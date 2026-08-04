На Кубе восстановили энергосистему после очередного тотального отключения

Кубинская энергосистема вновь функционирует в штатном режиме после очередного общенационального отключения. По данным компании UNE, специалисты завершили восстановительные работы, включая запуск восьмого энергоблока ТЭС имени Максимо Гомеса. Процесс подключения проходил поэтапно: от западных провинций к восточным.

В последние годы энергетический сектор Кубы находится в состоянии глубокого кризиса, вызванного критическим износом инфраструктуры и нехваткой энергоносителей. Ситуация усугубляется нестабильностью сети: за минувший месяц было зафиксировано пять случаев полного блэкаута по всей стране.

Напомним, ранее сообщалось, что энергосистема Кубы опять вышла из строя, однако через некоторое время специалистам удалось вернуть свет на часть объектов. Об этом сообщила Кубинская электроэнергетическая компания. Очередной обрыв произошёл во время восстановления после предыдущей масштабной аварии. По данным издания Cubadebate, причиной стало колебание в сети, из-за которого отключилась Национальная электроэнергетическая система.