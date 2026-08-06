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6 августа, 17:51

Путин объявил благодарность рэперу ST за заслуги в культуре

Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

Президент России Владимир Путин объявил благодарность рэперу ST, настоящее имя которого Александр Степанов. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Артиста отметили за заслуги в сфере культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. В документе ST указан как артист из Москвы.

Благодарность президента является одной из форм государственного поощрения за профессиональные достижения и вклад в развитие страны.

Матвиенко передала сенаторам благодарность Путина за весеннюю сессию
Матвиенко передала сенаторам благодарность Путина за весеннюю сессию

Ранее президент России Владимир Путин объявил благодарность экипажу танкера, доставившего гуманитарную помощь на Кубу. Моряков отметили за высокий профессионализм при выполнении миссии. Поощрение получили все члены экипажа, включая помощников капитана, матросов, мотористов, электромехаников, боцманов, донкермана, повара и буфетчицу.

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Александра Мышляева
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