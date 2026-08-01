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1 августа, 10:51

Энергетика Киева работает в режиме максимального напряжения из-за ночных ударов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Media Whale Stock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Media Whale Stock

Энергосистема Киева работает на пределе возможностей. О критическом положении дел в столице заявил энергетический эксперт Станислав Игнатьев, его слова приводит издание «Страна.ua».

Специалист подчеркнул, что энергетика города функционирует в режиме максимального напряжения. Поводом для критической ситуации стала серия ночных ударов. Высокоточным оружием и ударными беспилотниками были атакованы объекты военной промышленности и логистические центры в Киеве и области. Как следствие, ряд городских пабликов уже сообщил о повсеместных перебоях с электричеством и водоснабжением.

Минобороны раскрыло детали ударов по объектам ВСУ: Под раздачу попали сборочные цеха и лагеря наёмников
Минобороны раскрыло детали ударов по объектам ВСУ: Под раздачу попали сборочные цеха и лагеря наёмников

Напомним, в ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и логистики Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, под поражение попали предприятия в Киеве и Киевской области. Для атаки применялось высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники большой дальности. Целями стали объекты, задействованные противником для производства, хранения и доставки вооружений, включая предприятия, связанные с выпуском ракет, дронов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы. В ведомстве уточнили, что удары пришлись по инфраструктуре, обеспечивавшей украинские вооружённые формирования.

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Юлия Сафиулина
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