звали Леонидом Герцером, в США зовут Larry Gertser. Сейчас он врач на пенсии. Супруга Леонида-Larry (мать Юлии) работает терапевтом в одной из клиник Сан-Диего. В отзывах её как специалиста не очень жалуют. Семья Герцер состоятельна: у них в собственности вилла стоимостью 3 млн долларов.









«Дякую» на весь зал: как Новикова обломалась с двумя стульями

После начала спецоперации народная артистка РФ Клара Новикова воскликнула: «Что я скажу украинцам, это кошмар». Но потом «тётя Соня» затаилась: исчезла из телевизора и перестала давать интервью. Долгое время ей удавалось избегать политических разговоров. Хотя реакции от неё как от коренной киевлянки ждали и в России, и на Украине.

Первый раз прорвало в январе 2023 года, когда её спровоцировали журналисты в телефонном разговоре.

— Я имею право не ездить в Донбасс, поскольку мне не 15 лет. Давайте мы не будем на эту тему разговаривать. Я живу себе тихо, — ссылались СМИ на Новикову.

Ещё громче бабахнуло в ноябре. Новикова выступала в столичном «Мюзик-холле» и по сюжету рассказывала зрителям о детстве. В это время за её спиной на мониторе демонстрировались кадры с улиц Киева и развевающийся украинский флаг. В конце выступления один из поклонников подарил Кларе Борисовне букет со словами «Дякую». Она расплылась в улыбке и громко на весь зал ответила: «Дякую вам дуже! Я розмовляю українською мовою!»

Вышел скандал. Кларе Новиковой и её пиар-менеджерам пришлось оправдываться: «ничего не знала», «недоглядели», «злого умысла не было». Новикова даже рассыпалась в комплиментах нашей стране.

— Я очень благодарна России и тому, что реализовалась здесь! — заявила Новикова.

Тут уж взорвалось на её родине, в Незалежной. Украинские журналисты посчитали, что она «позорно» «подлизывает» россиянам, и обвинили её в недостаточной поддержке «рідны неньки». А ранее артистку включили в печально известный список врагов Украины «Миротворец». Причины: посмела гастролировать в российском Крыму.

Клара Новикова выступает в Москве на фоне украинского флага. Фото © tsn.ua

Израиль, Галкин* и Пугачёва: кого ещё поддержала Новикова

Летом 2024 года Клара Новикова дала большое интервью Первому еврейскому каналу, чтобы расставить точки над i. И снова получилось ни нашим ни вашим. «Я же киевлянка, понимаете. Я хочу, чтобы всё оружие похоронили», — повторяла она. Также юмористка сетовала, что не может говорить определённые «вещи» со сцены, так как в зале бывают участники СВО.

Возникает ощущение, что наиболее искренне Клара Новикова общается именно с израильской прессой.

— На украинский язык перешли даже те, кто на нём практически не говорил, — я понимаю их, я тоже его вспомнила. Когда созваниваемся с моей подругой детства, то говорю с ней на украинском, хотя она со мной до сих пор говорит на русском, — проговорилась Новикова. А ведь нашим СМИ она заявляла, что Россия и Украина — один народ, с одним языком.

Клара Борисовна признавалась, что её сердце в России, а душа на Украине. Но тогда непонятно, какая часть тела находится в Израиле. Известный факт, она приняла участие в проекте «7 октября», который был посвящён жертвам атаки ХАМАС. Помимо неё там засветились иноагенты и экстремисты: Татьяна Лазарева**, Виктор Шендерович*, Анатолий Белый*, Лева Би-2*, Екатерина Шульман**, Андрей Макаревич* и Михаил Шац*.

В 2025 году Клара Новикова заявила, что переписывается с «невероятно талантливым» Максимом Галкиным*, а Аллу Пугачёву считает «гениальной».

В то же время Клара Новикова собиралась поддержать детей Донбасса, «если будет в Москве». Мол, «они ни в чём не виноваты». Но складывается впечатление, что так и не поддержала.

Клара Новикова оплакивает безвинно убиенного Надава Тайба. Фото © YouTube / Octoberseven

Билеты по 15 тысяч и квартиры за 30 млн: арифметика «тёти Сони»

График у народной артистки РФ Клары Новиковой плотный. В ноябре она будет два дня подряд выступать в театре «Русская песня» Надежды Бабкиной. Это будет сольный юбилейный концерт. Зал рассчитан на 1000 мест. Билеты стоимостью от 3,5 до 15 тысяч рублей почти раскуплены. Таким образом, Клара Борисовна может заработать 4–6 млн рублей. Ещё будет творческий вечер в одном из московских арт-кафе. Также она трижды вне столицы сыграет в антрепризе «Поздняя любовь» (вторую главную роль исполняет Леонид Каневский). Суммарно это ещё до 2 млн рублей дохода.

В Москве юмористка пользовалась тремя квартирами:

за 25 млн рублей в небоскрёбе ЖК «Континенталь», откуда открывается панорама Серебряного бора;

за 27 млн рублей в послевоенном кирпичном доме возле Покровского бульвара;

за 31 млн рублей в панельке в Тверском районе за Екатерининским парком.

ЖК «Континенталь». Фото © zhk-kontinental-i.cian.ru

Клара Новикова сейчас точно в столице. Буквально месяц назад она посетила презентацию в Московском доме книги.

Артистка может жить в своё удовольствие. С первым мужем она рассталась 50 лет назад. Второй муж рано умер. Единственный ребёнок — дочь — уже давно взрослая и самостоятельная. Несмотря на слухи, Клара Новикова полна сил и ещё поработает в Москве.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

Авторы Пётр Егоров