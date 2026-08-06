Путин объявил благодарность рэперу ST за заслуги в культуре

Президент России Владимир Путин объявил благодарность рэперу ST, настоящее имя которого Александр Степанов. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Артиста отметили за заслуги в сфере культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. В документе ST указан как артист из Москвы.

Благодарность президента является одной из форм государственного поощрения за профессиональные достижения и вклад в развитие страны.

Ранее президент России Владимир Путин объявил благодарность экипажу танкера, доставившего гуманитарную помощь на Кубу. Моряков отметили за высокий профессионализм при выполнении миссии. Поощрение получили все члены экипажа, включая помощников капитана, матросов, мотористов, электромехаников, боцманов, донкермана, повара и буфетчицу.