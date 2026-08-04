На Кубе вновь обесточилась энергосистема, часть объектов восстановили

На Кубе вновь произошло полное отключение национальной энергосистемы, однако спустя некоторое время энергетикам удалось возобновить работу части объектов и вернуть подачу электроэнергии на отдельные участки сети. Об этом сообщает Кубинская электроэнергетическая компания.

Очередной обрыв произошёл в период восстановления после предыдущего масштабного блэкаута. По информации издания Cubadebate, причиной остановки стало колебание в сети, которое привело к отключению Национальной электроэнергетической системы (SEN). Позднее издание удалило сообщение о произошедшем.

В 03:31 мск Кубинская электроэнергетическая компания сообщила о продвижении восстановительных работ. К сети подключили четыре энергоблока «Энергас-Харуко», а также восстановили работу передающих подстанций Диесморо, Наранхито, Мелонес, Которро, Регла и Гуанабакоа.

Напомним, ранее кубинская национальная электроэнергетическая система вновь вышла из строя по всей стране. Причины сбоя не были раскрыты. В последние годы национальная энергосистема Кубы неоднократно сталкивалась с масштабными авариями. Власти связывали это с нехваткой топлива, техническими неисправностями на электростанциях и износом инфраструктуры.