Матвиенко передала сенаторам благодарность Путина за весеннюю сессию

Президент России Владимир Путин высоко оценил деятельность верхней палаты парламента в завершившемся полугодии. Об этом на пленарном заседании, закрывающем весеннюю сессию, рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Владимир Владимирович Путин, наш президент, просил меня передать вам, уважаемые сенаторы Российской Федерации, слова благодарности за проделанную вами работу», — сказала она.

Спикер палаты назвала прошедшие семь месяцев динамичными и насыщенными в рабочем отношении. Она подчеркнула, что президент неизменно внимателен к работе Совфеда и всегда поддерживает конструктивные инициативы законодателей.

Также сегодня Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 69-летием, высоко оценив его личный вклад в укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества двух стран. Российский лидер отметил успешное развитие республики под руководством Мирзиёева и рост её международного авторитета.