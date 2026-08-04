Блэкауты и отмена рейсов: Российские туристы исчезли с Кубы

Поездки российских туристов на Кубу сейчас почти прекратились — виной тому отсутствие прямых рейсов между двумя странами. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в республике Виктор Коронелли.

Дипломата спросили, задело ли очередное крупное отключение света на острове те места, где обычно отдыхают россияне.

«В настоящее время вследствие отсутствия прямого авиасообщения между Россией и Кубой турпоток из нашей страны на остров практически отсутствует», — ответил Коронелли.

Напомним, ранее сообщалось, что энергосистема Кубы опять вышла из строя, однако через некоторое время специалистам удалось вернуть свет на часть объектов. Об этом сообщила Кубинская электроэнергетическая компания. Очередной обрыв произошёл во время восстановления после предыдущей масштабной аварии. По данным издания Cubadebate, причиной стало колебание в сети, из-за которого отключилась Национальная электроэнергетическая система.