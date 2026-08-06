Путин объявил благодарность экипажу танкера, который доставил гумпомощь на Кубу

Президент России Владимир Путин объявил благодарность экипажу танкера, который доставил гуманитарную помощь на Кубу. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Моряки отмечены за высокий профессионализм, проявленный при выполнении гуманитарной миссии. Благодарность объявлена всему экипажу судна. В указе перечислены помощники капитана, матросы, мотористы, боцманы, электромеханики, донкерман, а также буфетчица и повар.

Напомним, что в 2026 году Куба переживает самый тяжёлый энергетический кризис в своей истории, вызванный тотальной блокадой поставок нефти со стороны США. В марте российский танкер «Анатолий Колодкин» прибыл к берегам Кубы с гуманитарной миссией: на его борту было 100 тысяч тонн сырой нефти. Энергоноситель был предназначен для обеспечения стабильной работы островной энергосистемы.