Корецкий: Энергетике Украины не хватает 650 млн евро в преддверии сложной зимы

Украинской энергетике не хватает около 650 млн евро перед началом отопительного сезона. О дефиците на совещании с послами в Киеве заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий, сообщил 24-й канал.

Фонд поддержки энергетики Украины уже привлёк более 2 млрд евро. Однако собранная сумма не покрывает все потребности отрасли.

«Темпы мобилизации помощи нельзя снижать. Эта зима объективно будет сложной», — подчеркнул Корецкий.

Премьер также предложил привлечь помощь некоторых стран СНГ для восстановления железнодорожной инфраструктуры. По его мнению, они могут передать Украине вагоны и локомотивы.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет отвёл украинской энергетике не более двух месяцев работы. По его оценке, система не сохранит устойчивость до начала отопительного сезона. Свой прогноз парламентарий связал с дальнейшими ударами российских войск по энергетической инфраструктуре Украины. Проблемы с электроснабжением в стране усилились в конце 2025 года из-за холодов и повреждений объектов. Украинские власти ввели режим чрезвычайной ситуации, а во многих регионах продолжают действовать многочасовые графики отключений света.